Adhe Makayasa

Rating Pemain Arsenal Vs Everton: Menang Beruntung Via Penalti Viktor Gyokeres, The Gunners Kudeta Manchester City

Arsenal kembali merebut posisi puncak klasemen Liga Primer berkat kemenangan susah payah 1-0 atas Everton di Hill Dickinson Stadium. Kemenangan tipis ini ditentukan di babak pertama setelah Viktor Gyokeres mencetak gol dari titik penalti menyusul handball Jake O'Brien di kotak terlarang. Everton memiliki dua klaim penalti besar yang ditolak di babak kedua, tetapi The Gunners berhasil bertahan untuk mengamankan tiga poin.

The Gunners memimpin berkat penalti Viktor Gyokeres pada menit ke-27 menyusul handball konyol dari O'Brien, yang menyentuh bola dengan kedua tangannya terangkat tinggi di atas kepala di dalam kotak penalti. Jordan Pickford melakukan yang terbaik untuk memperlambat eksekusi penalti dengan memprotes wasit, tetapi pemain internasional Swedia itu maju dengan percaya diri dan menghujamkan bola ke gawang untuk memberikan keunggulan yang pantas bagi tim London Utara tersebut.

Sejujurnya, The Toffees tidak berada dalam performa terbaik mereka dan gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran di 45 menit pertama. Namun, mereka akan merasa diperlakukan tidak adil karena tidak diberikan penalti pada tahap awal babak kedua ketika Martin Zubimendi menjegal Thierno Barry tepat di tepi kotak penalti. Bos Everton David Moyes tampak marah saat wasit Samuel Barrott menepis protes tersebut. Ada juga tinjauan VAR yang lama setelah Barry tampak dilanggar oleh William Saliba, tetapi lagi-lagi ofisial pertandingan dan VAR menyatakan tidak ada pelanggaran yang terjadi.

Kemenangan ini berarti The Gunners menyalip Manchester City untuk memuncaki klasemen saat Natal, dengan laga-laga kunci Liga Primer melawan Brighton, Aston Villa, dan Bournemouth menanti selama periode festive setelah mereka menghadapi Crystal Palace dalam laga tunda perempat final Piala Liga pada hari Selasa.

GOAL memberikan rating pemain Arsenal dari Hill Dickinson Stadium...

  • Everton v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    David Raya (7/10):

    Mengalami malam yang relatif nyaman, meskipun pertahanan di depannya sempat beberapa kali goyah. Menangani semua yang diminta darinya dengan baik.

    Riccardo Calafiori (7/10):

    Memiliki banyak tugas bertahan karena Everton melakukan banyak serangan melalui sisi kanan, posisi rata-ratanya berada jauh di daerah pertahanannya sendiri dan ia menghadapi ujian tersebut dengan baik.

    Piero Hincapie (6/10):

    Mempertahankan garis pertahanan tinggi untuk menangkal ancaman McNeil dan Iroegbunam. Beruntung tidak mendapat kartu kuning karena menarik baju lawan di babak kedua.

    William Saliba (6/10):

    Malam yang sulit dan dia sangat (sangat) beruntung tidak menyebabkan penalti setelah tampak menendang Barry di dalam kotak. Dibuat berkeringat saat VAR membutuhkan waktu lama untuk memutuskan keputusan penalti tersebut.

    Jurrien Timber (7/10):

    Brilian di kedua ujung lapangan, menekan tinggi untuk mendukung Saka dan membuat beberapa operan tajam.

  • Everton v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelandang

    Martin Odegaard (7/10):

    Akan senang dengan kinerja timnya dan merupakan salah satu pemain yang harus bekerja keras saat The Gunners mempertahankan keunggulan mereka. Diganti pada menit ke-88.

    Martin Zubimendi (6/10):

    Menampilkan performa penuh komitmen yang khas dan beruntung tidak menyebabkan penalti, meski tampak menjegal Barry saat keduanya tiba di dalam kotak penalti.

    Declan Rice (7/10):

    Penampilan yang lambat tanpa momen menonjol yang nyata, tetapi melakukan kerja keras yang dibutuhkan timnya, bermain baik untuk memecah permainan dan menyulitkan Everton saat mereka menekan untuk mencari gol penyeimbang.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-ARSENALAFP

    Penyerang

    Bukayo Saka (7/10):

    Menjadi ancaman di sekitar kotak penalti Everton sepanjang malam dan seharusnya mencetak gol pada menit ke-49, tetapi tembakan mendatarnya diselamatkan dengan baik oleh Pickford. Seperti biasa, ia penuh dengan lari, tetapi gagal menciptakan banyak peluang.

    Viktor Gyokeres (7/10):

    Mengambil penalti dengan sangat percaya diri, tetapi memiliki sedikit peluang selain gol tersebut. Melakukan tugas yang layak di lini depan, akan melihat ini sebagai performa stabil yang hanya ternoda oleh kartu kuning bodoh karena membuang bola. Diganti pada menit ke-64.

    Leandro Trossard (8/10):

    Terus menempatkan dirinya di jantung segala sesuatu yang baik tentang sisi Arsenal ini. Akan kecewa karena tembakan melengkungnya membentur tiang gawang, padahal pantas menjadi gol. Diganti pada menit ke-80.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-ARSENALAFP

    Pergantian & Manajer

    Gabriel Jesus (7/10):

    Dimasukkan tepat setelah satu jam pertandingan untuk menggantikan Gyokeres. Beberapa sentuhan di sekitar kotak penalti Everton, tetapi tidak ada dampak besar.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Menggantikan Trossard pada menit ke-80. Mendapat beberapa sentuhan bola saat Arsenal menutup pertandingan untuk melindungi tiga poin mereka.

    Mikel Merino (N/A):

    Menggantikan Odegaard dengan beberapa menit tersisa.

    Mikel Arteta (7/10):

    Akan senang dengan ketahanan dan ketabahan yang ditunjukkan oleh timnya pada malam yang minim momen berkualitas tinggi dan menuntut timnya untuk berjuang keras melawan ancaman fisik yang diberikan oleh The Toffees.

