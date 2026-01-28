Rating Pemain Arsenal Vs Kairat Almaty: Kai Havertz Kembali! Bintang Jerman Bersinar, The Gunners Sempurnakan Rekor Liga Champions

Saat Gabriel Martinelli mencetak gol keenamnya di Liga Champions musim ini dari jarak dekat 10 menit sebelum jeda, Arsenal tampak akan pesta gol melawan tim juru kunci tersebut. Namun, mereka membuang banyak peluang di kedua babak untuk memperlebar keunggulan. Gyokeres, Martinelli, dan Gabriel Jesus semuanya bersalah karena kegagalan penyelesaian akhir yang buruk.

Jesus sempat menyarangkan bola di akhir laga, tetapi dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. Lalu, di detik-detik terakhir, Kairat memberi hiburan bagi penggemarnya lewat serangan langka yang dituntaskan sundulan Ricardinho di tiang jauh untuk mengubah skor menjadi 3-2.

GOAL memberikan rating pemain Arsenal dari Emirates Stadium...