Rating Pemain Barcelona Vs Albacete: Lamine Yamal Menggila! Remaja Ajaib Bawa Blaugrana Ke Semifinal Copa Del Rey

Percaya diri berkat tiga kemenangan beruntun, Barcelona menjadi favorit kuat saat menghadapi penakluk Real Madrid di babak sebelumnya. Namun, mereka frustrasi di awal laga karena sulit menciptakan peluang bersih; Marcus Rashford bahkan menyia-nyiakan kesempatan terbaik lewat tembakan yang melebar.

Akhirnya, Yamal memecah kebuntuan. Barcelona merebut bola di area lawan, Frenkie de Jong mengoper ke Yamal, dan pemain Spanyol itu melepaskan tembakan melengkung ke pojok jauh untuk mengubah skor 1-0 — gol kelimanya dalam enam laga terakhir.

Meski tak pesta gol, Araujo efektif memupus harapan Albacete lewat sundulan keras menyambut sepak pojok Rashford. Moreno sempat membalas di akhir laga dan tuan rumah memburu gol penyeimbang dramatis, namun beruntung bagi Barca, itu tak terjadi.

GOAL memberikan rating pemain Barcelona dari Estadio Carlos Belmonte...