Rating Pemain Arsenal Vs Brighton: Max Dowman Luar Biasa! Bintang Akademi Bawa The Gunners Ke Perempat-Final, Ethan Nwaneri Pecah Telur

Brighton seharusnya unggul dalam 10 menit pertama ketika Christian Norgaard ceroboh kehilangan bola di area sendiri, tetapi kiper Kepa Arrizabalaga keluar dengan cepat untuk mementahkan tembakan Georginio Rutter. Kemudian, dalam serangan balik dari sepak pojok Arsenal, Rutter memberi umpan kepada Stefanos Tzimas, yang entah bagaimana gagal memanfaatkan peluang emas dari jarak dekat.

Arsenal baru benar-benar panas di babak kedua, di mana mereka unggul pada menit ke-58. Sentuhan cerdik Mikel Merino di antara lini menemukan Myles Lewis-Skelly, yang memberikan umpan tarik untuk diselesaikan oleh sahabatnya, Nwaneri.

Arteta memasukkan Saka, Gabriel Magalhaes, dan Jurrien Timber saat tuan rumah berusaha mengamankan keunggulan mereka. Hal ini bertepatan dengan ancaman bola mati mereka yang meningkat drastis dan pergeseran atmosfer di stadion. Namun, Saka (salah satu pemain pengganti) menggandakan keunggulan dari permainan terbuka, bereaksi paling cepat saat Jason Steele gagal menangkap tembakan dari debutan Andre Harriman-Annous, dan mengirim The Gunners ke babak delapan besar.

Berikut rating para pemain Arsenal versi GOAL dari Emirates Stadium...