Rating Pemain Barcelona Vs Athletic Club: Raphinha Dkk. Mengamuk, Blaugrana Bintang Lima Melaju Mulus Ke Final Supercopa

Barcelona baru melepaskan tembakan tepat sasaran pertama pada menit ke-15 saat Pedri melakukan tembakan mendatar lurus ke arah Unai Simon. Blaugrana punya peluang emas lima menit kemudian untuk unggul, namun tembakan lemah Fermin Lopez mudah diantisipasi oleh kiper No.1 Spanyol itu.

Namun, Barca unggul pada menit ke-22 saat Ferran Torres menyarangkan bola melewati Simon setelah tembakan Fermin terdefleksi ke kaki sang striker. Fermin kemudian tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menggandakan keunggulan Barcelona, dan Roony Bardghji menambahkan gol ketiga saat babak pertama tersisa 10 menit. Raphinha kemudian ikut beraksi dengan tembakan keras melewati Simon untuk memastikan timnya unggul empat gol saat jeda.

Raphinha mencetak gol keduanya sekaligus gol kelima Barcelona tak lama setelah babak kedua dimulai, memastikan langkah tim Catalan ke final hari Minggu dengan mudah.

GOAL memberikan rating pemain Barcelona dari King Abdullah Sport City Stadium...