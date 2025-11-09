Rating Pemain Barcelona Vs Celta Vigo: Robert Lewandowski Hat-trick, Marcus Rashford Raja Asis! Blaugrana Sukses Pangkas Jarak Poin Dengan Real Madrid Di LaLiga

Laga dimulai dengan tempo cepat di mana Celta dan Barcelona saling bertukar serangan, tetapi tim tamu yang memukul lebih dulu. Dikenal karena gol-gol spektakulernya, Fermin Lopez melepaskan tembakan spekulatif dari luar kotak penalti yang mengenai lengan mantan rekan setimnya, Marcos Alonso, dan menghasilkan penalti setelah sembilan menit. Lewandowski tak membuat kesalahan dari titik putih. Namun, Celta merespons instan saat Sergio Carreira berlari kencang dari areanya sendiri dan sukses menaklukkan Wojciech Szczesny dalam situasi satu lawan satu.

Barca terus menyerang. Setelah 37 menit, Rashford memberi asis untuk gol kedua Lewandowski. Umpan silang pemain pinjaman Manchester United itu disambut tendangan striker Polandia tersebut yang bersarang di bawah Ionut Radu. Namun, lagi-lagi, pertahanan tim tamu gagal mempertahankan keunggulan. Lima menit kemudian, bola panjang membebaskan Ferran Jutgla di belakang Alejandro Balde, dan umpan tariknya kepada Borja Iglesias di tepi area penalti disapu bersih ke pojok atas gawang.

Saat babak pertama memasuki injury time, Rashford menciptakan sedikit ruang di kiri, melakukan cut back, dan (via defleksi Ilaix Moriba) secara tidak sengaja menemukan Yamal di tiang jauh. Dengan kaki lemahnya, sang remaja melepaskan tembakan ke tiang dekat untuk membawa Barcelona kembali unggul.

Frenkie de Jong tampil dominan setelah jeda untuk meredam permainan. Pemain Belanda itu mendikte lini tengah, dan tim tamu mulai menekan. Rashford mengirim umpan silang lagi, kali ini dari sepak pojok, dan menemukan Lewandowski, yang menanduk bola untuk gol ketiganya. De Jong memang mendapat kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di injury time, tetapi tim Catalunya itu berhasil mengamankan sisa laga dengan relatif mudah.

Berikut rating para pemain Barca versi GOAL dari Balaidos...