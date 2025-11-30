Merino Saka Arteta Arsenal GFXGetty/GOAL
Charles Watts dan Anugerah Pamuji

Rating Pemain Arsenal Vs Chelsea: Kegemilangan Mikel Merino & Bukayo Saka Amankan Satu Poin Untuk The Gunners Yang Kehilangan Kesempatan Pertegas Cengkraman Gelar Premier League

Mikel Merino menyelamatkan hasil imbang 1-1 untuk pemimpin Liga Premier, Arsenal, tetapi mereka akan merasa ini seperti kehilangan dua poin penting melawan Chelsea yang harus bermain dengan 10 orang setelah Moises Caicedo dikeluarkan di menit ke-38. Dalam derby London yang sangat sengit dan dipenuhi kartu kuning di awal pertandingan, tidak mengherankan jika ada yang diusir keluar lapangan, dengan Caicedo mendapat kartu merah karena tekel brutal pada Merino tujuh menit sebelum jeda.

Ini adalah pukulan besar bagi Chelsea, tetapi mereka menanganinya dengan baik dan berhasil unggul tepat setelah paruh waktu ketika Trevoh Chalobah menyambut tendangan sudut dari Reece James dan sundulannya melambung melewati semua orang ke sudut jauh.

Arsenal dengan cepat membalas, dan kembali menyamakan kedudukan ketika Merino bangkit untuk menanduk umpan dari Bukayo Saka melewati Robert Sanchez, dan saat itu terasa bahwa tim tamu akan memanfaatkan keunggulan pemain ekstra mereka.

Tetapi mereka kesulitan menciptakan peluang yang jelas dan harus puas dengan satu poin yang membuat mereka tetap enam poin di depan The Blues dan memindahkan mereka lima poin di depan Manchester City yang berada di posisi kedua.

GOAL menilai para pemain Arsenal dari Stamford Bridge...

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-ARSENALAFP

    Penjaga Gawang & Bek

    David Raya (6/10):

    Terjebak sedikit oleh tendangan bebas yang mengarah ke sudut yang menghasilkan gol bagi Chelsea. Tidak banyak yang harus dilakukan dalam hal penyelamatan.

    Jurrien Timer (7/10):

    Bertindak dengan kelas seperti biasa. Di tengah semua kekacauan, terutama di babak pertama, dia adalah satu-satunya yang tenang di lini belakang Arsenal.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Secara mengejutkan dimasukkan dalam XI karena cedera latihan yang dialami William Saliba. Terlihat gugup saat menguasai bola ketika Chelsea menekan, tetapi tidak pernah menghilang dan berperan dalam pertandingan.

    Piero Hincapie (6/10):

    Anda bisa melihat dia mencoba membimbing Mosquera melalui permainan di beberapa kesempatan. Memainkan peran sebagai pemain bertahan senior dengan cukup baik. Hampir memberikan umpan untuk gol kemenangan lewat umpan silang ke kotak penalti. Mendapat kartu.

    Riccardo Calafiori (5/10):

    Kartu kuning yang tidak perlu di babak pertama. Chelsea berhasil menghadapinya dengan cukup baik, sehingga dia tidak menjadi ancaman serangan seperti biasa. Digantikan oleh Lewis-Skelly di babak kedua.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-ARSENALAFP

    Gelandang

    Martin Zubimendi (6/10):

    Dapat kartu kuning di menit-menit awal sehingga selalu berada di ujung tanduk. Sangat sedikit yang didapatkan karena selalu dalam pertempuran dengan Enzo.

    Declan Rice (7/10):

    Mungkin satu-satunya pemain yang menunjukkan kualitas konsisten untuk Arsenal. Melakukan satu tackling luar biasa untuk menggagalkan Neto. 

    Eberechi Eze (5/10):

    Tidak pernah benar-benar masuk ke dalam permainan. Terlihat frustrasi dengan pelanggaran konstan dan sifat permainan yang terhenti-henti.

  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerang

    Bukayo Saka (6/10):

    Sekali muncul dan menghilang dari permainan, tetapi menemukan momen berkualitas ketika ia mencapai garis tepi dan memberikan umpan silang sempurna untuk Merino mencetak gol.

    Mikel Merino (6/10):

    Bukan pertandingan terbaiknya. Sentuhan dan jangkauan umpannya terkadang kurang tepat, tetapi tetap muncul dengan gol penting.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Mempunyai satu tembakan yang diselamatkan dengan baik di babak pertama. Terlihat kurang bugar, yang tidak mengherankan mengingat ini adalah penampilan pertamanya sebagai starter dalam lebih dari sebulan.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-ARSENALAFP

    Cadangan & Manajer

    Myles Lewis-Skelly (5/10):

    Masuk di babak kedua untuk menggantikan Calafiori yang telah mendapatkan kartu kuning, tetapi dia sendiri langsung mendapat kartu kuning.

    Martin Odegaard (6/10):

    Senang melihat dia kembali. Terlibat dalam permainan, tetapi tidak mampu memecahkan kebuntuan di pertahanan Chelsea.

    Noni Madueke (6/10):

    Dicemooh tanpa henti saat kembali ke Chelsea. Berada di pinggiran aksi.

    Viktor Gyokeres (N/A):

    Tidak bisa masuk ke dalam permainan, meskipun tampak seperti akan mencetak gol penentu kemenangan tepat di akhir, tetapi Timber mengambil umpan silang Hincapie dari kepalanya.

    Mikel Arteta (6/10):

    Terasa seperti perubahan menyerang yang dilakukannya di akhir tidak berhasil. Ini membuat permainan menjadi lebih terbuka dan Arsenal kehilangan kendali.

