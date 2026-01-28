Rating Pemain Barcelona Vs Copenhagen: Untung Ada Lamine Yamal! Bocah Ajaib Selamatkan Wajah Blaugrana & Segel Tiket 16 Besar Liga Champions

Meski mendominasi penguasaan bola di awal laga, pertahanan Barca hancur oleh serangan tajam Copenhagen. Umpan terobosan Mohamed Eyenoussi membelah bek tengah tuan rumah, mengeksploitasi garis pertahanan tinggi khas Flick dan membiarkan Dadason (17 tahun) berhadapan satu lawan satu dengan Joan Garcia yang diselesaikannya dengan tenang.

Tuan rumah mulai meningkatkan tekanan. Lewandowski mendapat peluang bersih dari back pass nyasar lawan, namun penyelesaiannya sangat boros. Eric Garcia juga nyaris menyamakan kedudukan, tetapi upayanya yang terdefleksi diselamatkan dengan piawai oleh kiper Dominik Kotarski.

Barca terus mendominasi bola, mencatat 75% penguasaan di akhir babak pertama, namun kesulitan membongkar pertahanan tamu. Tembakan menggelegar Eric Garcia yang menghantam mistar dan upaya terburu-buru Yamal menjadi peluang terbaik mereka.

Namun, Yamal menjadi kunci gol penyeimbang. Sesaat setelah jeda, umpan indah Dani Olmo membelah sisi kiri pertahanan lawan, mengirim sang wonderkid Spanyol ke gawang. Alih-alih menembak sendiri, Yamal menyodorkan bola dengan sisi luar kaki kirinya kepada Lewandowski, memungkinkan legenda Polandia itu mencetak gol ke-106-nya di Liga Champions.

Gol itu memacu semangat remaja 19 tahun tersebut. Yamal mengambil alih permainan dalam tempo enam menit untuk mengunci laga. Tepat satu jam laga, tembakan melengkungnya dari tepi kotak penalti mengalami defleksi liar, melambung melewati Kotarski yang tak berdaya. Beberapa saat kemudian, umpan silangnya menemui dada Lewandowski yang kemudian dijatuhkan bek Copenhagen. Penalti diberikan, dan Raphinha sukses menuntaskannya ke sudut bawah gawang.

Pemain pengganti Rashford menambah gol keempat lewat tendangan bebas cerdas yang mengecoh Kotarski di tiang dekat. Barcelona beruntung tidak kebobolan gol hiburan di akhir laga setelah sundulan Gabriel Pereira dianulir karena Pantelis Chatzidiakos dianggap mengganggu permainan dari posisi offside.

Barca mengakhiri fase liga di peringkat kelima, mengamankan jalan aman ke babak 16 besar, di mana mereka berpotensi bertemu juara bertahan Paris Saint-Germain atau Newcastle.

