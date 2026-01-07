Rating Pemain Barcelona Vs Athletic Club: Raphinha Dkk. Mengamuk, Blaugrana Bintang Lima Melaju Mulus Ke Final Supercopa

Barcelona vs Athletic Club Player Ratings
Barcelona mendominasi Athletic Club pada Kamis dini hari, saat pemuncak klasemen LaLiga itu menang mudah 5-0 atas tim Basque demi menyegel tiket final Supercopa de Espana. Bos Barca Hansi Flick memilih mencadangkan bintang remaja Lamine Yamal di Jeddah, tetapi itu tak menghalangi Blaugrana tampil kejam di laga semi-final ini.

Barcelona baru melepaskan tembakan tepat sasaran pertama pada menit ke-15 saat Pedri melakukan tembakan mendatar lurus ke arah Unai Simon. Blaugrana punya peluang emas lima menit kemudian untuk unggul, namun tembakan lemah Fermin Lopez mudah diantisipasi oleh kiper No.1 Spanyol itu.

Namun, Barca unggul pada menit ke-22 saat Ferran Torres menyarangkan bola melewati Simon setelah tembakan Fermin terdefleksi ke kaki sang striker. Fermin kemudian tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menggandakan keunggulan Barcelona, dan Roony Bardghji menambahkan gol ketiga saat babak pertama tersisa 10 menit. Raphinha kemudian ikut beraksi dengan tembakan keras melewati Simon untuk memastikan timnya unggul empat gol saat jeda.

Raphinha mencetak gol keduanya sekaligus gol kelima Barcelona tak lama setelah babak kedua dimulai, memastikan langkah tim Catalan ke final hari Minggu dengan mudah.

GOAL memberikan rating pemain Barcelona dari King Abdullah Sport City Stadium...

    Kiper & Bek

    Joan Garcia (7/10):

    Menepis peluang Athletic di awal laga dengan penyelamatan rutin. Diselamatkan tiang gawang jelang jeda setelah ditaklukkan Oihan Sancet. Mudah mengatasi tembakan jarak jauh Mikel Jauregizar saat Athletic mencari gol hiburan.

    Jules Kounde (7/10):

    Bekerja sama dengan baik bersama Roony Bardghji di sisi kanan.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Kalah fisik dari Inaki Williams di awal laga, meski penyerang Athletic itu secara keliru dianggap offside. Namun, tampil tenang setelahnya.

    Eric Garcia (6/10):

    Nyaris memberi peluang bagi Athletic Club menyusul operan balik lemah kepada Joan Garcia di babak kedua.

    Alejandro Balde (7/10):

    Nyaris tak melakukan kesalahan sebelum ditarik keluar pada menit ke-65.

    Gelandang

    Pedri (7/10):

    Menguji Unai Simon pada menit ke-15 dengan tembakan lurus ke arah rekan senegaranya. Mengatur tempo dengan mudah sebelum diganti.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Menjaga aliran bola tetap berjalan baik bagi tim asuhan Hansi Flick di lini tengah hingga ditarik keluar pada babak kedua.

    Penyerang

    Roony Bardghji (9/10):

    Menggantikan peran Lamine Yamal di kanan. Memberikan umpan bagus kepada Pedri pada menit ke-15 untuk tembakan tepat sasaran pertama Barcelona. Mencetak gol ketiga Barcelona di babak pertama yang garang. Ditarik keluar dengan catatan dua assist selain golnya.

    Fermin Lopez (9/10):

    Seharusnya membuka skor di menit ke-20, tapi upayanya mudah diatasi Unai Simon. Tak membuat kesalahan pada menit ke-30 untuk menggandakan keunggulan Barcelona.

    Raphinha (9/10):

    Mencetak gol keempat Barcelona yang indah saat mereka mencabik-cabik Athletic di 45 menit pertama. Menambahkan gol keduanya dan gol kelima Barca di awal babak kedua dalam penampilan yang luar biasa.

    Ferran Torres (7/10):

    Memecah kebuntuan di pertengahan babak pertama saat ia menyarangkan bola melewati Simon.

    Pergantian & Pelatih

    Gerard Martin (5/10):

    Menggantikan Alejandro Balde di pertengahan babak kedua. Membuat Unai Gomez onside saat laga tersisa 15 menit, meski penyerang Athletic itu entah bagaimana gagal mengenai sasaran.

    Marc Bernal (6/10):

    Masuk menggantikan Frenkie de Jong pada menit ke-64. Minim aksi menonjol selama penampilan singkatnya.

    Marcus Rashford (6/10):

    Tembakannya terdefleksi menjadi sepak pojok tak lama setelah menggantikan Raphinha.

    Lamine Yamal (7/10):

    Dimasukkan dengan sambutan meriah saat laga tersisa 20 menit. Berusaha sebaik mungkin memukau para pendukung.

    Dani Olmo (6/10):

    Penampilan rutin dari pemain Spanyol ini.

    Hansi Flick (9/10):

    Membiarkan Lamine Yamal di bangku cadangan, tapi tak ada bedanya karena Barcelona melaju mudah ke final Supercopa de Espana.

