Rating Pemain Arsenal Vs Nottingham Forest: Peluang Besar Yang Tersia-siakan Dari Gabriel Martinelli & Viktor Gyokeres, Lewatkan Potensi Unggul Sembilan poin Di Pacuan Juara

Meski Forest berada tepat di atas zona degradasi, Arsenal kesulitan untuk memulai permainan di Nottingham. Martinelli melewatkan peluang emas di babak pertama, namun hanya bisa menendang melebar dari jarak dekat, sebelum Gyokeres terhenti dalam serangan ketika kesalahan Murillo memberinya kesempatan untuk berlari menuju gawang.

Arteta melakukan perubahan setelah jeda, dan ketika tampaknya pemain pengganti Bukayo Saka telah membuat sundulan yang luar biasa, penjaga gawang Forest Matz Sels merentangkan tangannya untuk menyelamatkan tuan rumah. Mikel Merino menyundul sedikit melebar dari umpan silang menggoda Declan Rice, dan kemudian Arsenal merasa mereka memiliki peluang penalti setelah Ola Aina tampaknya menyentuh bola di dalam kotak penalti.

Pada akhirnya, Arsenal tidak benar-benar terlihat seperti akan memecah kebuntuan dengan cara lain selain dari situasi bola mati, dan sekarang mereka tujuh poin di atas City dan Aston Villa yang berada di posisi ketiga, meskipun yang terakhir memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan, di kandang melawan Everton pada hari Minggu.

GOAL menilai para pemain Arsenal dari City Ground...