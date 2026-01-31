Rating Pemain Barcelona Vs Elche: Lamine Yamal Menggila & Marcus Rashford Cetak Gol Lagi, Blaugrana Jauhi Real Madrid

Barca mendominasi dan pantas unggul pada menit keenam. Keputusan Inaki Pena maju ke tepi kotak penalti dan berhenti memberi Yamal ruang luas untuk melewatinya dan menceploskan bola ke gawang kosong demi gol ke-13 musim ini. Tim tamu terus menekan, namun Dani Olmo gagal memanfaatkan peluang dari jarak dekat, disusul Ferran Torres yang tembakannya melebar.

Pasukan Flick harus menyesali kegagalan itu saat tuan rumah menyamakan skor pada menit ke-30 lewat Alvaro Rodriguez yang lolos dari garis pertahanan tinggi Barca. Sempat ada momen komedi saat tembakan Torres membentur mistar dua kali berturut-turut—bola memantul kembali ke wajahnya lalu kena tiang. Namun, Torres mengembalikan keunggulan berkat ketenangan dan umpan tarik Frenkie de Jong.

Elche baru kalah sekali di kandang musim ini dan tempo melambat di babak kedua. Namun, Barca mengunci poin lewat gol pemain pengganti Rashford, yang sempat membuang peluang emas sebelumnya. Gol penentu tercipta berkat kerja keras Yamal di sisi kanan yang umpan silangnya diselesaikan dengan keras oleh Rashford.

Kemenangan ini memperlebar keunggulan raksasa Catalunya di puncak klasemen menjadi empat poin, di atas Real Madrid yang baru bermain melawan Rayo Vallecano pada Minggu sore.

