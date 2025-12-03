Rating Pemain Arsenal Vs Brentford: Mikel Merino Beraksi Lagi! Striker Darurat Kembali Tampil Gemilang, Ben White Ingatkan Kualitasnya

Arteta mengambil kesempatan untuk melakukan beberapa perubahan menyusul hasil imbang hari Minggu melawan Chelsea. Noni Madueke, Martin Odegaard, dan Ben White masuk menggantikan Saka, Eberechi Eze, dan Jurrien Timber. Kombinasi apik Madueke dan White berhasil melayani Merino untuk gol pembuka, di mana pemain Spanyol itu dengan cerdas menanduk umpan silang White di tiang dekat.

Gabriel Martinelli berpeluang menggandakan keunggulan Arsenal sebelum jeda namun tembakannya melambung, sementara di sisi lain David Raya melakukan penyelamatan gemilang dari jarak dekat untuk menepis sundulan Kevin Schade ke mistar gawang.

Arsenal harus melewati beberapa momen menegangkan di babak kedua saat Brentford mencari gol penyeimbang. Namun, mereka memastikan kemenangan di akhir laga ketika Saka — yang masuk menggantikan Madueke — menyelesaikan umpan Merino untuk mengembalikan keunggulan lima poin Arsenal di puncak klasemen.

Berikut rating para pemain Arsenal versi GOAL dari Emirates Stadium...