Betis 2-5 BarcelonaGOAL
Adhe Makayasa

Rating Pemain Barcelona Vs Real Betis: Ferran Torres Hat-Trick, Roony Bardghji Bersinar! Pasukan Hansi Flick Pesta Lima Gol Di Laga Sengit

Barcelona raih kemenangan ketiga beruntun di LaLiga usai libas Real Betis 5-3, Minggu dini hari. Ferran Torres cetak hat-trick babak pertama dan Roony Bardghji turut sumbang gol di laga starter langkanya. Hasil ini pastikan posisi pasukan Hansi Flick tetap aman di puncak klasemen, terlepas dari hasil Real Madrid vs Celta Vigo.

Dalam 45 menit pembuka yang mendebarkan, Betis unggul lebih dulu setelah enam menit ketika Antony — yang kembali dari skorsing — menyambar bola hasil blok tembakan rekannya, Ez Abde, untuk menaklukkan kiper Barcelona Joan Garcia. Namun, dalam kebangkitan yang luar biasa, penyerang Spanyol Torres mencetak dua gol dalam waktu singkat untuk membawa Blaugrana berbalik unggul 2-1 hanya tujuh menit berselang.

Diberi kesempatan langka untuk unjuk gigi sejak awal, Bardghji kemudian memberi Barcelona keunggulan dua gol lewat tembakan brilian menggunakan kaki kanan (kaki lemahnya), sebelum Torres melengkapi hat-trick-nya dengan tembakan dari luar kotak penalti yang terdefleksi bek tengah Betis Marc Bartra.

Sementara Betis yang berada di posisi kelima terus menekan di awal babak kedua, Barcelona mendapat peluang untuk menjadikan skor 5-1 ketika mereka dihadiahi penalti karena dugaan handball. Meski tayangan ulang menunjukkan tembakan pemain sayap Marcus Rashford mengenai paha Bartra sebelum mengenai tangannya, Video Assistant Referee (VAR) tetap melanjutkan keputusan kontroversial tersebut.

Maju sebagai eksekutor, superstar Barcelona Lamine Yamal dengan tenang memasukkan bola ke gawang untuk pasukan Flick. Namun, tepat ketika tim tamu tampak akan meraih kemenangan nyaman lainnya — menyusul kemenangan baru-baru ini atas Alaves dan Atletico Madrid — mereka kebobolan dua kali di akhir laga lewat sundulan Diego Llorente dan penalti Juan Hernandez.

Kemenangan ini membuat Barcelona kini unggul empat poin dari peringkat kedua Real Madrid, yang akan berusaha memangkas jarak saat menjamu Celta di Santiago Bernabeu.

GOAL memberikan rating pemain Barcelona dari Estadio La Cartuja...

  • FBL-ESP-LIGA-REAL BETIS-BARCELONAAFP

    Kiper & Bek

    Joan Garcia (5/10):

    Ditaklukkan Antony saat Betis memecah kebuntuan, sang kiper juga tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah gol Llorente dan Hernandez.

    Jules Kounde (5/10):

    Membuat Antony dalam posisi onside saat Barcelona tertinggal, pemain Prancis ini menebusnya dengan mencatat asis untuk gol pertama Torres. Namun, ia berubah dari 'zero to hero' lalu kembali ke 'zero' lagi karena menyebabkan penalti di akhir laga.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Bek muda ini rapi dalam penguasaan bola, meskipun striker licik Betis, Hernandez, memberinya banyak pekerjaan rumah secara defensif.

    Gerard Martin (6/10):

    Seperti rekan duetnya Pau Cubarsi, pemain 23 tahun ini harus mewaspadai Hernandez dan sebagian besar berhasil melakukannya.

    Alejandro Balde (5/10):

    Menerima tekel keras di awal laga, bek kiri ini mampu menyelesaikan babak pertama sebelum diganti saat jeda.

    • Iklan
  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Gelandang

    Eric Garcia (6/10):

    Beroperasi di lini tengah, pemain serbabisa ini — seperti yang diharapkan — dapat diandalkan, melindungi lini pertahanan di belakang para penyerang bintang Barcelona.

    Pedri (8/10):

    Baru menjadi starter di laga keduanya pascacedera, bintang Spanyol ini tampil apik seperti biasa, mencatatkan asis untuk gol ketiga dan keempat Barcelona.

    Roony Bardghji (9/10):

    Diberi kesempatan starter langka oleh Flick, gelandang ini memanfaatkannya dengan luar biasa. Mencatat pra asis dan asis untuk dua gol pertama Torres, sebelum mencetak gol ketiga Barcelona.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL BETIS-BARCELONAAFP

    Penyerang

    Lamine Yamal (8/10):

    Bekerja sama secara brilian dengan Bardghji — dua pemain kaki kiri yang menyebabkan segala macam masalah bagi Betis di sisi kanan — sang wonderkid kemudian mencetak gol kelima Barcelona dari titik penalti.

    Ferran Torres (9/10):

    Apakah mantan pemain Man City ini layak dianggap striker utama Barcelona? Sang penyerang kini telah mencetak 11 gol LaLiga, mengemas hat-trick krusial hanya dari lima tembakan.

    Marcus Rashford (6/10):

    Dalam performa yang cukup tenang, penyerang ini memainkan peran kunci dalam penalti kontroversial Barcelona saat tembakannya memantul mengenai tangan Bartra. Punya peluang bagus di akhir laga tapi meleset.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Pergantian & Pelatih

    Andreas Christensen (6/10):

    Menggantikan Alejandro Balde saat jeda, bek ini tampil solid, meski tidak spektakuler, di babak kedua.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Dimasukkan setelah satu jam, gelandang Belanda ini tenang dalam penguasaan bola, menyelesaikan 88 persen operannya.

    Marc Bernal (6/10):

    Diberi lebih banyak menit bermain setelah kembali dari cedera, pemain muda ini — seperti mitra lini tengahnya Frenkie de Jong — tampil tenang saat menguasai bola.

    Fermin Lopez (5/10):

    Pemain pengganti babak kedua lainnya, pemain 22 tahun ini kesulitan memberi dampak karena Betis terus menebar ancaman sepanjang laga.

    Hansi Flick (8/10):

    Menurunkan Bardghji sejak awal, pelatih asal Jerman ini menyaksikan pemain internasional Swedia itu — yang beroperasi sebagai No. 10 — membayar kepercayaan manajernya dengan penampilan luar biasa.

Champions League
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
Europa League
Dinamo Zagreb crest
Dinamo Zagreb
DZG
Real Betis crest
Real Betis
BET