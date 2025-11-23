Arsenal thump TottenhamGetty/Goal
Richard Mills dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Arsenal Vs Tottenham: Eberechi Eze Hancurkan Spurs! Hat-Trick Sang Bintang Bikin Tetangga Merana

Hat-trick brilian Eberechi Eze amankan gengsi derbi London utara saat Arsenal libas Tottenham 4-1, Minggu. Trossard buka keunggulan sebelum Eze mencetak tiga gol. Gol spektakuler Richarlison sempat beri harapan, namun aksi Eze pastikan The Gunners kini unggul enam poin di puncak klasemen.

Arsenal memimpin pada menit ke-36 ketika umpan terobosan manis Mikel Merino membelah pertahanan Tottenham, dan Trossard menyambutnya untuk menceploskan bola melalui pantulan. Tottenham yang bermain sangat defensif tertinggal 2-0 lima menit kemudian ketika kecepatan kaki dan tembakan cepat Eze tak mampu dibendung Guglielmo Vicario.

Tuan rumah yang sangat percaya diri mengunci kemenangan satu menit setelah jeda ketika Eze — yang sempat dikabarkan akan bergabung dengan Tottenham sebelum Arsenal merekrutnya di bursa transfer musim panas — melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti yang membuat pendukung tuan rumah bersorak liar. Namun, entah dari mana, Spurs mencetak gol dengan tembakan pertama mereka ke gawang sebagaimana Richarlison menaklukkan David Raya yang keluar dari garis gawangnya dengan tendangan spektakuler dari jarak 40 yard pada menit ke-55.

Namun, harapan untuk bangkit musnah ketika mantan bintang Crystal Palace, Eze, mencetak gol ketiganya yang luar biasa 14 menit menjelang akhir laga menyusul kerja bagus dari Trossard. Setelah kekalahan mengejutkan Manchester City dari Newcastle pada Sabtu, ini adalah respons sempurna dari pasukan Arteta, dan hasil seperti ini bisa sangat membantu mengakhiri penantian 21 tahun mereka untuk gelar Liga Primer.

Berikut rating para pemain Arsenal versi GOAL dari Emirates Stadium...

    Kiper & Bek

    David Raya (6/10):

    Mantan kiper Brentford ini ditaklukkan oleh improvisasi luar biasa dari Richarlison. Beberapa distribusi bolanya bukan yang terbaik, tetapi ia tidak banyak diuji.

    Jurrien Timber (8/10):

    Tampil dominan dan kuat dalam bertahan maupun menyerang di babak pertama, dan melanjutkannya setelah jeda dengan sebuah asis untuk gol kedua Eze.

    William Saliba (7/10):

    Pemain internasional Prancis ini relatif tidak terganggu menghadapi serangan Tottenham yang kurang inspiratif. Ujian yang lebih berat akan menanti di depan, dan ia tidak akan didampingi Gabriel Magalhaes yang cedera, tetapi sejauh ini, semuanya baik-baik saja.

    Piero Hincapie (7/10):

    Masuk menggantikan Gabriel dan tampil baik di lini belakang, meski tidak banyak diuji. Juga gemar maju membantu serangan.

    Riccardo Calafiori (7/10):

    Terus menjaga Lewis-Skelly keluar dari starting XI dan itu beralasan. Pemain Italia ini terkadang tampil bak tembok kokoh.

    Gelandang

    Eberechi Eze (10/10):

    Muncul dengan momen magis untuk gol pertamanya dan gol kedua Arsenal. Kaki yang cepat dan penyelesaian akhir yang hebat memberinya debut derbi London utara yang seperti mimpi. Ini adalah pertandingan yang tidak akan pernah ia lupakan, dan ia bisa menjadi pembeda musim ini.

    Martin Zubimendi (6/10):

    Setelah babak pertama yang kompeten, ia kehilangan bola terlalu mudah, dan beberapa detik kemudian, Richarlison memperkecil ketertinggalan Tottenham dengan gol kandidat terbaik musim ini. Masih mampu mengalirkan umpan antar lini dengan sangat baik.

    Declan Rice (7/10):

    Mencatatkan asis untuk gol pertama Eze dengan umpan satu sentuhan yang rapi, yang merangkum sikapnya dalam permainan. Yakni, mengalirkan bola ke depan dengan cepat dan lugas.

    Penyerang

    Bukayo Saka (8/10):

    Ketika Spurs bertahan dengan kokoh, dialah yang menunjukkan tanda-tanda mampu mematahkan perlawanan mereka. Nyaris mencetak gol lewat tendangan bebas yang sangat baik dan terlibat dalam proses terjadinya kedua gol di babak pertama.

    Mikel Merino (8/10):

    Memimpin serangan Arsenal menggantikan Gyokeres yang cedera, tetapi kontribusi paling nyatanya adalah di luar kotak penalti ketika ia melambungkan umpan brilian ke jalur Trossard untuk gol pembuka. Opsi yang bagus untuk dimiliki Arsenal.

    Leandro Trossard (8/10):

    Mengatur waktu larinya dengan sempurna untuk gol pertama Arsenal dan berhasil menaklukkan Vicario. Pergerakan dan pengambilan keputusannya sangat berkelas, serta turut menyumbang satu asis.

    Pergantian & Manajer

    Noni Madueke (7/10):

    Tampil tajam dan langsung menekan saat masuk.

    Ethan Nwaneri (7/10):

    Remaja ini tampil hidup dan waspada dari bangku cadangan.

    Cristhian Mosquera (N/A):

    Waktu terlalu sedikit untuk memberi dampak.

    Myles Lewis-Skelly (N/A):

    Masuk di detik-detik akhir.

    Mikel Arteta (9/10):

    Sementara manajer lawan menurunkan starting XI yang sangat konservatif, Arteta memainkan kartu yang kuat, dan itu berhasil. Timnya berulang kali berhasil membongkar pertahanan dalam Spurs dengan campuran keterampilan, visi, dan kegigihan. Penampilan seperti ini akan sangat baik bagi timnya, sang pelatih Spanyol meracik strategi dengan tepat.

