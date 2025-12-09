Barcelona Eintracht FrankfurtGetty
Rating Pemain Barcelona Vs Eintracht Frankfurt: Jules Kounde Penyelamat! Pahlawan Tak Terduga Bawa Barcelona Menang Di Liga Champions, Super-Sub Marcus Rashford Jadi Pemicu Kebangkitan

Jules Kounde jadi pahlawan tak terduga Barcelona di Liga Champions, Rabu dini hari. Sempat tertinggal oleh gol mengejutkan Ansgar Knauff di babak pertama, Barca bangkit usai jeda. Marcus Rashford tampil sebagai katalis dari bangku cadangan, menyuplai asis untuk gol penyeimbang Kounde, sebelum bek Prancis itu mengunci kemenangan 2-1 dengan gol keduanya memanfaatkan umpan silang Lamine Yamal.

Barcelona punya kebiasaan kebobolan lebih dulu musim ini dan itu terjadi lagi di Camp Nou pada pertengahan babak pertama. Nathaniel Brown melepaskan umpan lambung indah melewati lini belakang Barca untuk menemui Knauff yang berlari ke gawang. Sang pemain sayap berhasil menahan Alejandro Balde dan menaklukkan Joan Garcia untuk memberi Frankfurt keunggulan mengejutkan.

Pasukan Hansi Flick mendominasi penguasaan bola setelah gol tersebut, namun kesulitan menciptakan peluang bersih. Tak heran jika pelatih asal Jerman itu mengubah strategi saat jeda. Fermin Lopez yang tidak efektif digantikan oleh Rashford demi menambah ketajaman dan ancaman di lini serang.

Pemain internasional Inggris itu memberikan dampak instan setelah menerima umpan terobosan Pedri di sisi kiri. Rashford bisa saja menembak sendiri, tetapi ia memberikan umpan tarik kepada Raphinha, yang tembakannya melambung liar di atas mistar. Beberapa menit kemudian, dampak Rashford benar-benar terasa, sebagaimana umpan silang jauh pemain pinjaman Manchester United itu dari sisi kiri disundul masuk oleh Kounde untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Kounde mungkin pencetak gol yang tidak biasa bagi Barcelona, namun pemain Prancis itu kembali berselebrasi tiga menit kemudian. Kali ini Yamal yang mengirim umpan silang dari dalam untuk disundul Kounde, membawa Barcelona unggul. Gol-gol tersebut seolah menguras keyakinan Frankfurt, sementara Barca mendominasi permainan dan mengamankan kemenangan yang menjaga asa lolos otomatis dari fase liga.

Berikut rating para pemain Barcelona versi GOAL dari Camp Nou...

    Kiper & Bek

    Joan Garcia (7/10):

    Tak bisa berbuat banyak pada gol lawan, tapi tampil percaya diri mengatasi setiap ancaman lainnya.

    Jules Kounde (8/10):

    Masih terlihat jauh dari performa terbaiknya, tetapi muncul dengan dua sundulan krusial untuk mengunci kemenangan. Ia juga menjadi pemain Barca pertama yang mencetak dua gol sundulan dalam satu laga Liga Champions.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Terlihat jauh lebih nyaman dengan Martin di sebelahnya. Melakukan tekel super untuk menggagalkan peluang Frankfurt di pertengahan babak kedua.

    Gerard Martin (6/10):

    Kakinya tak sampai untuk memblok umpan ke Knauff pada gol pembuka. Memiliki peluang bagus di babak pertama yang tembakannya melambung tipis.

    Alejandro Balde (6/10):

    Berusaha keras mengejar Knauff tetapi gagal mencegahnya membuka skor.

    Gelandang

    Eric Garcia (6/10):

    Seharusnya menutup pergerakan Brown lebih cepat pada gol pembuka, namun selebihnya tampil solid. Jauh lebih baik di babak kedua.

    Pedri (8/10):

    Pemain paling berkelas di lapangan dan membantu Barcelona mengambil kendali permainan setelah jeda paruh waktu.

    Fermin Lopez (5/10):

    Terlihat bingung saat kembali ke tim. Kesulitan terhubung dengan rekan setim dan ancaman golnya hilang. Tak heran ia ditarik keluar saat jeda.

    Penyerang

    Lamine Yamal (7/10):

    Terisolasi di babak pertama dan kehilangan bola dalam proses gol Frankfurt. Lebih baik setelah jeda dan mencetak asis untuk gol Kounde yang mengubah skor jadi 2-1, tetapi mendapat kartu kuning yang membuatnya absen di laga Liga Champions berikutnya.

    Robert Lewandowski (5/10):

    Mencetak gol awal yang dianulir karena offside, selebihnya minim kontribusi. Diganti Ferran setelah satu jam.

    Raphinha (6/10):

    Kembali ke starting XI tetapi tidak pernah benar-benar panas dan diganti di awal babak kedua.

    Pergantian & Pelatih

    Marcus Rashford (8/10):

    Membuat perbedaan dari bangku cadangan setelah jeda. Sangat hidup sepanjang laga dan mencetak asis untuk Kounde. Bisa saja mencetak gol sendiri namun upayanya terdefleksi ke atas mistar.

    Ferran Torres (7/10):

    Menambah energi dan kreasi serangan.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Masuk untuk memperkuat lini tengah dan membantu Barcelona mengamankan kemenangan penting. Tidak takut menusuk ke kotak penalti.

    Andreas Christensen (N/A):

    Pemain pengganti di akhir laga menggantikan Yamal.

    Roony Bardghji (N/A):

    Pemain pengganti di akhir laga.

    Hansi Flick (7/10):

    Perubahan timnya tidak berhasil di babak pertama sebagaimana Barca kesulitan. Membuat keputusan tepat memasukkan Rashford saat jeda yang memicu kebangkitan tim.

