Rating Pemain Arsenal Vs Everton: Menang Beruntung Via Penalti Viktor Gyokeres, The Gunners Kudeta Manchester City

The Gunners memimpin berkat penalti Viktor Gyokeres pada menit ke-27 menyusul handball konyol dari O'Brien, yang menyentuh bola dengan kedua tangannya terangkat tinggi di atas kepala di dalam kotak penalti. Jordan Pickford melakukan yang terbaik untuk memperlambat eksekusi penalti dengan memprotes wasit, tetapi pemain internasional Swedia itu maju dengan percaya diri dan menghujamkan bola ke gawang untuk memberikan keunggulan yang pantas bagi tim London Utara tersebut.

Sejujurnya, The Toffees tidak berada dalam performa terbaik mereka dan gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran di 45 menit pertama. Namun, mereka akan merasa diperlakukan tidak adil karena tidak diberikan penalti pada tahap awal babak kedua ketika Martin Zubimendi menjegal Thierno Barry tepat di tepi kotak penalti. Bos Everton David Moyes tampak marah saat wasit Samuel Barrott menepis protes tersebut. Ada juga tinjauan VAR yang lama setelah Barry tampak dilanggar oleh William Saliba, tetapi lagi-lagi ofisial pertandingan dan VAR menyatakan tidak ada pelanggaran yang terjadi.

Kemenangan ini berarti The Gunners menyalip Manchester City untuk memuncaki klasemen saat Natal, dengan laga-laga kunci Liga Primer melawan Brighton, Aston Villa, dan Bournemouth menanti selama periode festive setelah mereka menghadapi Crystal Palace dalam laga tunda perempat final Piala Liga pada hari Selasa.

GOAL memberikan rating pemain Arsenal dari Hill Dickinson Stadium...