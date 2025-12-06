Rating Pemain Barcelona Vs Real Betis: Ferran Torres Hat-Trick, Roony Bardghji Bersinar! Pasukan Hansi Flick Pesta Lima Gol Di Laga Sengit

Dalam 45 menit pembuka yang mendebarkan, Betis unggul lebih dulu setelah enam menit ketika Antony — yang kembali dari skorsing — menyambar bola hasil blok tembakan rekannya, Ez Abde, untuk menaklukkan kiper Barcelona Joan Garcia. Namun, dalam kebangkitan yang luar biasa, penyerang Spanyol Torres mencetak dua gol dalam waktu singkat untuk membawa Blaugrana berbalik unggul 2-1 hanya tujuh menit berselang.

Diberi kesempatan langka untuk unjuk gigi sejak awal, Bardghji kemudian memberi Barcelona keunggulan dua gol lewat tembakan brilian menggunakan kaki kanan (kaki lemahnya), sebelum Torres melengkapi hat-trick-nya dengan tembakan dari luar kotak penalti yang terdefleksi bek tengah Betis Marc Bartra.

Sementara Betis yang berada di posisi kelima terus menekan di awal babak kedua, Barcelona mendapat peluang untuk menjadikan skor 5-1 ketika mereka dihadiahi penalti karena dugaan handball. Meski tayangan ulang menunjukkan tembakan pemain sayap Marcus Rashford mengenai paha Bartra sebelum mengenai tangannya, Video Assistant Referee (VAR) tetap melanjutkan keputusan kontroversial tersebut.

Maju sebagai eksekutor, superstar Barcelona Lamine Yamal dengan tenang memasukkan bola ke gawang untuk pasukan Flick. Namun, tepat ketika tim tamu tampak akan meraih kemenangan nyaman lainnya — menyusul kemenangan baru-baru ini atas Alaves dan Atletico Madrid — mereka kebobolan dua kali di akhir laga lewat sundulan Diego Llorente dan penalti Juan Hernandez.

Kemenangan ini membuat Barcelona kini unggul empat poin dari peringkat kedua Real Madrid, yang akan berusaha memangkas jarak saat menjamu Celta di Santiago Bernabeu.

GOAL memberikan rating pemain Barcelona dari Estadio La Cartuja...