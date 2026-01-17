Arsenal held at Nottingham ForestGetty/Goal
Richard Mills dan Anugerah Pamuji

Rating Pemain Arsenal Vs Nottingham Forest: Peluang Besar Yang Tersia-siakan Dari Gabriel Martinelli & Viktor Gyokeres, Lewatkan Potensi Unggul Sembilan poin Di Pacuan Juara

Arsenal kehilangan kesempatan untuk memperlebar jarak menjadi sembilan poin dari Manchester City yang berada di posisi kedua di puncak Liga Premier setelah bermain imbang tanpa gol yang mengecewakan melawan Nottingham Forest yang berada di posisi rendah. Viktor Gyokeres dan Gabriel Martinelli menyia-nyiakan peluang emas bagi tim Mikel Arteta. Meski Arsenal memperlebar jarak dari pesaing gelar mereka, mereka gagal memanfaatkan kekalahan City sebelumnya dari Manchester United.

Meski Forest berada tepat di atas zona degradasi, Arsenal kesulitan untuk memulai permainan di Nottingham. Martinelli melewatkan peluang emas di babak pertama, namun hanya bisa menendang melebar dari jarak dekat, sebelum Gyokeres terhenti dalam serangan ketika kesalahan Murillo memberinya kesempatan untuk berlari menuju gawang.

Arteta melakukan perubahan setelah jeda, dan ketika tampaknya pemain pengganti Bukayo Saka telah membuat sundulan yang luar biasa, penjaga gawang Forest Matz Sels merentangkan tangannya untuk menyelamatkan tuan rumah. Mikel Merino menyundul sedikit melebar dari umpan silang menggoda Declan Rice, dan kemudian Arsenal merasa mereka memiliki peluang penalti setelah Ola Aina tampaknya menyentuh bola di dalam kotak penalti.

Pada akhirnya, Arsenal tidak benar-benar terlihat seperti akan memecah kebuntuan dengan cara lain selain dari situasi bola mati, dan sekarang mereka tujuh poin di atas City dan Aston Villa yang berada di posisi ketiga, meskipun yang terakhir memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan, di kandang melawan Everton pada hari Minggu.

GOAL menilai para pemain Arsenal dari City Ground...

  • Nottingham Forest v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Bek

    David Raya (6/10):

    Hampir membuat kesalahan besar di babak pertama tetapi berhasil lolos. Selain itu, tidak banyak yang harus dilakukan.

    Ben White (6/10):

    Harus berhadapan dengan Hudson-Odoi yang sering bergerak, namun menunjukkan penampilan yang cukup kompeten.

    William Saliba (7/10):

    Pemain asal Prancis ini jarang mendapatkan masalah dari serangan satu dimensi Forest dan unggul atas Igor Jesus.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Bersama Saliba, sangat sedikit yang mengganggu bek tengah Arsenal. Rekor clean sheet mereka kembali meningkat.

    Jurrien Timber (5/10):

    Tidak terlihat sebagus ketika di kiri, dan beberapa umpan serta sentuhannya kurang memuaskan mengingat standarnya yang tinggi. 

    • Iklan
  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-ARSENALAFP

    Gelandang

    Declan Rice (7/10):

    Pemain internasional Inggris ini, seperti yang diharapkan, memberikan kontribusi yang baik untuk tim Arteta, dengan umpan-umpannya sebagian besar tepat sasaran.

    Martin Zubimendi (6/10):

    Pemain Spanyol ini tidak seefektif yang telah dia lakukan dalam beberapa minggu terakhir, karena Anderson dari Forest tampil mengesankan melawannya di tengah lapangan.

    Martin Odegaard (5/10):

    Pemain Norwegia ini telah berada dalam performa yang baik belakangan ini, sedemikian rupa sehingga dia menjaga Eze dari tim, tetapi ini bukan harinya.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-ARSENALAFP

    Penyerang

    Noni Madueke (6/10):

    Membuat beberapa lari yang tajam di sisi kanan, dan beberapa umpannya berbahaya sebelum ditarik keluar di awal babak kedua. Terkadang terlalu lama memegang bola.

    Viktor Gyokeres (4/10):

    Menyia-nyiakan peluang bagus untuk melarikan diri dari pertahanan Forest karena tidak bisa mengendalikan bola dengan baik. Penampilan yang mengecewakan.

    Gabriel Martinelli (4/10):

    Melewatkan peluang terbesar di babak pertama ketika mungkin lebih mudah untuk mencetak gol. Terkadang juga kalah fisik dari Aina.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-ARSENALAFP

    Cadangan & Manajer

    Leandro Trossard (5/10):

    Pemain Belgia ini biasanya sangat efektif dari bangku cadangan, tetapi tidak hari ini.

    Mikel Merino (6/10):

    Memberikan sedikit lebih banyak tenaga di tengah lapangan.

    Bukayo Saka (7/10):

    Meskipun sudah 10 pertandingan tanpa gol untuk Arsenal, winger ini terlihat paling mungkin mencetak gol dengan penampilan yang menjanjikan.

    Gabriel Jesus (6/10):

    Bekerja keras tetapi tidak melakukan banyak hal.

    Eberechi Eze (5/10):

    Hampir tidak terlibat setelah masuk.

    Mikel Arteta (6/10):

    Selain umpan silang ke dalam kotak penalti, Arsenal tidak menciptakan banyak peluang, meskipun Forest memberikan perlawanan yang baik. Pergantian pemain menyerangnya membuat The Gunners terlihat lebih berbahaya di depan gawang, tetapi mereka perlu menawarkan lebih banyak dalam permainan terbuka.

Champions League
Inter crest
Inter
INT
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0