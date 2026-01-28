Goal.com
Live
YAmal CopenhagenGETTY
Adhe Makayasa

Rating Pemain Barcelona Vs Copenhagen: Untung Ada Lamine Yamal! Bocah Ajaib Selamatkan Wajah Blaugrana & Segel Tiket 16 Besar Liga Champions

Barcelona menyegel tiket 16 besar Liga Champions usai menang 4-1 atas Copenhagen, Kamis dini hari. Meski akhirnya menang nyaman berkat gol babak kedua Lewandowski, Yamal, Raphinha, dan Rashford, pasukan Hansi Flick sempat frustrasi di 45 menit awal usai tertinggal oleh gol Viktor Dadason.

Meski mendominasi penguasaan bola di awal laga, pertahanan Barca hancur oleh serangan tajam Copenhagen. Umpan terobosan Mohamed Eyenoussi membelah bek tengah tuan rumah, mengeksploitasi garis pertahanan tinggi khas Flick dan membiarkan Dadason (17 tahun) berhadapan satu lawan satu dengan Joan Garcia yang diselesaikannya dengan tenang.

Tuan rumah mulai meningkatkan tekanan. Lewandowski mendapat peluang bersih dari back pass nyasar lawan, namun penyelesaiannya sangat boros. Eric Garcia juga nyaris menyamakan kedudukan, tetapi upayanya yang terdefleksi diselamatkan dengan piawai oleh kiper Dominik Kotarski.

Barca terus mendominasi bola, mencatat 75% penguasaan di akhir babak pertama, namun kesulitan membongkar pertahanan tamu. Tembakan menggelegar Eric Garcia yang menghantam mistar dan upaya terburu-buru Yamal menjadi peluang terbaik mereka.

Namun, Yamal menjadi kunci gol penyeimbang. Sesaat setelah jeda, umpan indah Dani Olmo membelah sisi kiri pertahanan lawan, mengirim sang wonderkid Spanyol ke gawang. Alih-alih menembak sendiri, Yamal menyodorkan bola dengan sisi luar kaki kirinya kepada Lewandowski, memungkinkan legenda Polandia itu mencetak gol ke-106-nya di Liga Champions.

Gol itu memacu semangat remaja 19 tahun tersebut. Yamal mengambil alih permainan dalam tempo enam menit untuk mengunci laga. Tepat satu jam laga, tembakan melengkungnya dari tepi kotak penalti mengalami defleksi liar, melambung melewati Kotarski yang tak berdaya. Beberapa saat kemudian, umpan silangnya menemui dada Lewandowski yang kemudian dijatuhkan bek Copenhagen. Penalti diberikan, dan Raphinha sukses menuntaskannya ke sudut bawah gawang.

Pemain pengganti Rashford menambah gol keempat lewat tendangan bebas cerdas yang mengecoh Kotarski di tiang dekat. Barcelona beruntung tidak kebobolan gol hiburan di akhir laga setelah sundulan Gabriel Pereira dianulir karena Pantelis Chatzidiakos dianggap mengganggu permainan dari posisi offside.

Barca mengakhiri fase liga di peringkat kelima, mengamankan jalan aman ke babak 16 besar, di mana mereka berpotensi bertemu juara bertahan Paris Saint-Germain atau Newcastle.

GOAL memberikan rating pemain Barcelona dari Camp Nou...

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-COPENHAGENAFP

    Kiper & Bek

    Joan Garcia (5/10):

    Tak banyak yang bisa diperbuat untuk menghentikan gol pembuka. Diselamatkan oleh VAR saat ia gagal menangkap umpan silang.

    Jules Kounde (7/10):

    Melakukan beberapa tekel tegas dan menjadi opsi operan yang baik. Penampilan yang rapi.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Umpan terobosan yang membelah pertahanan tak pernah terlihat bagus bagi bek tengah, tapi itulah risiko garis pertahanan tinggi Flick. Setelah kemunduran awal itu, Cubarsi tidak melakukan kesalahan lagi.

    Gerard Martin (6/10):

    Hari yang santai di "kantor" setelah ancaman awal dari lawan.

    Alejandro Balde (7/10):

    Maju ke depan dengan bola dan bertahan dengan baik menghadapi serangan balik sporadis Copenhagen.

    • Iklan
  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-COPENHAGENAFP

    Gelandang

    Eric Garcia (5/10):

    Secara mengejutkan menjadi ancaman gol lewat tembakan jarak jauhnya di babak pertama. Namun, aspek lain permainannya tidak sesuai standar manajer, sehingga ditarik keluar saat jeda.

    Dani Olmo (7/10):

    Umpan jauhnya mengawali proses gol penyeimbang. Kaki cepat di ruang sempit membuatnya terlihat nyaman dalam peran yang lebih dalam.

    Fermin Lopez (6/10):

    Malam yang relatif sepi karena sebagian besar serangan berasal dari sayap. Turun lebih ke dalam di babak kedua setelah pergantian pemain dan menjaga aliran bola dengan cukup baik.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-COPENHAGENAFP

    Penyerang

    Lamine Yamal (9/10):

    Melayani gol penyeimbang Lewandowski dengan sentuhan halus usai lari kencang menusuk ke belakang pertahanan. Defleksi beruntung memberinya gol. Umpannya kepada Lewandowski yang berbuah penalti sangat akurat. Sang pembeda sejati.

    Robert Lewandowski (6/10):

    Dihadiahi peluang menyamakan skor tepat setelah gol pembuka lawan. Agak boros dalam membangun serangan, tetapi akhirnya tetap mencetak gol.

    Raphinha (7/10):

    Penalti yang dieksekusi sempurna oleh kapten Barcelona. Juga menunjukkan beberapa trik cerdas dalam membangun serangan.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-COPENHAGENAFP

    Pergantian & Manajer

    Marc Bernal (5/10):

    Gelandang yang lebih natural dibanding Eric Garcia.

    Marcus Rashford (6/10):

    Penuh lari menusuk. Tendangan bebas cerdas melengkapi comeback babak kedua.

    Ronald Araujo (5/10):

    Pemanasan yang nyaman bagi kapten klub sekembalinya dari rehat kesehatan mental.

    Marc Casado (N/A):

    Masuk menit ke-79, tak banyak waktu untuk memengaruhi laga.

    Ferran Torres (N/A):

    Masuk untuk memberi istirahat Lewandowski di 10 menit akhir.

    Hansi Flick (7/10):

    Mendominasi penguasaan bola tanpa keberuntungan di babak pertama, namun rasanya Barca akan tetap menang. Lolos ke 16 besar. Tugas selesai.

LaLiga
Elche crest
Elche
ELC
Barcelona crest
Barcelona
BAR
0