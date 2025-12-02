Rating Pemain Barcelona Vs Atletico Madrid: Muka Robert Lewandowski Terselamatkan! Dani Olmo & Ferran Torres Cetak Gol Usai Penalti Gagal, Pedri & Lamine Yamal Bersinar

Atleti unggul dalam 20 menit pertama, saat Baena lolos dari jebakan offside dengan brilian dan menaklukkan Joan Garcia dengan tenang.

Namun Barca segera menyamakan kedudukan, sebagaimana Raphinha menyambut umpan terobosan indah dari Pedri untuk melewati Jan Oblak dan mencetak gol.

Pada menit ke-38, Barca berpeluang unggul sebelum jeda lewat penalti usai pelanggaran terhadap Olmo, namun tembakan Lewandowski melambung jauh di atas mistar dari jarak 12 pas.

Setelah satu jam, di babak kedua, Olmo melakukannya sendiri, menuntaskan pergerakan tim yang brilian dengan penyelesaian apik dari tepi kotak penalti. Saat menembak, ia tampak jatuh dengan posisi bahu yang buruk, namun penyelesaiannya luar biasa.

Dan di masa injury time, pemain pengganti Ferran melengkapi kemenangan dengan penyelesaian cerdas jarak dekat memanfaatkan umpan silang Alejandro Balde.

Berikut rating para pemain Barcelona versi GOAL dari Camp Nou...