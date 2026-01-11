Barcelona-RealGOAL
Adhe Makayasa

Rating Pemain Barcelona Vs Real Madrid: Raphinha Tak Terbendung Bawa Pemuncak LaLiga Raih Trofi Piala Super Spanyol, Lamine Yamal & Pedri Memukau Di Final Sengit

Barcelona meraih gelar Piala Super Spanyol ke-16 yang memperpanjang rekor mereka dengan mengalahkan Real Madrid 3-2 dalam El Clasico kedua musim ini di Jeddah, Arab Saudi pada Senin dini hari. Raphinha mencetak dua gol dan Robert Lewandowski turut mencatatkan namanya di papan skor, memastikan pasukan Hansi Flick mempertahankan dominasi atas rival abadi mereka lewat kemenangan kelima dari enam pertemuan terakhir kontra Los Blancos.

Dengan dua klub terbesar Spanyol bertemu di final Piala Super untuk musim keempat berturut-turut, Real Madrid-lah yang mendapat peluang pertama ketika Vinicius Jr lolos dari jebakan offside Barcelona yang goyah, sebelum menembak lurus ke arah Joan Garcia.

Namun, sang juara bertahan — yang mendominasi penguasaan bola seperti dugaan — segera mulai menekan, di mana penyerang yang sedang dalam performa terbaik, Raphinha, entah bagaimana menembak melebar setelah menerima umpan terobosan memukau dari Lamine Yamal.

Akan tetapi, bintang Brasil itu menebus kesalahannya beberapa saat kemudian. Dari posisi yang sama di sisi kiri dalam kotak penalti, ia menyambut umpan manis Fermin Lopez untuk mengarahkan bola melewati Thibaut Courtois pada menit ke-35.

Namun, di akhir babak pertama yang luar biasa, menegangkan, dan benar-benar mencengangkan, Vinicius menyamakan kedudukan lewat aksi solo yang luar biasa. Ia melakukan nutmeg melewati kaki Jules Kounde sebelum menembak melewati Garcia yang tak berdaya.

Robert Lewandowski kemudian mengeluarkan penyelesaian khasnya sekali lagi, mencungkil bola melewati Courtois untuk mengubah skor menjadi 2-1 pada menit keempat tambahan waktu. Namun, Madrid menyamakan kedudukan lagi ketika upaya Gonzalo Garcia menghantam bagian bawah mistar sebelum memantul secara dramatis melewati garis gawang.

Di 45 menit kedua yang tersendat, yang menghadirkan banyak penghentian saat kedua tim berebut kendali, Vinicius terus menyulitkan Kounde saat ia menyengat telapak tangan Garcia, sebelum kiper Barcelona itu dengan nyaman menangkap upaya lemah Rodrygo beberapa saat kemudian.

Namun, dengan pola serupa babak pertama, Barcelona segera mulai padu di sepertiga akhir. Mereka memimpin untuk ketiga kalinya ketika Raphinha — yang terpeleset saat melepaskan tembakan — mendapat keberuntungan saat upayanya terdefleksi Raul Asencio dan terbang melewati Courtois pada menit ke-73.

Dan di akhir pertandingan yang sangat menegangkan bagi Barcelona, kapten Frenkie de Jong diusir keluar lapangan karena pelanggaran tinggi terhadap Kylian Mbappe — yang kembali dari bangku cadangan usai cedera lutut baru-baru ini. Setelahnya, bek Madrid Alvaro Carreras membuang peluang emas untuk menyamakan kedudukan menjadi 3-3 dengan menyepak lurus ke arah Garcia, sebagaimana Barcelona bertahan untuk meraih trofi pertama mereka di musim 2025/26. Ini adalah gelar Piala Super kedua berturut-turut bagi mereka dan menempatkan tim asuhan Hansi Flick di jalur untuk mengulangi kesuksesan treble domestik musim lalu.

GOAL memberikan rating pemain Barcelona dari King Abdullah Sports City Stadium...

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Kiper & Bek

    Joan Garcia (7/10):

    Meskipun tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan kedua gol Madrid, sang kiper melakukan tujuh penyelamatan untuk mencegah pasukan Xabi Alonso mencetak lebih banyak gol.

