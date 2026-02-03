Goal.com
Rating Pemain Chelsea Vs Arsenal: Perjudian Liam Rosenior Gagal Total! Chalobah & Pedro Gemilang Tapi The Blues Gagal Ke Final Piala Liga

Chelsea gagal ke final Piala Liga usai kalah 1-0 di leg kedua semifinal lawan Arsenal (agregat 4-2). The Blues bertahan solid dan tampil lebih baik di babak kedua, namun gagal menciptakan peluang sebelum Kai Havertz mengunci kemenangan tuan rumah di masa injury time.

Liam Rosenior memasang skema tiga bek demi menjaga laga tetap ketat. Hal itu terwujud di babak pertama di mana peluang sangat minim. Robert Sanchez dipaksa melakukan satu penyelamatan saat menepis tembakan melengkung Piero Hincapie dari tepi kotak penalti, sementara Enzo Fernandez melepaskan tembakan serupa yang ditepis Kepa Arrizabalaga jelang jeda.

Estevao, Cole Palmer, dan Alejandro Garnacho dimasukkan tim tamu setelah jeda, namun peluang mencetak gol tetap langka. Tembakan Fernandez melambung di atas mistar, sementara sontekan sepak pojok Wesley Fofana melebar di tiang dekat. The Blues gagal mencari gol penyeimbang agregat. Justru Havertz yang menuntaskan tugas bagi tuan rumah, melewati Sanchez untuk mencetak gol ke gawang mantan klubnya lewat tendangan terakhir pertandingan.

GOAL memberikan rating pemain Chelsea dari Emirates Stadium...

    Kiper & Bek

    Robert Sanchez (6/10):

    Menepis kuat upaya Hincapie di babak pertama dan menunjukkan ketenangan yang baik saat menguasai bola meski ditekan.

    Wesley Fofana (7/10):

    Memanfaatkan kecepatannya dengan baik untuk melapis pertahanan dan memancarkan kualitas dalam sebagian besar aksinya, baik saat bermain dengan tiga maupun empat bek.

    Trevoh Chalobah (8/10):

    Memenangkan duel lawan Gyokeres secara mutlak. Menyapu semua bola udara dan tak pernah terlihat canggung di jantung pertahanan The Blues.

    Jorrel Hato (6/10):

    Terlihat sedikit gugup saat menguasai bola, namun jauh lebih solid saat bertahan karena tahu ada perlindungan ekstra di sekitarnya. Diganti tepat satu jam laga saat Rosenior mengubah sistem.

    Gelandang

    Malo Gusto (5/10):

    Naik-turun di sisi kanan dengan baik, tapi beberapa kesalahan membuka celah bagi Arsenal. Bangkit dengan baik untuk memblok tembakan Martinelli setelah sempat membiarkan pemain Brasil itu lolos. Dikartu kuning karena diving.

    Moises Caicedo (6/10):

    Menjaga ritme Chelsea di lini tengah dan melakukan pressing dengan baik saat ada kesempatan.

    Andrey Santos (6/10):

    Nyaris tanpa salah meski tidak banyak menawarkan operan tajam saat menguasai bola.

    Marc Cucurella (7/10):

    Bertarung seimbang dengan Madueke sepanjang malam. Lebih merepotkan saat menyerang setelah beralih ke formasi empat bek. Blok bagusnya menggagalkan sundulan Gabriel.

    Penyerang

    Liam Delap (4/10):

    Tidak pernah terlihat nyaman bermain melebar di kanan, setidaknya ia bekerja keras sebelum ditarik keluar tepat satu jam laga.

    Joao Pedro (8/10):

    Kemampuan menahan bolanya (hold-up play) saat melawan Saliba luar biasa, membawa The Blues maju ke depan. Menggiring bola dengan baik meski tak mendapat celah menembak untuk melengkapi performa apiknya.

    Enzo Fernandez (6/10):

    Mencatatkan peluang terbaik di babak pertama yang memaksa Kepa melakukan penyelamatan. Bekerja tanpa lelah dalam peran asing selama satu jam sebelum mundur ke lini tengah.

    Pergantian & Manajer

    Estevao (6/10):

    Punya beberapa momen cerah dalam cameo 30 menitnya, namun tak bisa menciptakan peluang berarti.

    Cole Palmer (4/10):

    Gagal memberikan dorongan serangan yang dibutuhkan Chelsea. Tendangan bebas dari jarak 20 yard yang membentur pagar betis merangkum penampilannya.

    Alejandro Garnacho (4/10):

    Hanya diberi 20 menit meski tampil heroik di leg pertama, tak banyak berkontribusi dari sisi kiri.

    Josh Acheampong (N/A):

    Masuk menggantikan Gusto di akhir laga.

    Liam Rosenior (5/10):

    Rencananya berhasil menjaga Chelsea tetap dalam permainan hingga akhir yang pahit, namun tanpa gol yang dihasilkan, perjudiannya gagal total.

