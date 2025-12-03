Mikel Merino Arsenal Brentford 2025-26Getty Images
Charles Watts dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Arsenal Vs Brentford: Mikel Merino Beraksi Lagi! Striker Darurat Kembali Tampil Gemilang, Ben White Ingatkan Kualitasnya

Mikel Merino kembali jadi pahlawan Arsenal dengan satu gol dan satu asis saat The Gunners kalahkan Brentford 2-0 di Emirates. Kemenangan ini pulihkan keunggulan lima poin atas Man City. Merino, yang masih berperan sebagai striker darurat, mencetak gol sundulan indah dan memberi umpan matang untuk gol penutup Bukayo Saka.

Arteta mengambil kesempatan untuk melakukan beberapa perubahan menyusul hasil imbang hari Minggu melawan Chelsea. Noni Madueke, Martin Odegaard, dan Ben White masuk menggantikan Saka, Eberechi Eze, dan Jurrien Timber. Kombinasi apik Madueke dan White berhasil melayani Merino untuk gol pembuka, di mana pemain Spanyol itu dengan cerdas menanduk umpan silang White di tiang dekat.

Gabriel Martinelli berpeluang menggandakan keunggulan Arsenal sebelum jeda namun tembakannya melambung, sementara di sisi lain David Raya melakukan penyelamatan gemilang dari jarak dekat untuk menepis sundulan Kevin Schade ke mistar gawang.

Arsenal harus melewati beberapa momen menegangkan di babak kedua saat Brentford mencari gol penyeimbang. Namun, mereka memastikan kemenangan di akhir laga ketika Saka — yang masuk menggantikan Madueke — menyelesaikan umpan Merino untuk mengembalikan keunggulan lima poin Arsenal di puncak klasemen.

Berikut rating para pemain Arsenal versi GOAL dari Emirates Stadium...

  • Arsenal v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    David Raya (8/10):

    Penyelamatan luar biasa untuk menepis sundulan jarak dekat Schade ke mistar gawang dan penanganan bolanya bagus sepanjang laga.

    Ben White (8/10):

    Kembali ke starting XI dan mengingatkan semua orang betapa bagusnya dia di babak pertama. Tampil sangat baik di sisi kanan, terhubung dengan sangat baik dengan Madueke. Memberikan asis yang indah untuk gol awal Merino.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Korban cedera terbaru Arsenal. Terpaksa keluar sebelum jeda setelah mendarat dengan posisi yang tidak pas.

    Piero Hincapie (7/10):

    Cukup solid. Mengatasi kecepatan dan gaya permainan langsung dari serangan Brentford dengan cukup baik.

    Riccardo Calafiori (7/10):

    Penampilan kuat yang khas, muncul di seluruh area lapangan. Bertahan dengan baik dan hampir mencetak gol di akhir laga.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BRENTFORDAFP

    Gelandang

    Martin Zubimendi (7/10):

    Tenang dan stabil seperti biasa. Menjaga ritme permainan tetap berjalan dengan baik.

    Declan Rice (7/10):

    Melakukan beberapa tusukan ke dalam kotak penalti dan nyaris memberikan asis hebat untuk Madueke sebelum diblok oleh Henry di saat terakhir. Pincang saat keluar lapangan di akhir laga, Arsenal berharap itu hanya kram.

    Martin Odegaard (6/10):

    Tanda-tanda positif pada penampilan starter pertamanya sejak kembali dari cedera. Sangat terlibat, bekerja sama dengan baik di sisi kanan, dan terlihat bugar. Menit bermain penting baginya untuk kembali ke level terbaik.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BRENTFORDAFP

    Penyerang

    Noni Madueke (7/10):

    Sangat hidup saat menguasai bola di babak pertama dan membuat Henry kerepotan. Sentuhan yang indah untuk melepaskan White dalam proses gol awal. Namun, eksekusi bola matinya perlu diperbaiki. Memudar setelah jeda.

    Mikel Merino (8/10):

    Permainan penyerang tengah yang brilian untuk membuka skor. Lari dan sundulannya luar biasa. Penampilan yang bagus, menjelajah banyak area, dan menambah asis untuk Saka di akhir laga.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Satu tembakannya melambung di babak pertama. Rajin berlari, tetapi hanya berada di pinggiran permainan sebelum digantikan oleh Eze.

  • Arsenal v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pergantian & Manajer

    Jurrien Timber (7/10):

    Menggantikan Mosquera yang cedera di bek tengah pada babak pertama. Solid.

    Bukayo Saka (7/10):

    Memastikan poin penuh di masa injury time memanfaatkan umpan Merino.

    Eberechi Eze (6/10):

    Cukup sering menguasai bola, tetapi Brentford menanganinya dengan baik.

    Viktor Gyokeres (N/A):

    Masuk di tahap akhir pertandingan.

    Mikel Arteta (7/10):

    Melakukan beberapa perubahan untuk mengistirahatkan pemain. Sial karena Mosquera mengalami cedera yang memaksa Timber masuk lebih awal.

