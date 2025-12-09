Rating Pemain Barcelona Vs Eintracht Frankfurt: Jules Kounde Penyelamat! Pahlawan Tak Terduga Bawa Barcelona Menang Di Liga Champions, Super-Sub Marcus Rashford Jadi Pemicu Kebangkitan

Barcelona punya kebiasaan kebobolan lebih dulu musim ini dan itu terjadi lagi di Camp Nou pada pertengahan babak pertama. Nathaniel Brown melepaskan umpan lambung indah melewati lini belakang Barca untuk menemui Knauff yang berlari ke gawang. Sang pemain sayap berhasil menahan Alejandro Balde dan menaklukkan Joan Garcia untuk memberi Frankfurt keunggulan mengejutkan.

Pasukan Hansi Flick mendominasi penguasaan bola setelah gol tersebut, namun kesulitan menciptakan peluang bersih. Tak heran jika pelatih asal Jerman itu mengubah strategi saat jeda. Fermin Lopez yang tidak efektif digantikan oleh Rashford demi menambah ketajaman dan ancaman di lini serang.

Pemain internasional Inggris itu memberikan dampak instan setelah menerima umpan terobosan Pedri di sisi kiri. Rashford bisa saja menembak sendiri, tetapi ia memberikan umpan tarik kepada Raphinha, yang tembakannya melambung liar di atas mistar. Beberapa menit kemudian, dampak Rashford benar-benar terasa, sebagaimana umpan silang jauh pemain pinjaman Manchester United itu dari sisi kiri disundul masuk oleh Kounde untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Kounde mungkin pencetak gol yang tidak biasa bagi Barcelona, namun pemain Prancis itu kembali berselebrasi tiga menit kemudian. Kali ini Yamal yang mengirim umpan silang dari dalam untuk disundul Kounde, membawa Barcelona unggul. Gol-gol tersebut seolah menguras keyakinan Frankfurt, sementara Barca mendominasi permainan dan mengamankan kemenangan yang menjaga asa lolos otomatis dari fase liga.

Berikut rating para pemain Barcelona versi GOAL dari Camp Nou...