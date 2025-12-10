Rating Pemain Arsenal Vs Club Brugge: Gol Spektakuler Noni Madueke Dan Gabriel Martinelli Jaga Rekor Sempurna The Gunners Di Liga Champions

Arsenal player ratings GFXGOAL
Tak sedikit fans Arsenal yang awalnya ragu saat klub menebus Noni Madueke seharga £50 juta dari Chelsea musim panas lalu. Namun, keputusan itu kini tampak genius. Sang winger kembali tampil gemilang di panggung terbesar saat The Gunners melibas Club Brugge di Liga Champions pada Kamis dini hari.

Hanya beberapa minggu setelah mencetak gol perdana untuk The Gunners saat mengalahkan Bayern Munich 3-1, Madueke mencetak brace dalam kemenangan 3-0 di Belgia — menjadikan dia sebagai pemain pertama yang mencetak tiga gol pertamanya untuk tim London Utara itu di kancah Piala Eropa.

Gol pertamanya sangat memukau, di mana Madueke menunjukkan kekuatan luar biasa untuk menahan satu lawan dan melewati lawan lainnya sebelum melepaskan tembakan keras ke gawang Brugge via sisi bawah mistar gawang. Gol kedua pemain internasional Inggris itu jauh lebih mudah; ia berdiri tanpa kawalan hanya dua yard dari gawang saat menyundul umpan silang manis dari Martin Zubimendi.

Mungkin terinspirasi oleh aksi Madueke di sisi sayap seberang, Gabriel Martinelli memutuskan untuk meninggalkan jejaknya dalam laga ini lewat gol indahnya sendiri setelah bola memantul penuh keberuntungan di sayap kiri. Sejujurnya, tim tamu bisa saja menambah gol di tahap akhir dari kemenangan yang terbukti sangat mudah itu.

GOAL memberikan rating kepada seluruh pemain Arsenal yang tampil di Jan Breydel Stadium sebagaimana The Gunners meraih enam kemenangan dari enam laga di Liga Champions musim ini...

    Kiper & Bek

    David Raya (7/10):

    Satu penyelamatan di babak kedua tidak terlalu meyakinkan, tetapi pemain Spanyol ini akan senang dengan clean sheet terbarunya, karena ia dipaksa bekerja lebih keras dari biasanya.

    Ben White (6/10):

    Selalu berusaha maju ke depan, terutama di babak pertama, dan juga berperan dalam keberhasilan Arsenal menjaga clean sheet melawan tim yang berbahaya dalam serangan balik.

    Christian Norgaard (6/10):

    Dengan Arsenal yang kehilangan servis sejumlah pemain, Arteta memilih memasang pemain Denmark ini sebagai bek tengah di Belgia. Meski mendapat kartu kuning karena pelanggaran taktis, gelandang bertahan ini tampil baik secara keseluruhan.

    Piero Hincapie (7/10):

    Penampilan solid dari pemain Ekuador ini, yang bertahan dengan baik dan juga dua kali nyaris mencetak gol sebelum ditarik keluar di pertengahan babak kedua.

    Myles Lewis-Skelly (5/10):

    Carlos Forbs memberikan segala macam masalah bagi pemain muda Inggris ini selama babak pertama, tetapi ia terlihat jauh lebih nyaman setelah jeda.

    Gelandang

    Martin Odegaard (6/10):

    Sangat cerah di awal laga dan nyaris mencetak gol pada satu momen, tetapi pemain Norwegia itu sekali lagi tampil efisien secara diam-diam alih-alih memberikan pengaruh yang mencolok sebelum ditarik keluar pada menit ke-71.

    Martin Zubimendi (8/10):

    Satu lagi penampilan dinamis dari salah satu pemain terbaik Arsenal sejauh musim ini. Pemain Basque ini melakukan banyak pekerjaan di lini tengah, menjaga aliran bola, dan juga menyumbang dua assist; yang kedua adalah umpan silang dari sayap kiri yang sangat memanjakan rekannya untuk dikonversi menjadi gol.

    Mikel Merino (5/10):

    Penampilan yang tidak biasanya mengecewakan dari pemain Spanyol ini, yang secara mengejutkan minim kontribusi dalam serangan dan relatif buruk dalam penguasaan bola.

    Penyerang

    Noni Madueke (8/10):

    Menjadi starter menggantikan Bukayo Saka, Madueke memecah kebuntuan dengan gol solo sensasional yang akan membuat rekan senegaranya bangga — sebelum menunjukkan naluri mencetak gol yang baik untuk menyambut umpan silang Zubimendi. Yang pernah meragukan nilainya bagi Arsenal kini harus menelan ludah sendiri!

    Viktor Gyokeres (4/10):

    Penampilan yang sangat tidak efektif dari striker mahal asal Swedia ini, yang tidak pernah terlihat akan mencetak gol dan hanya menyentuh bola 12 kali sebelum ditarik keluar tepat setelah satu jam laga.

    Gabriel Martinelli (8/10):

    Benar-benar menjadi ancaman di sayap kiri, pemain Brasil ini menyiksa penjaganya sepanjang laga dan melengkapi penampilan dinamisnya dengan tembakan kaki kanan yang menakjubkan ke pojok atas gawang. Adil untuk mengatakan bahwa Martinelli telah kembali ke performa terbaiknya.

    Pergantian & Manajer

    Riccardo Calafiori (6/10):

    Menggantikan Hincapie dengan sisa waktu setengah jam dan masuk dengan mulus ke dalam barisan empat bek.

    Gabriel Jesus (6/10):

    Melakukan comeback yang telah lama dinanti dan terlihat lincah, sempat menghantam mistar gawang dengan tembakan keras di akhir laga. Gyokeres punya pesaing untuk posisi striker tengah!

    Ethan Nwaneri (6/10):

    Dimasukkan dengan sisa waktu kurang dari 20 menit dan melepaskan beberapa upaya bagus yang berhasil diselamatkan di masa injury time.

    Bukayo Saka (5/10):

    Bagian dari pergantian pemain ganda bersama Nwaneri, tetapi tidak memberikan dampak yang terlalu besar.

    Marli Salmon (N/A):

    Pemain berusia 16 tahun ini masuk menggantikan White pada menit ke-81 untuk melakukan debut pertamanya di level senior.

    Mikel Arteta (8/10):

    Memanfaatkan skuad yang bisa dibilang terkuat di Eropa dengan sangat baik saat Arsenal mempertahankan rekor sempurna mereka di Liga Champions musim ini.