    Jules Kounde (5/10):

    Pemain internasional Prancis ini mengalami malam yang sulit melawan Vinicius yang eksplosif, yang mengolonginya dalam proses gol pertama Madrid. Namun, ia hampir mencatatkan assist dengan umpan silang mendatar yang sampai ke Yamal, yang kemudian menembak lurus ke arah Courtois.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Tidak puas hanya menyiksa Kounde, Vinicius juga menemukan celah saat menyerang bek tengah muda Barcelona ini di dalam kotak penalti.

    Eric Garcia (6/10):

    Meski mendapat kartu kuning, mantan pemain Manchester City ini menjalani malam yang solid, melakukan sapuan dengan baik untuk mencegah Jude Bellingham berlari ke arah gawang dalam satu kesempatan.

    Alejandro Balde (5/10):

    Karena momen terbaik Madrid datang dari sisi berlawanan, bek kiri ini mengalami malam yang sepi secara defensif. Namun, ia akan kecewa karena tidak memberikan dampak lebih besar saat maju ke depan.

  • FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

    Gelandang

    Pedri (8/10):

    Mencari balas dendam setelah diusir keluar pada kekalahan Clasico bulan Oktober, sang gelandang mencatatkan assist untuk gol kedua Barcelona dengan umpan terobosan yang indah kepada Lewandowski.

    Frenkie de Jong (4/10):

    Kesulitan memenangkan duel darat (38%) sepanjang malam, sang kapten kemudian diusir karena pelanggaran tinggi yang terlambat terhadap Mbappe.

    Fermin Lopez (7/10):

    Berusaha melanjutkan performa dua assist-nya melawan Athletic Club di semifinal, pemain berusia 22 tahun ini mencatatkan satu assist lagi saat menemukan Raphinha dengan umpan hebat.

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Penyerang

    Lamine Yamal (8/10):

    Selalu menjadi pemain berbahaya bagi Barcelona, bocah ajaib ini tidak beruntung gagal mencatat assist saat ia memberi umpan terobosan memukau kepada Raphinha, namun rekannya itu menembak melebar. Ia kemudian nyaris mencetak gol sendiri, tetapi tembakannya lurus ke arah Courtois dari jarak dekat.

    Robert Lewandowski (7/10):

    Diberi kesempatan tampil sebagai starter mengungguli Ferran Torres, legenda Polandia ini mencetak gol kedua Barcelona dengan penyelesaian cungkil yang fantastis melewati kiper Madrid Courtois.

    Raphinha (9/10):

    Mengincar untuk mengulangi aksi heroik dua golnya melawan Athletic Club, mantan penyerang Leeds United ini memecah kebuntuan saat ia mengarahkan bola melewati Courtois ke sudut jauh. Pemain berusia 29 tahun ini mencetak gol keduanya setelah 73 menit, dan pantas mendapatkan keberuntungannya saat defleksi membawa bola masuk ke gawang.

  • RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Pergantian & Pelatih

    Dani Olmo (6/10):

    Dimasukkan tepat setelah satu jam pertandingan, gelandang serang ini berusaha keras tetapi tidak mampu menunjukkan sihirnya di sepertiga akhir.

    Ferran Torres (6/10):

    Seperti Dani Olmo, sang striker bermain di setengah jam terakhir di Timur Tengah dan merasa kesulitan untuk menciptakan peluang mencetak gol.

    Marcus Rashford (N/A):

    Mengangkat trofi pertamanya bersama Barcelona, pemain pinjaman Manchester United ini menembak melebar di akhir laga padahal seharusnya bisa mengarahkan bola ke sudut gawang.

    Gerard Martin (N/A):

    Seperti Rashford, bek ini adalah pemain pengganti di menit akhir saat Barcelona berupaya mengamankan kemenangan.

    Ronald Araujo (N/A):

    Pemain pengganti yang sangat terlambat saat Barcelona berusaha menambah bek setelah kartu merah De Jong.

    Hansi Flick (7/10):

    Pelatih asal Jerman ini membuat keputusan untuk memainkan Lewandowski sejak awal menggantikan Ferran Torres, dan ia dihadiahi atas keputusan tersebut karena sang pemain mencetak gol kedua Barcelona pada malam itu.

