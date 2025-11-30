Chelsea Arsenal ratings GFXGetty/GOAL
Rating Pemain Chelsea Vs Arsenal: Entah Apa Yang Merasukimu, Moises Caicedo? Bintang The Blues Itu Dikartu-merah Dalam Duel Puncak Klasemen, Sementara Trevor Chalobah Susah Payah Raih Hasil Imbang

Chelsea berjuang keras untuk mendapatkan poin yang pantas dalam pertandingan puncak klasemen melawan Arsenal di Stamford Bridge. The Blues menjadi tim yang lebih baik hingga Moises Caicedo mendapat kartu merah karena pelanggaran horornya terhadap Mikel Merino pada menit ke-33. Meskipun kehilangan pemain kunci mereka, Chelsea memimpin lebih dulu di awal babak kedua berkat sundulan Trevoh Chalobah, tetapi segera disamakan oleh sundulan Merino.

The Blues memasuki hari dengan kesempatan untuk menyaingi rival sekota mereka di puncak Liga Premier dan siap menghadapi tantangan tersebut, menegaskan diri mereka secara fisik melawan tim asuhan Mikel Arteta. Intensitas permainan yang sengit tak ayal membawa banyak kartu kuning bagi kedua tim. 

Namun, itu tampaknya menjadi bagian dari rencana Enzo Maresca, karena Chelsea mengganggu rival mereka di seluruh lapangan, menciptakan peluang yang lebih baik dalam tiga puluh menit pertama. Estevao penuh semangat di sisi kanan, menciptakan peluang tembakan sementara Joao Pedro seharusnya bisa berbuat lebih baik saat dia memaksa Piero Hincapie kehilangan bola di kotaknya sendiri. 

Akhirnya, agresivitas Chelsea berbalik melawan mereka, karena Caicedo diberikan perintah untuk keluar lapangan akibat tekel yang menginjak pergelangan kaki Merino. Setelah pengecekan VAR yang panjang, Anthony Taylor membalikkan keputusan awalnya. 

Maresca mengatur ulang pemainnya menjadi dua barisan empat pemain di babak kedua, berusaha menyerap tekanan dari lawan mereka. Namun, justru The Blues yang membuka skor, saat Chalobah menyundul bola kiriman Reece James dari tendangan sudut melengkung di tiang depan. Chelsea mendapat nilai bagus untuk keunggulan mereka, tetapi tidak bisa bersantai karena The Gunners kembali menyerang, dan tekanan terbayar beberapa menit kemudian, saat umpan silang melayang dari Bukayo Saka mengundang Merino untuk menanduk bola dengan mantap. 

Pertarungan derby berlanjut selama setengah jam berikutnya, dengan kedua tim tidak menciptakan peluang yang jelas.

GOAL menilai pemain Chelsea dari Stamford Bridge...

    Penjaga Gawang & Bek

    Robert Sanchez (7/10):

    Penyelamatan luar biasa rendah ke kanan untuk menggagalkan Martinelli tepat sebelum jeda paruh waktu. Membuat penyelamatan serupa dengan tangan sebaliknya untuk menggagalkan Gyokeres kemudian. 

    Malo Gusto (6/10):

    Terisolasi di tiang belakang untuk penyama kedudukan Merino. Tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk menghentikan Spanyol yang tangguh. Namun, bertahan dengan baik.

    Trevoh Chalobah (8/10):

    Otot-otot mengencang, merawat luka lebam, perayaan penuh kemenangan Chalobah setelah gol pembukaannya adalah pernyataan tersendiri. Sundulan melirik yang brilian untuk mengonversi tendangan sudut James yang tajam. Tangguh di belakang juga. 

    Wesley Fofana (6/10):

    Tidak akan mendapatkan sorotan seperti rekannya, tetapi sangat penting dalam memblokir gelombang serangan Arsenal di babak kedua. 

    Marc Cucurella (6/10):

    Memenangkan pertarungannya melawan Saka selama lebih dari satu jam sebelum pemain sayap Inggris tersebut mengalahkannya untuk memberikan assist penyama kedudukan. Terbatas oleh kartu kuning di babak pertama, tetapi menjaga batas dengan baik. 

    Gelandang

    Reece James (7/10):

    Pengiriman yang luar biasa untuk pembuka. Terlihat cukup nyaman melangkah ke lini tengah, tetapi pemecatan Caicedo memberinya lebih sedikit waktu dengan bola. 

    Moises Caicedo (3/10):

    Berlari di sekitar lapangan, terbang ke tekel. Kelebihan semangatnya menjadi kehancurannya pada akhirnya. Diusir keluar dengan benar karena tantangan menginjak pergelangan kaki Merino. 

    Enzo Fernandez (6/10):

    Harus mundur ke jantung lini tengah untuk mengakomodasi kartu merah Caicedo. Kasar. 

    Penyerang

    Estevao (7/10):

    Ancamannya saat memegang bola. Mengungguli Caliafiori di babak pertama tetapi menyia-nyiakan setengah peluang yang diciptakannya. Ditarik di babak kedua. 

    Joao Pedro (5/10):

    Ragu-ragu dengan bola meskipun memiliki pandangan jelas ke gawang di babak pertama. Namun, dia menciptakan peluang sendiri dengan tekanan yang tak kenal lelah. Bekerja keras, tetapi kurang insting mematikan. 

    Pedro Neto (7/10):

    Melindungi bola dengan cemerlang, menyediakan outlet untuk timnya saat mereka terus menekan meskipun kehilangan Caicedo. Pengambilan keputusan yang matang tanpa kehilangan ketajaman menyerangnya. 

    Cadangan & Manajer

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Dimainkan pada babak kedua dalam situasi sulit dengan 10 pemain. Kesempatan terbatas untuk mempengaruhi permainan dalam serangan. 

    Liam Delap (4/10):

    Seharusnya mendapat instruksi ketat untuk menjaga bola dan memberikan jeda untuk rekan-rekan yang tertekan. Kesulitan memenuhi tugas itu, tetapi menguji Raya dari jarak jauh dengan upaya melengkung.

    Enzo Maresca (7/10):

    Jelas pemainnya dipersiapkan untuk pertarungan fisik. Kartu merah membatasi kemampuannya untuk mengejar hasil, memaksa substitusi fungsional untuk aksi bertahan. Akan bangga dengan timnya. 

