Rating Pemain Arsenal Vs Liverpool: Cuma 8 Sentuhan?! Viktor Gyokeres 'Menghilang', The Gunners Gagal Manfaatkan Tergelincirnya Rival

Momen kebingungan di lini belakang nyaris membuat Arsenal tertinggal di pertengahan babak pertama. William Saliba mencoba mengembalikan umpan deras Conor Bradley ke David Raya, tanpa menyadari kipernya sudah maju meninggalkan garis gawang. Bola memantul dari kaki Raya kembali ke Bradley, yang mencoba melambungkan bola melewati pemain Spanyol itu tetapi bola mengenai mistar gawang.

Klaim penalti Liverpool ditolak ketika Jeremie Frimpong terkilir kakinya di kotak penalti di bawah tekanan mantan rekan setimnya di Bayer Leverkusen, Piero Hincapie, seiring berakhirnya babak pertama yang relatif sepi.

Satu lagi klaim penalti datang dan pergi di babak kedua ketika Florian Wirtz jatuh akibat tekel dari Leandro Trossard, namun wasit tidak memberikannya di lapangan dan keputusan itu didukung setelah pemeriksaan VAR.

Tidak banyak yang memisahkan kedua tim selama 90 menit, meski pemain pengganti Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli memaksa Alisson melakukan penyelamatan di masa injury time. Itu adalah peluang terdekat tuan rumah untuk mencetak gol dan pertandingan berakhir imbang 0-0 yang mengecewakan.

GOAL memberikan rating pemain Arsenal dari Emirates Stadium...