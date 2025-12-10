Rating Pemain Arsenal Vs Club Brugge: Gol Spektakuler Noni Madueke Dan Gabriel Martinelli Jaga Rekor Sempurna The Gunners Di Liga Champions

Hanya beberapa minggu setelah mencetak gol perdana untuk The Gunners saat mengalahkan Bayern Munich 3-1, Madueke mencetak brace dalam kemenangan 3-0 di Belgia — menjadikan dia sebagai pemain pertama yang mencetak tiga gol pertamanya untuk tim London Utara itu di kancah Piala Eropa.

Gol pertamanya sangat memukau, di mana Madueke menunjukkan kekuatan luar biasa untuk menahan satu lawan dan melewati lawan lainnya sebelum melepaskan tembakan keras ke gawang Brugge via sisi bawah mistar gawang. Gol kedua pemain internasional Inggris itu jauh lebih mudah; ia berdiri tanpa kawalan hanya dua yard dari gawang saat menyundul umpan silang manis dari Martin Zubimendi.

Mungkin terinspirasi oleh aksi Madueke di sisi sayap seberang, Gabriel Martinelli memutuskan untuk meninggalkan jejaknya dalam laga ini lewat gol indahnya sendiri setelah bola memantul penuh keberuntungan di sayap kiri. Sejujurnya, tim tamu bisa saja menambah gol di tahap akhir dari kemenangan yang terbukti sangat mudah itu.

GOAL memberikan rating kepada seluruh pemain Arsenal yang tampil di Jan Breydel Stadium sebagaimana The Gunners meraih enam kemenangan dari enam laga di Liga Champions musim ini...