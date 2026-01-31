Goal.com
Rating Pemain Arsenal Vs Leeds: Noni Menggila! Begitu Dikasih Panggung, Madueke Langsung Bungkam Mereka Yang Sebut The Gunners Gugup Juara!

Arsenal mengakhiri rangkaian tiga pertandingan tanpa kemenangan di Liga Premier dengan kemenangan dominan 4-0 di Leeds United untuk memimpin tujuh poin di atas Manchester City di puncak klasemen Liga Premier, membungkam para kritikus yang telah menyebut harapan gelar mereka akan runtuh. Tim tamu mengalami pukulan besar saat pemanasan ketika mereka kehilangan pemain bintang Bukayo Saka karena cedera, dengan Noni Madueke masuk dari bangku cadangan untuk menggantikannya, tetapi mantan pemain Chelsea itulah yang membuktikan perbedaan di babak pertama saat skuad hebat Mikel Arteta kembali menunjukkan kekuatannya.

Setelah awal permainan yang lambat, Madueke mulai menimbulkan masalah bagi Leeds di sisi kanan dan itu adalah bola bagusnya yang diubah oleh Martin Zubimendi untuk memecah kebuntuan. Pemain internasional Inggris tersebut kemudian mengirim umpan sudut yang buruk yang dipukul masuk ke gawangnya sendiri oleh Karl Darlow tepat di garis gawang untuk membuat skor menjadi 2-0.

Viktor Gyokeres menyia-nyiakan peluang emas untuk memperpanjang keunggulan Arsenal tak lama setelah jeda, tetapi penyerang Swedia tersebut menebusnya pada menit ke-69 ketika ia mengalahkan James Justin untuk menyambut umpan silang Gabriel Martinelli sehingga menjadi 3-0, sebelum Gabriel Jesus masuk dari bangku cadangan untuk memberi sentuhan akhir yang apik pada pekerjaan sore yang baik dengan gol keempat bagi pemimpin liga.

GOAL menilai para pemain Arsenal dari Elland Road...

  • Leeds United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Bek

    David Raya (6/10):

    Sore yang tenang dalam hal penyelamatan, tetapi penanganannya baik ketika dibutuhkan dan distribusinya rapi. 

    Jurrien Timber (7/10):

    Tampak jauh lebih baik bermain di posisi alaminya di sisi kanan dari empat bek. Mendapat kartu kuning di babak kedua.

    William Saliba (7/10):

    Melakukan beberapa blok yang baik dan membawa bola keluar dari belakang pada saat-saat tertentu untuk menggerakkan Arsenal. 

    Gabriel Magalhaes (8/10):

    Pertarungan yang baik dengan Calvert-Lewin. Terkadang mendapat tekanan tetapi berhasil dengan baik dan pada akhirnya selalu luar biasa.

    Piero Hincapie (6/10):

    Cukup solid dalam bertahan. Akan menyenangkan melihatnya menambahkan sedikit lebih banyak dalam segi penyerangan di sisi kiri.

  • Leeds United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelandang

    Martin Zubimendi (7/10):

    Sundulan yang sangat baik untuk membuka skor. Waktu larinya dan kemampuannya di udara sangat mengesankan. Penampilan kuat secara keseluruhan.

    Declan Rice (8/10):

    Bermain hampir berpasangan dengan Zubimendi dan membantu Arsenal mendominasi pertarungan lini tengah. Benar-benar mengendalikan permainan di babak kedua.

    Kai Havertz (7/10):

    Hampir bermain sebagai penyerang kedua di samping Gyokeres. Kehadirannya memungkinkan Arsenal untuk bermain sangat langsung pada waktu-waktu tertentu. Sangat penting bagi Arteta untuk memilikinya kembali.

  • Leeds United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerang

    Leandro Trossard (6/10):

    Beberapa sentuhan bagus dan menjaga pergerakan di sisi kiri, tetapi tidak terlalu mengancam gawang. Bermain satu bola yang sangat baik ke Gyokeres yang seharusnya mendapat penyelesaian yang lebih baik.

    Viktor Gyokeres (7/10):

    Membuat bek tengah sibuk saat ia berjuang untuk segalanya. Mengabaikan peluang besar untuk membuat skor menjadi 3-0 dan sentuhannya terus membuat frustrasi, tetapi akhirnya mendapatkan golnya dengan lari dan penyelesaian yang cerdas.

    Noni Madueke (8/10):

    Dimainkan ke dalam XI pada menit terakhir karena cedera Saka saat pemanasan dan memainkan peran penting. Menyebabkan masalah bagi Leeds sepanjang pertandingan dan menghasilkan dua umpan yang luar biasa untuk pembuka Zubimendi dan gol bunuh diri Darlow.

  • Leeds United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Cadangan & Manajer

    Martin Odegaard (7/10):

    Penampilan yang sangat baik setelah pekan yang sulit. Memberi assist untuk gol Jesus dan langsung bermain agresif begitu masuk lapangan.

    Gabriel Martinelli (7/10):

    Bermain sangat baik di sisi kanan untuk memberikan assist pada gol Gyokeres.

    Gabriel Jesus (7/10):

    Mencetak satu gol luar biasa, sundulannya diselamatkan, dan satu usaha lainnya melenceng. Dampak besar.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    Hampir mencetak gol dengan sundulan di menit-menit akhir.

    Eberechi Eze (N/A):

    Bermain di tahap akhir pertandingan.

    Mikel Arteta (8/10):

    Selain cedera Saka, dia pasti sangat senang. Kemenangan tandang yang luar biasa dan penggantiannya memberikan dampak besar.

