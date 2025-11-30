Rating Pemain Arsenal Vs Chelsea: Kegemilangan Mikel Merino & Bukayo Saka Amankan Satu Poin Untuk The Gunners Yang Kehilangan Kesempatan Pertegas Cengkraman Gelar Premier League

Ini adalah pukulan besar bagi Chelsea, tetapi mereka menanganinya dengan baik dan berhasil unggul tepat setelah paruh waktu ketika Trevoh Chalobah menyambut tendangan sudut dari Reece James dan sundulannya melambung melewati semua orang ke sudut jauh.

Arsenal dengan cepat membalas, dan kembali menyamakan kedudukan ketika Merino bangkit untuk menanduk umpan dari Bukayo Saka melewati Robert Sanchez, dan saat itu terasa bahwa tim tamu akan memanfaatkan keunggulan pemain ekstra mereka.

Tetapi mereka kesulitan menciptakan peluang yang jelas dan harus puas dengan satu poin yang membuat mereka tetap enam poin di depan The Blues dan memindahkan mereka lima poin di depan Manchester City yang berada di posisi kedua.

GOAL menilai para pemain Arsenal dari Stamford Bridge...