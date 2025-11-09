Lewandowski Rashford Yamal Barcelona GFXGetty
Rating Pemain Barcelona Vs Celta Vigo: Robert Lewandowski Hat-trick, Marcus Rashford Raja Asis! Blaugrana Sukses Pangkas Jarak Poin Dengan Real Madrid Di LaLiga

Barcelona lanjutkan peran sebagai salah satu tim paling menghibur di LaLiga usai kalahkan Celta Vigo 4-2, Senin dini hari WIB. Kemenangan ini pangkas jarak jadi tiga poin dari Real Madrid. Celta jadi ancaman via serangan balik, tapi trio Rashford, Lewandowski, dan Yamal terbukti terlalu kuat.

Laga dimulai dengan tempo cepat di mana Celta dan Barcelona saling bertukar serangan, tetapi tim tamu yang memukul lebih dulu. Dikenal karena gol-gol spektakulernya, Fermin Lopez melepaskan tembakan spekulatif dari luar kotak penalti yang mengenai lengan mantan rekan setimnya, Marcos Alonso, dan menghasilkan penalti setelah sembilan menit. Lewandowski tak membuat kesalahan dari titik putih. Namun, Celta merespons instan saat Sergio Carreira berlari kencang dari areanya sendiri dan sukses menaklukkan Wojciech Szczesny dalam situasi satu lawan satu.

Barca terus menyerang. Setelah 37 menit, Rashford memberi asis untuk gol kedua Lewandowski. Umpan silang pemain pinjaman Manchester United itu disambut tendangan striker Polandia tersebut yang bersarang di bawah Ionut Radu. Namun, lagi-lagi, pertahanan tim tamu gagal mempertahankan keunggulan. Lima menit kemudian, bola panjang membebaskan Ferran Jutgla di belakang Alejandro Balde, dan umpan tariknya kepada Borja Iglesias di tepi area penalti disapu bersih ke pojok atas gawang.

Saat babak pertama memasuki injury time, Rashford menciptakan sedikit ruang di kiri, melakukan cut back, dan (via defleksi Ilaix Moriba) secara tidak sengaja menemukan Yamal di tiang jauh. Dengan kaki lemahnya, sang remaja melepaskan tembakan ke tiang dekat untuk membawa Barcelona kembali unggul.

Frenkie de Jong tampil dominan setelah jeda untuk meredam permainan. Pemain Belanda itu mendikte lini tengah, dan tim tamu mulai menekan. Rashford mengirim umpan silang lagi, kali ini dari sepak pojok, dan menemukan Lewandowski, yang menanduk bola untuk gol ketiganya. De Jong memang mendapat kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di injury time, tetapi tim Catalunya itu berhasil mengamankan sisa laga dengan relatif mudah.

Berikut rating para pemain Barca versi GOAL dari Balaidos...

  • RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    Wojciech Szczesny (6/10):

    Tidak bisa berbuat banyak untuk gol Celta dan tampil tenang di babak kedua.

    Eric Garcia (6/10):

    Melakukan beberapa tusukan bagus dan tampil baik di peran yang kurang alami baginya sebagai bek kanan.

    Ronald Araujo (6/10):

    Iglesias mendominasi pertahanan Barcelona, mempermainkan Araujo dan rekannya hampir sepanjang laga. Pemain Uruguay itu membaik seiring berjalannya laga dan jauh lebih kuat di akhir pertandingan.

    Pau Cubarsi (5/10):

    Benar-benar lambat mengantisipasi gol pertama Celta dan membiarkan lawan lolos berkali-kali.

    Alejandro Balde (6/10):

    Bagus saat menyerang, tetapi membuat Carreira onside untuk gol pertama Celta dan terlambat turun untuk gol kedua.

  • FBL-ESP-LIGA-CELTA-BARCELONAAFP

    Gelandang

    Frenkie de Jong (8/10):

    Saat menguasai bola, ia tampil elegan seperti biasa dan semakin dominan di babak kedua. Mungkin bersalah karena membuat Jutgla onside untuk gol kedua Celta, sebelum akhirnya mendapat kartu merah di injury time.

    Dani Olmo (5/10):

    Dipanggil mendadak menggantikan Casado dan terlihat canggung di lini tengah. Bahkan setelah membaik usai jeda, tidak ada yang benar-benar 'klik' untuk sang gelandang serang.

    Fermin Lopez (6/10):

    Menjaga bola dan rapi dalam penguasaan, tetapi tidak bersinar seterang biasanya. Memenangkan penalti pertama dengan tembakan spekulatif.

  • FBL-ESP-LIGA-CELTA-BARCELONAAFP

    Penyerang

    Lamine Yamal (8/10):

    Tenggelam oleh bayang-bayang Rashford dan Lewandowski di lini serang, tapi tetap mencetak gol dan bermain sangat baik, bahkan ketika Celta menjaganya dengan dua pemain.

    Robert Lewandowski (10/10):

    Tidak membuat kesalahan dari 12 pas untuk membawa Barcelona unggul dan melakukan tendangan voli klinis untuk menjadikannya 2-1. Sundulan terarah yang indah melengkapi performa puncak dari sang veteran yang pantas mendapatkan hat-trick.

    Marcus Rashford (9/10):

    Bintang pertunjukan dan terus mengamankan posisi sayap kiri miliknya. Dua asis lagi membawanya ke puncak daftar pemberi asis LaLiga, dan dia menjadi pusat dari sebagian besar gairah menyerang Blaugrana.

  • Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Pergantian & Pelatih

    Andreas Christensen (N/A):

    Masuk di lima menit akhir pertandingan.

    Gerard Martin (N/A):

    Diberi kesempatan tampil di akhir laga, tetapi permainan sudah dimenangkan.

    Ferran Torres (N/A):

    Satu lagi pemain pengganti di akhir laga yang tidak diberi cukup waktu untuk memberi kesan.

    Marc Bernal (N/A):

    Masuk di detik-detik akhir menyusul kartu merah De Jong.

    Hansi Flick (6/10):

    Taktik garis pertahanan tingginya merugikan Barcelona beberapa kali, tetapi akan senang dengan kemenangan ini. Anehnya tidak melakukan pergantian pemain hingga akhir laga.

