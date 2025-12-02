Barcelona AtleticoGetty
Rating Pemain Barcelona Vs Atletico Madrid: Muka Robert Lewandowski Terselamatkan! Dani Olmo & Ferran Torres Cetak Gol Usai Penalti Gagal, Pedri & Lamine Yamal Bersinar

Barcelona taklukkan Atletico Madrid 3-1 di Camp Nou, Rabu dini hari. Blaugrana bangkit dari ketertinggalan dan menebus kegagalan penalti Robert Lewandowski demi tiga poin vital. Raphinha, Dani Olmo, dan Ferran Torres mencetak gol usai Alex Baena sempat bawa Atletico unggul cepat.

Atleti unggul dalam 20 menit pertama, saat Baena lolos dari jebakan offside dengan brilian dan menaklukkan Joan Garcia dengan tenang.

Namun Barca segera menyamakan kedudukan, sebagaimana Raphinha menyambut umpan terobosan indah dari Pedri untuk melewati Jan Oblak dan mencetak gol.

Pada menit ke-38, Barca berpeluang unggul sebelum jeda lewat penalti usai pelanggaran terhadap Olmo, namun tembakan Lewandowski melambung jauh di atas mistar dari jarak 12 pas.

Setelah satu jam, di babak kedua, Olmo melakukannya sendiri, menuntaskan pergerakan tim yang brilian dengan penyelesaian apik dari tepi kotak penalti. Saat menembak, ia tampak jatuh dengan posisi bahu yang buruk, namun penyelesaiannya luar biasa.

Dan di masa injury time, pemain pengganti Ferran melengkapi kemenangan dengan penyelesaian cerdas jarak dekat memanfaatkan umpan silang Alejandro Balde.

Berikut rating para pemain Barcelona versi GOAL dari Camp Nou...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Kiper & Bek

    Joan Garcia (6/10):

    Tidak bisa melakukan apa pun untuk mengganggu konsentrasi Baena. Tidak banyak diuji setelahnya.

    Jules Kounde (6/10):

    Jauh dari posisinya saat gol pembuka, tetapi pulih dengan baik untuk memainkan peran kunci dalam membangun serangan dan menjaga keunggulan timnya.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu rekan setimnya saat gol pembuka lawan. Sangat baik saat menguasai bola dan berani menghadapi pressing Atletico.

    Gerard Martin (5/10):

    Kehilangan Baena saat lawan berlari menembus pertahanan dan mencetak gol, tetapi ini juga akibat taktik Flick. Mendapat kartu kuning karena tekel pemulihan yang buruk yang bisa saja berbuah kartu merah, karena ia lagi-lagi terekspos oleh garis pertahanan tinggi. Membaik seiring laga, tapi beruntung bisa bermain penuh 90 menit.

    Alejandro Balde (6/10):

    Sedikit kesulitan sepanjang babak pertama tetapi berkembang ke dalam permainan dan memberikan asis untuk Ferran di masa injury time.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Gelandang

    Pedri (9/10):

    Umpan super untuk penyelesaian Raphinha. Hampir tidak pernah kehilangan bola dan menciptakan tiga peluang sendirian. Salah satu gelandang terbaik di dunia, membuktikannya sekali lagi.

    Eric Garcia (7/10):

    Terkadang bisa dilewati karena tingginya garis pertahanan Barca, tetapi ia bekerja keras dengan baik, dan sangat rapi dalam penguasaan bola.

    Dani Olmo (9/10):

    Memenangkan penalti dengan dribel cerdik tetapi harus melihat Lewandowski gagal mengeksekusinya. Mencetak gol brilian tetapi melukai dirinya sendiri dalam prosesnya dan diganti. Performa dinamis yang gemilang.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Penyerang

    Lamine Yamal (8/10):

    Memenangkan duel lebih banyak dari siapa pun dan menyelesaikan dribel lebih banyak dari siapa pun. Dia spesial, meskipun tidak memberikan sentuhan akhir.

    Robert Lewandowski (5/10):

    Kegagalan yang benar-benar mengerikan dari jarak 12 pas. Dia dengan cepat membetulkan tali sepatunya, tetapi tidak ada alasan untuk tendangan penalti seburuk itu. Digagalkan dengan brilian oleh Oblak beberapa menit kemudian. Digantikan di babak kedua oleh Rashford. Bukan malamnya.

    Raphinha (8/10):

    Tembakannya melambung di atas mistar di awal laga. Menyambut umpan Pedri dengan langkahnya dan menyelesaikannya dengan sangat baik. Selalu menjadi ancaman tetapi menyia-nyiakan peluang besar saat satu lawan satu, satu-satunya noda dalam penampilannya.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Pergantian & Pelatih

    Ferran Torres (7/10):

    Masuk menggantikan Olmo setelah cederanya. Menyelesaikan laga dengan gol indah di injury time.

    Marcus Rashford (6/10):

    Masuk menggantikan Lewandowski. Satu kesempatan menembak tetapi melebar. Selalu mau berlari.

    Dro Fernandez (N/A):

    Menggantikan Pedri.

    Marc Casado (N/A):

    Masuk menggantikan Raphinha.

    Hansi Flick (6/10):

    Garis pertahanan tinggi terus menimbulkan masalah, tetapi Barcelona akhirnya menyelesaikan tugasnya, dan mengambil tiga poin dari pertandingan yang berpotensi menyulitkan. Tugas tuntas.

