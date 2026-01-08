Arsenal Liverpool GFXGetty Images
Adhe Makayasa

Rating Pemain Arsenal Vs Liverpool: Cuma 8 Sentuhan?! Viktor Gyokeres 'Menghilang', The Gunners Gagal Manfaatkan Tergelincirnya Rival

Arsenal membuang peluang memperlebar jarak menjadi delapan poin di puncak klasemen Liga Primer usai ditahan imbang 0-0 oleh Liverpool. Meski Manchester City kehilangan poin di kandang melawan Brighton pada hari Rabu, The Gunners gagal memanfaatkan momentum tersebut. Kini tim London Utara itu hanya unggul enam poin dari pesaing terdekatnya, setelah gagal meraih kemenangan yang diharapkan banyak orang pada Jumat dini hari.

Momen kebingungan di lini belakang nyaris membuat Arsenal tertinggal di pertengahan babak pertama. William Saliba mencoba mengembalikan umpan deras Conor Bradley ke David Raya, tanpa menyadari kipernya sudah maju meninggalkan garis gawang. Bola memantul dari kaki Raya kembali ke Bradley, yang mencoba melambungkan bola melewati pemain Spanyol itu tetapi bola mengenai mistar gawang.

Klaim penalti Liverpool ditolak ketika Jeremie Frimpong terkilir kakinya di kotak penalti di bawah tekanan mantan rekan setimnya di Bayer Leverkusen, Piero Hincapie, seiring berakhirnya babak pertama yang relatif sepi.

Satu lagi klaim penalti datang dan pergi di babak kedua ketika Florian Wirtz jatuh akibat tekel dari Leandro Trossard, namun wasit tidak memberikannya di lapangan dan keputusan itu didukung setelah pemeriksaan VAR.

Tidak banyak yang memisahkan kedua tim selama 90 menit, meski pemain pengganti Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli memaksa Alisson melakukan penyelamatan di masa injury time. Itu adalah peluang terdekat tuan rumah untuk mencetak gol dan pertandingan berakhir imbang 0-0 yang mengecewakan.

GOAL memberikan rating pemain Arsenal dari Emirates Stadium...

  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    David Raya (6/10):

    Tidak terlalu banyak bekerja, karena tak ada tembakan Liverpool yang tepat sasaran. Bereaksi cepat dan baik untuk menghentikan Saliba mencetak gol bunuh diri di babak pertama.

    Jurrien Timber (6/10):

    Menjadi salah satu penyerang utama Arsenal dengan lari pemecah lini pertahanan lawan, meski umpan silangnya sering kali sia-sia.

    William Saliba (6/10):

    Lolos dari hukuman atas hilangnya konsentrasi saat mengoper balik ke Raya yang sedang maju. Selebihnya bertahan dengan baik, meski sebagian besar karena Liverpool kurang kehadiran pemain di kotak penalti.

    Gabriel Magalhaes (6/10):

    Serupa dengan Saliba, ia menyapu bahaya dengan mengetahui tim tamu kurang ancaman di sepertiga akhir.

    Piero Hincapie (6/10):

    Menikmati duel sengit melawan teman lamanya, Frimpong. Diganti karena cedera di awal babak kedua.

    • Iklan
  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelandang

    Martin Zubimendi (6/10):

    Tidak tampil luar biasa melawan mantan klub peminatnya, tapi itu memang bukan tugas utamanya. Justru dia satu-satunya gelandang Arsenal yang benar-benar melakukan tugasnya dengan benar.

    Declan Rice (5/10):

    Arsenal sangat butuh kehadiran dan otoritas di lini tengah, terutama saat Liverpool memutuskan memperlambat tempo permainan. Rice, yang bisa dibilang pemain terbaik Liga Primer musim ini, justru menciut saat tim membutuhkannya.

    Martin Odegaard (5/10):

    Tidak bisa membongkar pertahanan atau mengontrol permainan dalam arti apa pun, dan seperti kasus Rice, hal ini sangat merugikan peluang menang Arsenal. Digantikan Eze di menit-menit akhir.

  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerang

    Bukayo Saka (6/10):

    Membuat Kerkez terpeleset di kondisi lapangan yang basah pada awal laga, tapi pemain Hongaria itu makin cerdik seiring berjalannya laga. Digantikan oleh kaki yang lebih segar, Madueke, saat laga buntu.

    Viktor Gyokeres (3/10):

    Dalam beberapa kesempatan Arsenal menunggu seorang striker untuk menyambut berbagai umpan silang dan cutback ke area penalti Liverpool. Gyokeres tak pernah terlihat di sana. Hanya menyentuh bola delapan kali, jumlah tersedikitnya dalam satu laga untuk Arsenal, sebelum diganti Jesus.

    Leandro Trossard (5/10):

    Memiliki satu tembakan melebar via defleksi di babak pertama, tapi hanya itu yang ia lakukan di malam yang sepi dan jarang terjadi bagi pemain Belgia ini. Digantikan oleh Martinelli.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LIVERPOOLAFP

    Pergantian & Manajer

    Myles Lewis-Skelly (4/10):

    Menggantikan Hincapie yang cedera, tapi menghabiskan banyak waktu di lapangan hanya mengejar bayangan. Tampak sangat ketinggalan ritme permainan.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Masuk menggantikan Trossard. Langsung meminta penalti saat didorong Frimpong tapi klaimnya ditolak mentah-mentah. Mengancam dengan kecepatannya tapi operannya mengecewakan. Berubah menjadi tokoh antagonis di masa injury time saat mencoba mendorong Bradley yang cedera keluar lapangan.

    Gabriel Jesus (6/10):

    Masuk menggantikan Gyokeres dan disambut tepuk tangan meriah penonton tuan rumah. Jauh lebih hidup daripada sang pemain Swedia, tapi standarnya memang rendah malam itu.

    Noni Madueke (6/10):

    Masuk menggantikan Saka. Seperti Jesus, langsung menghidupkan permainan tapi tanpa dampak nyata yang terukur.

    Eberechi Eze (5/10):

    Menggantikan kapten Odegaard, membuat penampilan liga pertamanya sejak 13 Desember setelah turun peringkat dalam urutan pemain. Tidak masuk ke dalam permainan sama sekali.

    Mikel Arteta (5/10):

    Malam yang mengecewakan bagi Arsenal, yang tampil datar dalam penguasaan bola dan terbantu oleh lawan yang tidak bermain dengan striker murni.

FA Cup
Portsmouth crest
Portsmouth
POR
Arsenal crest
Arsenal
ARS
FA Cup
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Barnsley crest
Barnsley
BAR
0