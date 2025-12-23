Arsenal Crystal Palace GFXGOAL
Rating Pemain Arsenal Vs Crystal Palace: Kepa Jadi Pahlawan! The Gunners Tembus Semifinal Piala Liga Lewat Adu Penalti Usai Drama Menit Akhir

Kiper Arsenal Kepa Arrizabalaga menjadi pahlawan tak terduga saat The Gunners lolos ke semifinal Piala Liga usai menyingkirkan Crystal Palace lewat adu penalti. Sempat unggul lewat gol bunuh diri Maxence Lacroix, Arsenal ditahan imbang oleh gol penyeimbang Marc Guehi di masa injury time. Laga berakhir 1-1, lalu berlanjut ke adu penalti di mana Kepa menepis tendangan Lacroix untuk memastikan kemenangan 8-7 bagi Arsenal.

Arsenal mendominasi babak pertama dan pasti masuk ke jeda istirahat sambil bertanya-tanya bagaimana skor masih imbang. Gabriel Martinelli menebar banyak ancaman di sisi kiri tuan rumah, menciptakan peluang bagi Gabriel Jesus, Noni Madueke, dan Jurrien Timber, namun tak satu pun yang berbuah gol. Kiper Walter Benitez juga tampil gemilang bagi The Eagles, melakukan serangkaian penyelamatan untuk membuat The Gunners frustrasi dan memastikan timnya tetap imbang saat turun minum.

Crystal Palace melakukan dua pergantian saat jeda, memasukkan Nathaniel Clyne dan Justin Devenny, dan terlihat seperti tim yang sama sekali berbeda saat menekan Arsenal. Adam Wharton melepaskan tembakan melebar setelah mendapat ruang luas, sementara Arsenal kesulitan mendapatkan kembali momentum babak pertama mereka.

Mikel Arteta yang frustrasi merespons dengan memasukkan Leandro Trossard, Bukayo Saka, dan Martin Odegaard, sementara Palace mendapat pukulan saat Chris Richards harus ditandu keluar setelah tampaknya mengalami luka parah pada kakinya.

Kebuntuan akhirnya pecah dalam situasi yang kurang rapi pada menit ke-83. Sepak pojok Saka dari kanan disambut baik oleh Riccardo Calafiori, dan bola mengenai Lacroix sebelum masuk ke gawang sendiri. Arsenal tampak akan lolos, tetapi Palace membalas di masa injury time ketika Guehi menyambut sundulan Jefferson Lerma dan mencetak gol dari jarak dekat untuk memaksakan adu penalti.

Adu penalti yang sangat baik kemudian terjadi di mana Odegaard, Declan Rice, Saka, Trossard, dan Mikel Merino semuanya sukses melakukan tugasnya untuk membawa laga ke fase sudden death. Kepa kemudian menjadi penentu, melompat ke arah yang benar untuk menepis tendangan Lacroix dan memastikan laga semifinal Piala Liga bagi Arsenal melawan Chelsea.

GOAL memberikan rating pemain Arsenal dari Emirates Stadium...

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-CRYSTAL PALACEAFP

    Kiper & Bek

    Kepa Arrizabalaga (7/10):

    Menjadi starter yang langka bagi sang kiper yang nyaris tidak melakukan apa-apa di babak pertama. Sempat goyah satu kali setelah jeda dan mendapat kartu kuning karena membuang-buang waktu di akhir laga. Tidak bisa berbuat banyak pada gol lawan, tetapi berakhir sebagai pahlawan dengan menepis penalti Lacroix untuk menyegel kemenangan.

    Jurrien Timber (6/10):

    Rajin maju ke depan dan memiliki peluang mencetak gol. Sundulannya melambung dari umpan silang hebat Martinelli di babak pertama, namun sukses mencetak gol dalam adu penalti.

    William Saliba (8/10):

    Satu lagi performa berkualitas dari pemain Prancis ini. Sangat baik saat menguasai bola dan melakukan beberapa tekel penting, terutama untuk menggagalkan Jean-Philippe Mateta di akhir laga. Melakukan eksekusi penalti dengan percaya diri.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    Melakukan tugas dengan baik bersama Saliba dan mengatasi ancaman Mateta dengan baik. Kalah duel udara oleh Jefferson Lerma pada gol penyeimbang, tetapi mencetak gol saat adu penalti.

    Myles Lewis-Skelly (6/10):

    Terlihat kurang percaya diri dan beberapa kali bersalah karena terlalu lama menahan bola.

  • Arsenal v Crystal Palace - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Gelandang

    Christian Norgaard (8/10):

    Performa yang sangat solid di lini tengah oleh Norgaard. Menunjukkan kualitasnya dan mengajukan argumen kuat untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak.

    Mikel Merino (6/10):

    Memimpin tim melawan Palace tetapi ini bukanlah performa kapten yang diharapkan dari bintang Spanyol tersebut. Namun, ia mencetak gol penaltinya dalam babak tos-tosan.

    Eberechi Eze (5/10):

    Performa yang mengecewakan melawan mantan klubnya dan tidak mengherankan melihatnya ditarik keluar di babak kedua.

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-CRYSTAL PALACEAFP

    Penyerang

    Noni Madueke (5/10):

    Memiliki dua peluang emas di babak pertama tetapi keduanya diarahkan tepat ke kiper.

    Gabriel Jesus (6/10):

    Memiliki beberapa peluang pada penampilan ke-100-nya untuk Arsenal tetapi tidak bisa menaklukkan Benitez di gawang Palace.

    Gabriel Martinelli (8/10):

    Sangat lincah di sisi kiri dan merupakan penyerang terbaik Arsenal di babak pertama. Bekerja sama dengan baik bersama Jesus tetapi mengalami benturan keras tepat sebelum jeda dan diganti setelah turun minum.

  • Arsenal v Crystal Palace - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Pergantian & Manajer

    Leandro Trossard (7/10):

    Dimasukkan tepat sebelum satu jam laga saat Arsenal membutuhkan gol dan menjadi sosok yang lincah. Sukses mengeksekusi penalti.

    Martin Odegaard (7/10):

    Serangan Arsenal terlihat lebih baik dengan adanya pemain Norwegia ini di lapangan. Mengambil penalti dan mencetak gol.

    Bukayo Saka (7/10):

    Mengirimkan sepak pojok yang membuat Lacroix mencetak gol bunuh diri untuk satu-satunya gol Arsenal di waktu normal. Juga mencetak gol penaltinya.

    Declan Rice (7/10):

    Hanya pemain pengganti di akhir laga tetapi mengambil penalti dalam adu penalti dan tidak membuat kesalahan.

    Mikel Arteta (6/10):

    Melakukan delapan perubahan pada timnya untuk pertandingan ini tetapi mendapati pasukannya kembali kurang tajam dalam penyelesaian akhir. Tampak frustrasi di pinggir lapangan saat timnya bersusah payah meraih kemenangan yang kurang mengesankan.

