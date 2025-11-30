Rating Pemain Chelsea Vs Arsenal: Entah Apa Yang Merasukimu, Moises Caicedo? Bintang The Blues Itu Dikartu-merah Dalam Duel Puncak Klasemen, Sementara Trevor Chalobah Susah Payah Raih Hasil Imbang

The Blues memasuki hari dengan kesempatan untuk menyaingi rival sekota mereka di puncak Liga Premier dan siap menghadapi tantangan tersebut, menegaskan diri mereka secara fisik melawan tim asuhan Mikel Arteta. Intensitas permainan yang sengit tak ayal membawa banyak kartu kuning bagi kedua tim.

Namun, itu tampaknya menjadi bagian dari rencana Enzo Maresca, karena Chelsea mengganggu rival mereka di seluruh lapangan, menciptakan peluang yang lebih baik dalam tiga puluh menit pertama. Estevao penuh semangat di sisi kanan, menciptakan peluang tembakan sementara Joao Pedro seharusnya bisa berbuat lebih baik saat dia memaksa Piero Hincapie kehilangan bola di kotaknya sendiri.

Akhirnya, agresivitas Chelsea berbalik melawan mereka, karena Caicedo diberikan perintah untuk keluar lapangan akibat tekel yang menginjak pergelangan kaki Merino. Setelah pengecekan VAR yang panjang, Anthony Taylor membalikkan keputusan awalnya.

Maresca mengatur ulang pemainnya menjadi dua barisan empat pemain di babak kedua, berusaha menyerap tekanan dari lawan mereka. Namun, justru The Blues yang membuka skor, saat Chalobah menyundul bola kiriman Reece James dari tendangan sudut melengkung di tiang depan. Chelsea mendapat nilai bagus untuk keunggulan mereka, tetapi tidak bisa bersantai karena The Gunners kembali menyerang, dan tekanan terbayar beberapa menit kemudian, saat umpan silang melayang dari Bukayo Saka mengundang Merino untuk menanduk bola dengan mantap.

Pertarungan derby berlanjut selama setengah jam berikutnya, dengan kedua tim tidak menciptakan peluang yang jelas.

GOAL menilai pemain Chelsea dari Stamford Bridge...