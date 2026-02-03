Rating Pemain Chelsea Vs Arsenal: Perjudian Liam Rosenior Gagal Total! Chalobah & Pedro Gemilang Tapi The Blues Gagal Ke Final Piala Liga

Liam Rosenior memasang skema tiga bek demi menjaga laga tetap ketat. Hal itu terwujud di babak pertama di mana peluang sangat minim. Robert Sanchez dipaksa melakukan satu penyelamatan saat menepis tembakan melengkung Piero Hincapie dari tepi kotak penalti, sementara Enzo Fernandez melepaskan tembakan serupa yang ditepis Kepa Arrizabalaga jelang jeda.

Estevao, Cole Palmer, dan Alejandro Garnacho dimasukkan tim tamu setelah jeda, namun peluang mencetak gol tetap langka. Tembakan Fernandez melambung di atas mistar, sementara sontekan sepak pojok Wesley Fofana melebar di tiang dekat. The Blues gagal mencari gol penyeimbang agregat. Justru Havertz yang menuntaskan tugas bagi tuan rumah, melewati Sanchez untuk mencetak gol ke gawang mantan klubnya lewat tendangan terakhir pertandingan.

GOAL memberikan rating pemain Chelsea dari Emirates Stadium...