Rating Pemain Arsenal Vs Bournemouth: Terbaik Di Inggris! Declan Rice Suguhkan Masterclass Lini Tengah Saat Gabriel Tebus Kesalahan Fatalnya

Dengan Manchester City baru akan menjamu Chelsea pada Minggu, ini adalah kesempatan emas bagi Arsenal untuk memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen dan memberikan tekanan nyata pada rival dalam perburuan gelar. Namun, mereka memulai laga dengan cara terburuk ketika kesalahan fatal Gabriel memberikan Evanilson peluang yang tak mungkin ia lewatkan pada menit kesepuluh.

Bek tengah asal Brasil itu merespons dengan luar biasa, menghunjamkan gol penyeimbang tak lama kemudian untuk membawa timnya kembali sejajar. Setelah itu, Rice mencetak dua gol indah dengan kaki kanannya dalam rentang waktu 17 menit di babak kedua untuk membawa tim tamu memegang kendali.

Eli Junior Kroupi kemudian melepaskan tembakan keras melewati David Raya untuk memperkecil ketertinggalan dan menciptakan akhir laga yang menegangkan, tetapi tim tamu berhasil bertahan untuk meraih kemenangan krusial.

GOAL memberikan rating pemain Arsenal dari Vitality Stadium...