Rating Pemain Barcelona Vs Real Madrid: Raphinha Tak Terbendung Bawa Pemuncak LaLiga Raih Trofi Piala Super Spanyol, Lamine Yamal & Pedri Memukau Di Final Sengit

Dengan dua klub terbesar Spanyol bertemu di final Piala Super untuk musim keempat berturut-turut, Real Madrid-lah yang mendapat peluang pertama ketika Vinicius Jr lolos dari jebakan offside Barcelona yang goyah, sebelum menembak lurus ke arah Joan Garcia.

Namun, sang juara bertahan — yang mendominasi penguasaan bola seperti dugaan — segera mulai menekan, di mana penyerang yang sedang dalam performa terbaik, Raphinha, entah bagaimana menembak melebar setelah menerima umpan terobosan memukau dari Lamine Yamal.

Akan tetapi, bintang Brasil itu menebus kesalahannya beberapa saat kemudian. Dari posisi yang sama di sisi kiri dalam kotak penalti, ia menyambut umpan manis Fermin Lopez untuk mengarahkan bola melewati Thibaut Courtois pada menit ke-35.

Namun, di akhir babak pertama yang luar biasa, menegangkan, dan benar-benar mencengangkan, Vinicius menyamakan kedudukan lewat aksi solo yang luar biasa. Ia melakukan nutmeg melewati kaki Jules Kounde sebelum menembak melewati Garcia yang tak berdaya.

Robert Lewandowski kemudian mengeluarkan penyelesaian khasnya sekali lagi, mencungkil bola melewati Courtois untuk mengubah skor menjadi 2-1 pada menit keempat tambahan waktu. Namun, Madrid menyamakan kedudukan lagi ketika upaya Gonzalo Garcia menghantam bagian bawah mistar sebelum memantul secara dramatis melewati garis gawang.

Di 45 menit kedua yang tersendat, yang menghadirkan banyak penghentian saat kedua tim berebut kendali, Vinicius terus menyulitkan Kounde saat ia menyengat telapak tangan Garcia, sebelum kiper Barcelona itu dengan nyaman menangkap upaya lemah Rodrygo beberapa saat kemudian.

Namun, dengan pola serupa babak pertama, Barcelona segera mulai padu di sepertiga akhir. Mereka memimpin untuk ketiga kalinya ketika Raphinha — yang terpeleset saat melepaskan tembakan — mendapat keberuntungan saat upayanya terdefleksi Raul Asencio dan terbang melewati Courtois pada menit ke-73.

Dan di akhir pertandingan yang sangat menegangkan bagi Barcelona, kapten Frenkie de Jong diusir keluar lapangan karena pelanggaran tinggi terhadap Kylian Mbappe — yang kembali dari bangku cadangan usai cedera lutut baru-baru ini. Setelahnya, bek Madrid Alvaro Carreras membuang peluang emas untuk menyamakan kedudukan menjadi 3-3 dengan menyepak lurus ke arah Garcia, sebagaimana Barcelona bertahan untuk meraih trofi pertama mereka di musim 2025/26. Ini adalah gelar Piala Super kedua berturut-turut bagi mereka dan menempatkan tim asuhan Hansi Flick di jalur untuk mengulangi kesuksesan treble domestik musim lalu.

