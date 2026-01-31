Rating Pemain Arsenal Vs Leeds: Noni Menggila! Begitu Dikasih Panggung, Madueke Langsung Bungkam Mereka Yang Sebut The Gunners Gugup Juara!

Setelah awal permainan yang lambat, Madueke mulai menimbulkan masalah bagi Leeds di sisi kanan dan itu adalah bola bagusnya yang diubah oleh Martin Zubimendi untuk memecah kebuntuan. Pemain internasional Inggris tersebut kemudian mengirim umpan sudut yang buruk yang dipukul masuk ke gawangnya sendiri oleh Karl Darlow tepat di garis gawang untuk membuat skor menjadi 2-0.

Viktor Gyokeres menyia-nyiakan peluang emas untuk memperpanjang keunggulan Arsenal tak lama setelah jeda, tetapi penyerang Swedia tersebut menebusnya pada menit ke-69 ketika ia mengalahkan James Justin untuk menyambut umpan silang Gabriel Martinelli sehingga menjadi 3-0, sebelum Gabriel Jesus masuk dari bangku cadangan untuk memberi sentuhan akhir yang apik pada pekerjaan sore yang baik dengan gol keempat bagi pemimpin liga.

GOAL menilai para pemain Arsenal dari Elland Road...