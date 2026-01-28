Goal.com
Kai Havertz Arsenal Kairat Almaty 2025-26Getty Images
Charles Watts dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Arsenal Vs Kairat Almaty: Kai Havertz Kembali! Bintang Jerman Bersinar, The Gunners Sempurnakan Rekor Liga Champions

Kai Havertz menandai starter pertamanya dalam hampir setahun dengan satu gol dan satu assist saat Arsenal meraih kemenangan 3-2 atas Kairat Almaty, memastikan rekor sempurna delapan kemenangan di Liga Champions. Havertz, yang terakhir kali menjadi starter 357 hari lalu, menunjukkan apa yang hilang dari tim saat melayani gol pembuka Viktor Gyokeres sebelum mencetak gol indah sendiri setelah Jorginho sempat menyamakan kedudukan lewat penalti.

Saat Gabriel Martinelli mencetak gol keenamnya di Liga Champions musim ini dari jarak dekat 10 menit sebelum jeda, Arsenal tampak akan pesta gol melawan tim juru kunci tersebut. Namun, mereka membuang banyak peluang di kedua babak untuk memperlebar keunggulan. Gyokeres, Martinelli, dan Gabriel Jesus semuanya bersalah karena kegagalan penyelesaian akhir yang buruk.

Jesus sempat menyarangkan bola di akhir laga, tetapi dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. Lalu, di detik-detik terakhir, Kairat memberi hiburan bagi penggemarnya lewat serangan langka yang dituntaskan sundulan Ricardinho di tiang jauh untuk mengubah skor menjadi 3-2.

GOAL memberikan rating pemain Arsenal dari Emirates Stadium...

  • Arsenal FC v FC Kairat Almaty - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Kiper & Bek

    Kepa Arrizabalaga (6/10):

    Nyaris menganggur selain memungut bola dari gawangnya setelah penalti dan sundulan Ricardinho di detik akhir.

    Ben White (6/10):

    Malam spesial karena menjabat kapten untuk pertama kalinya. Melepaskan operan bagus untuk melayani gol Havertz.

    Cristhian Mosquera (7/10):

    Malam yang nyaman di jantung pertahanan. Jarang terancam dan tenang saat menguasai bola.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    Menghadiahi penalti awal karena menarik lawan. Terlihat agak kaku saat kembali bermain. Diganti ketika jeda.

    Myles Lewis-Skelly (7/10):

    Senang melihatnya maju mendukung serangan, terutama di babak pertama. Menciptakan beberapa momen berbahaya, termasuk satu peluang emas untuk Gyokeres.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-ARSENAL-ALMATYAFP

    Gelandang

    Christian Norgaard (7/10):

    Malam yang solid. Melakukan sentuhan kecil yang manis kepada Havertz dalam proses gol ketiga.

    Eberechi Eze (6/10):

    Rapi dan teratur, tapi alangkah baiknya jika ia lebih berpengaruh di sepertiga akhir lapangan.

    Kai Havertz (8/10):

    Comeback yang sempurna. Assist dalam dua menit dan gol dalam 15 menit. Kerja sama yang menjanjikan dengan Gyokeres. Diganti saat jeda pada starter pertamanya dalam 357 hari.

  • Arsenal FC v FC Kairat Almaty - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Penyerang

    Noni Madueke (5/10):

    Memiliki beberapa momen bagus saat menguasai bola, tapi sangat boros dalam penyelesaian akhir.

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Malam yang aneh. Awal sempurna dengan gol indah, tapi akan sangat kecewa tidak mencetak lebih banyak gol.

    Gabriel Martinelli (7/10):

    Mencetak gol keenamnya di Liga Champions musim ini. Hanya Thierry Henry yang mencetak lebih banyak (tujuh) dalam satu kampanye kompetisi ini untuk Arsenal.

  • Arsenal FC v FC Kairat Almaty - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Pergantian & Manajer

    Martin Odegaard (5/10):

    Menggantikan Havertz saat jeda. Masuk ke posisi bagus, tapi dua sundulannya malah mengarah tepat ke kiper.

    Piero Hincapie (6/10):

    Masuk menggantikan Calafiori. Malam yang mudah bersama Mosquera di 45 menit kedua.

    Gabriel Jesus (5/10):

    Membuang peluang emas dan satu golnya dianulir karena offside.

    Brando Bailey-Joseph (N/A):

    Masuk untuk debut Arsenal di akhir laga.

    Ife Ibrahim (N/A):

    Pekan spesial bagi sang pemain muda. Menandatangani kontrak profesional pertama dan debut senior di menit-menit akhir.

    Mikel Arteta (6/10):

    Melakukan 11 perubahan dan pasti senang dengan penampilan Havertz, tapi akan frustrasi dengan cara timnya terus-menerus membuang peluang di depan gawang.

