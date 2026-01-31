Goal.com
Live
BarcaGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Rating Pemain Barcelona Vs Elche: Lamine Yamal Menggila & Marcus Rashford Cetak Gol Lagi, Blaugrana Jauhi Real Madrid

Dua penyerang ini kembali mencatatkan nama di papan skor saat pasukan Hansi Flick memperlebar keunggulan di puncak klasemen La Liga menjadi empat poin berkat kemenangan 3-1 atas Elche. Yamal tampil inspiratif dengan satu gol dan satu assist, sementara Rashford mencetak gol keduanya bagi tim Catalunya dalam hitungan hari.

Barca mendominasi dan pantas unggul pada menit keenam. Keputusan Inaki Pena maju ke tepi kotak penalti dan berhenti memberi Yamal ruang luas untuk melewatinya dan menceploskan bola ke gawang kosong demi gol ke-13 musim ini. Tim tamu terus menekan, namun Dani Olmo gagal memanfaatkan peluang dari jarak dekat, disusul Ferran Torres yang tembakannya melebar.

Pasukan Flick harus menyesali kegagalan itu saat tuan rumah menyamakan skor pada menit ke-30 lewat Alvaro Rodriguez yang lolos dari garis pertahanan tinggi Barca. Sempat ada momen komedi saat tembakan Torres membentur mistar dua kali berturut-turut—bola memantul kembali ke wajahnya lalu kena tiang. Namun, Torres mengembalikan keunggulan berkat ketenangan dan umpan tarik Frenkie de Jong.

Elche baru kalah sekali di kandang musim ini dan tempo melambat di babak kedua. Namun, Barca mengunci poin lewat gol pemain pengganti Rashford, yang sempat membuang peluang emas sebelumnya. Gol penentu tercipta berkat kerja keras Yamal di sisi kanan yang umpan silangnya diselesaikan dengan keras oleh Rashford.

Kemenangan ini memperlebar keunggulan raksasa Catalunya di puncak klasemen menjadi empat poin, di atas Real Madrid yang baru bermain melawan Rayo Vallecano pada Minggu sore.

GOAL memberikan rating pemain Barcelona dari Manuel Martinez Valero Stadium...

  • Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    Joan Garcia (6/10):

    Hanya menjadi penonton di sebagian besar laga dan tak bisa berbuat banyak pada gol Elche.

    Jules Kounde (7/10):

    Mengatasi serangan Elche dengan percaya diri, nyaris tanpa salah. Diganti menit ke-84 karena benturan.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Malam yang solid, meski agak goyah saat Elche mencoba menembus garis pertahanan tinggi Barca.

    Eric Garcia (7/10):

    Melakukan tugas berat di pertahanan, menutup banyak ruang kosong.

    Alejandro Balde (7/10):

    Sosok yang tenang dan konsisten maju membantu serangan.

    • Iklan
  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-BARCELONAAFP

    Gelandang

    Dani Olmo (7/10):

    Malam yang bagus yang seharusnya ditutup dengan gol, sayang ia membuang peluang emas. Digantikan Bernal menit ke-63.

    Frenkie de Jong (8/10):

    Momen luar biasa bagi pemain Belanda ini, menyumbang dua assist lewat umpan terobosan brilian dan cut-back matang.

    Fermin Lopez (7/10):

    Kehadiran positif sepanjang malam, bekerja keras dan selalu mencari celah operan tajam.

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-BARCELONAAFP

    Penyerang

    Lamine Yamal (8/10):

    Tampil lincah, direct, dan penuh skill seperti biasa. Mencetak gol dengan baik dan menciptakan peluang. Tampak mengalami benturan jelang akhir laga.

    Ferran Torres (8/10):

    Mencetak satu gol, tapi seharusnya bisa hat-trick. Diganti tepat satu jam laga.

    Raphinha (7/10):

    Banyak menguasai bola dan tampil cerah di kiri, namun tampaknya mengalami cedera paha saat jeda. Digantikan Rashford.

  • Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Pergantian & Pelatih

    Marcus Rashford (8/10):

    Sempat membuang peluang emas dari tepi kotak penalti, namun menebusnya dengan tembakan keras ke atap gawang dari jarak dekat.

    Robert Lewandowski (7/10):

    Banyak berlari dan menggunakan fisik dengan efektif.

    Marc Bernal (6/10):

    Mendapat menit bermain berharga pasca-cedera setelah tampil apik lawan Copenhagen.

    Marc Casado (N/A):

    Masuk lima menit jelang bubaran.

    Ronald Araujo (N/A):

    Hanya bermain beberapa menit.

    Hansi Flick (7/10):

    Satu-satunya kekecewaan adalah banyaknya peluang terbuang. Garis pertahanan tingginya masih terlihat berisiko melawan tim yang lebih kuat.

Copa del Rey
Albacete crest
Albacete
ALB
Barcelona crest
Barcelona
BAR
LaLiga
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Elche crest
Elche
ELC
0