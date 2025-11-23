Rating Pemain Arsenal Vs Tottenham: Eberechi Eze Hancurkan Spurs! Hat-Trick Sang Bintang Bikin Tetangga Merana

Arsenal memimpin pada menit ke-36 ketika umpan terobosan manis Mikel Merino membelah pertahanan Tottenham, dan Trossard menyambutnya untuk menceploskan bola melalui pantulan. Tottenham yang bermain sangat defensif tertinggal 2-0 lima menit kemudian ketika kecepatan kaki dan tembakan cepat Eze tak mampu dibendung Guglielmo Vicario.

Tuan rumah yang sangat percaya diri mengunci kemenangan satu menit setelah jeda ketika Eze — yang sempat dikabarkan akan bergabung dengan Tottenham sebelum Arsenal merekrutnya di bursa transfer musim panas — melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti yang membuat pendukung tuan rumah bersorak liar. Namun, entah dari mana, Spurs mencetak gol dengan tembakan pertama mereka ke gawang sebagaimana Richarlison menaklukkan David Raya yang keluar dari garis gawangnya dengan tendangan spektakuler dari jarak 40 yard pada menit ke-55.

Namun, harapan untuk bangkit musnah ketika mantan bintang Crystal Palace, Eze, mencetak gol ketiganya yang luar biasa 14 menit menjelang akhir laga menyusul kerja bagus dari Trossard. Setelah kekalahan mengejutkan Manchester City dari Newcastle pada Sabtu, ini adalah respons sempurna dari pasukan Arteta, dan hasil seperti ini bisa sangat membantu mengakhiri penantian 21 tahun mereka untuk gelar Liga Primer.

Berikut rating para pemain Arsenal versi GOAL dari Emirates Stadium...