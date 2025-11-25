Rating Pemain Barcelona Vs Chelsea: Kartu Merah Konyol Ronald Araujo Rangkum Malam Horor Blaugrana, Ferran Torres & Jules Kounde Tampil Memalukan Di Liga Champions

Gol bunuh diri mengejutkan Jules Kounde membuka skor untuk Chelsea pada menit ke-27, setelah dua gol tuan rumah sebelumnya dianulir. Bermula dari umpan silang Marc Cucurella dan back-heel Pedro Neto, Kounde dan Ferran Torres terlibat kekacauan di garis gawang hingga bola memantul masuk mengenai pemain Prancis itu.

Ferran terlibat dalam momen buruk di kedua ujung lapangan. Ia secara tak masuk akal menendang bola melebar saat sudah berhadapan satu lawan satu ketika skor masih 0-0. Umpan terobosan Lamine Yamal kepada pemain Spanyol itu menjadi satu-satunya kontribusi yang diingat dari remaja 18 tahun tersebut di malam tadi. Di sisi lain, Estevao mencetak gol memukau di gawang Barca untuk menegaskan dirinya sebagai pemenang dalam duel sesama wonderkid.

Pemain pengganti Chelsea, Liam Delap, mencetak gol ketiga setelah jebakan offside konyol lainnya dari tim tamu. Masuknya Marcus Rashford dan Raphinha oleh Flick pun sia-sia karena Barca jarang merepotkan tuan rumah yang tampil percaya diri setelah pengusiran Araujo di menit ke-44.

Berikut rating para pemain Barcelona versi GOAL dari Stamford Bridge...