Goal.com
Live
Lamine Yamal Barcelona 2026Getty Images
Adhe Makayasa

Rating Pemain Barcelona Vs Albacete: Lamine Yamal Menggila! Remaja Ajaib Bawa Blaugrana Ke Semifinal Copa Del Rey

Barcelona mengamankan tiket semifinal Copa del Rey usai menang 2-1 atas tim Segunda Division, Albacete, Rabu dini hari. Raksasa Catalunya harus menunggu hingga menit ke-39 sebelum Lamine Yamal membuka skor. Ronald Araujo menggandakan keunggulan, meski gol Javi Moreno membuat akhir laga terasa menegangkan.

Percaya diri berkat tiga kemenangan beruntun, Barcelona menjadi favorit kuat saat menghadapi penakluk Real Madrid di babak sebelumnya. Namun, mereka frustrasi di awal laga karena sulit menciptakan peluang bersih; Marcus Rashford bahkan menyia-nyiakan kesempatan terbaik lewat tembakan yang melebar.

Akhirnya, Yamal memecah kebuntuan. Barcelona merebut bola di area lawan, Frenkie de Jong mengoper ke Yamal, dan pemain Spanyol itu melepaskan tembakan melengkung ke pojok jauh untuk mengubah skor 1-0 — gol kelimanya dalam enam laga terakhir.

Meski tak pesta gol, Araujo efektif memupus harapan Albacete lewat sundulan keras menyambut sepak pojok Rashford. Moreno sempat membalas di akhir laga dan tuan rumah memburu gol penyeimbang dramatis, namun beruntung bagi Barca, itu tak terjadi.

GOAL memberikan rating pemain Barcelona dari Estadio Carlos Belmonte...

  • Albacete Balompie v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    Joan Garcia (5/10):

    Kiper ini menganggur hampir sepanjang malam, namun clean sheet-nya rusak di akhir yang dramatis.

    Joao Cancelo (4/10):

    Melepaskan umpan silang berbahaya di lini serang tapi sangat naif saat bertahan. Dikartu kuning menit ke-15 dan berisiko membuat tim main dengan 10 orang akibat pelanggaran bodoh lanjutan. Flick mencium bahaya dan menggantinya saat jeda.

    Ronald Araujo (8/10):

    Memimpin lini belakang dengan baik sebagai kapten dan mencetak gol yang terbukti menjadi penentu kemenangan.

    Eric Garcia (7/10):

    Kembali ke starter dan menjaga peluang tampil reguler lewat performa yang tenang.

    Gerard Martin (7/10):

    Naik-turun di sisi kiri, menawarkan lebar serangan dan melakukan intervensi penting di belakang.

    • Iklan
  • Albacete Balompie v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Gelandang

    Frenkie de Jong (8/10):

    Kunci gol pertama; membaca peluang pressing lalu menyodorkan bola untuk diselesaikan Yamal. Selalu berpikir satu atau dua detik lebih cepat dari pemain Albacete.

    Marc Bernal (6/10):

    Petarung di lini tengah tetapi terlihat agak kaku di beberapa titik.

    Dani Olmo (7/10):

    Tak ragu menembak (enam tembakan, tiga tepat sasaran). Halus saat menguasai bola dan melepaskan operan bagus untuk melibatkan rekannya.

  • Albacete Balompie v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Penyerang

    Lamine Yamal (9/10):

    Penyelesaian indah dari umpan De Jong. Selalu tampak mampu menciptakan keajaiban saat menguasai bola, melepaskan operan cantik untuk rekannya.

    Robert Lewandowski (5/10):

    Kesulitan masuk ke dalam permainan dan satu-satunya tembakannya digagalkan kiper.

    Marcus Rashford (7/10):

    Seharusnya bisa lebih baik pada peluang emas pertama. Namun, ia melakukan pressing bagus dalam proses gol pertama dan menyumbang assist untuk sundulan Araujo.

  • Albacete Balompie v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Pergantian & Pelatih

    Pau Cubarsi (6/10):

    Nyaman di sebagian besar babak kedua dan membantu Barcelona menahan tekanan akhir.

    Fermin Lopez (7/10):

    Menciptakan beberapa peluang dan tampil hidup selama cameo-nya.

    Marc Casado (5/10):

    Sedikit lambat panas, melakukan empat pelanggaran dari bangku cadangan.

    Ferran Torres (6/10):

    Mengira telah mencetak gol ketiga, namun dianulir VAR.

    Jules Kounde (6/10):

    Masuk 15 menit terakhir dan membantu mengamankan kemenangan, meski akhir laga lebih tidak nyaman dari seharusnya.

    Hansi Flick (6/10):

    Menunjukkan rasa hormat pada kompetisi dengan menurunkan starting XI kuat, meski pasti kecewa timnya tak menang dengan margin lebih besar.

LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Mallorca crest
Mallorca
MLL
0