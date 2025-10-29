Arsenal Brighton GFXGetty Images
Adhe Makayasa

Rating Pemain Arsenal Vs Brighton: Max Dowman Luar Biasa! Bintang Akademi Bawa The Gunners Ke Perempat-Final, Ethan Nwaneri Pecah Telur

Arsenal pastikan tempat di perempat-final Piala Liga dengan kemenangan 2-0 atas Brighton, Kamis dini hari. Gol babak kedua dari Ethan Nwaneri dan Bukayo Saka membawa pasukan Arteta lolos, dengan beberapa pemain muda tampil impresif setelah selamat dari gempuran awal The Seagulls.

Brighton seharusnya unggul dalam 10 menit pertama ketika Christian Norgaard ceroboh kehilangan bola di area sendiri, tetapi kiper Kepa Arrizabalaga keluar dengan cepat untuk mementahkan tembakan Georginio Rutter. Kemudian, dalam serangan balik dari sepak pojok Arsenal, Rutter memberi umpan kepada Stefanos Tzimas, yang entah bagaimana gagal memanfaatkan peluang emas dari jarak dekat.

Arsenal baru benar-benar panas di babak kedua, di mana mereka unggul pada menit ke-58. Sentuhan cerdik Mikel Merino di antara lini menemukan Myles Lewis-Skelly, yang memberikan umpan tarik untuk diselesaikan oleh sahabatnya, Nwaneri.

Arteta memasukkan Saka, Gabriel Magalhaes, dan Jurrien Timber saat tuan rumah berusaha mengamankan keunggulan mereka. Hal ini bertepatan dengan ancaman bola mati mereka yang meningkat drastis dan pergeseran atmosfer di stadion. Namun, Saka (salah satu pemain pengganti) menggandakan keunggulan dari permainan terbuka, bereaksi paling cepat saat Jason Steele gagal menangkap tembakan dari debutan Andre Harriman-Annous, dan mengirim The Gunners ke babak delapan besar.

Berikut rating para pemain Arsenal versi GOAL dari Emirates Stadium...

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    Kepa Arrizabalaga (7/10):

    Malam yang mengejutkan sibuk bagi kiper pelapis, melakukan beberapa penyelamatan penting untuk menjaga Arsenal tetap bertahan.

    Ben White (6/10):

    Tampil positif dalam kesempatan langka sebagai bek kanan, mengingat ambisinya untuk masuk skuad Piala Dunia Inggris musim panas mendatang. Ditarik keluar digantikan Timber 20 menit jelang usai.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Arsenal memulai laga dengan lambat dan di bawah tekanan Brighton, memaksa Mosquera melakukan tekel-tekel sulit di awal. Konsentrasinya menurun di babak kedua dengan beberapa operan ceroboh dari belakang.

    Piero Hincapie (6/10):

    Salah satu dari tiga pemain di XI yang melakoni starter pertama untuk Arsenal. Bermain cukup kokoh selama 70 menit sebelum digantikan oleh Gabriel.

    Myles Lewis-Skelly (7/10):

    Menikmati duelnya melawan Tzimas dan kemudian Minteh di sisi kanan Brighton. Memberi asis untuk gol Nwaneri dengan umpan tariknya.

    • Iklan
  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-BRIGHTONAFP

    Gelandang

    Mikel Merino (7/10):

    Jejaknya ada di seluruh lini tengah. Meski terkadang dituduh kurang kreatif, sentuhan cerdiknya-lah yang berujung pada gol pembuka Nwaneri.

    Christian Norgaard (5/10):

    Tampil paling menonjol (dalam artian buruk) di pusat permainan. Tidak memberikan perlindungan maupun kreativitas.

    Ethan Nwaneri (7/10):

    Butuh waktu untuk panas tetapi membaik setelah mencetak gol. Akan selalu menjadi ancaman dengan teknik menembak sebersih miliknya. Berharap mendapat lebih banyak peluang mengingat masalah cedera Odegaard.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Penyerang

    Max Dowman (7/10):

    Kini menjadi pemain termuda yang menjadi starter di laga kompetitif Arsenal. Percikan cerah setiap kali menguasai bola. Brighton sampai harus menjaganya dengan dua pemain, menunjukkan rasa hormat mereka pada pemain berusia 15 tahun ini. Menginginkan penalti saat jatuh, tetapi wasit tidak menggubris. Mendapat standing ovation saat digantikan Saka.

    Andre Harriman-Annous (5/10):

    Kejutan di XI, melakoni debut senior. Tak kaget jika ia tidak langsung nyetel, tapi tetap menekan dengan baik. Tembakannya yang gagal ditangkap Steele berujung gol Saka. Diganti oleh Rice dan mendapat aplaus hangat.

    Eberechi Eze (6/10):

    Jelas pemain paling berbakat di lini serang Arsenal malam itu, meski jarang menciptakan peluang. Diejek oleh fans Brighton karena koneksinya dengan Crystal Palace. Diistirahatkan di akhir laga.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Pergantian & Manajer

    Gabriel Magalhaes (6/10):

    Langsung membuat Arsenal lebih berbahaya dari situasi bola mati, membuat bek Brighton gelisah.

    Jurrien Timber (7/10):

    Aksi solo briliannya berujung pada umpan kepada Harriman-Annous sebelum gol penentu Saka.

    Bukayo Saka (7/10):

    Tidak membuat kesalahan dengan satu-satunya peluang emas yang ia miliki dalam 20 menit di lapangan.

    Declan Rice (N/A):

    Masuk saat laga sudah berakhir.

    Leandro Trossard (N/A):

    Juga punya sedikit waktu untuk memberi dampak, meski sempat mengenai tiang gawang di stoppage time.

    Mikel Arteta (7/10):

    Jika pelatih Spanyol ini serius ingin memenangkan kompetisi ini, ia mengambil risiko besar dengan pemilihan timnya, tetapi itu terbayar lunas dan Arsenal secara teknis masih berpeluang meraih quadruple.

