Charles Watts dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Arsenal Vs Bournemouth: Terbaik Di Inggris! Declan Rice Suguhkan Masterclass Lini Tengah Saat Gabriel Tebus Kesalahan Fatalnya

Declan Rice mencetak dua gol luar biasa di babak kedua saat Arsenal bangkit dari ketertinggalan untuk mengunci kemenangan dramatis 3-2 di kandang Bournemouth, sekaligus memperlebar jarak menjadi tujuh poin di puncak klasemen Liga Primer. Rice, yang sempat diragukan tampil setelah absen pada kemenangan tengah pekan melawan Aston Villa karena cedera lutut, sekali lagi menunjukkan betapa krusialnya ia bagi tim asuhan Mikel Arteta dengan gol-gol penentunya yang memastikan The Gunners mengawali 2026 dengan kemenangan.

Dengan Manchester City baru akan menjamu Chelsea pada Minggu, ini adalah kesempatan emas bagi Arsenal untuk memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen dan memberikan tekanan nyata pada rival dalam perburuan gelar. Namun, mereka memulai laga dengan cara terburuk ketika kesalahan fatal Gabriel memberikan Evanilson peluang yang tak mungkin ia lewatkan pada menit kesepuluh.

Bek tengah asal Brasil itu merespons dengan luar biasa, menghunjamkan gol penyeimbang tak lama kemudian untuk membawa timnya kembali sejajar. Setelah itu, Rice mencetak dua gol indah dengan kaki kanannya dalam rentang waktu 17 menit di babak kedua untuk membawa tim tamu memegang kendali.

Eli Junior Kroupi kemudian melepaskan tembakan keras melewati David Raya untuk memperkecil ketertinggalan dan menciptakan akhir laga yang menegangkan, tetapi tim tamu berhasil bertahan untuk meraih kemenangan krusial.

GOAL memberikan rating pemain Arsenal dari Vitality Stadium...

  • Bournemouth v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    David Raya (6/10):

    Dibiarkan tak berdaya oleh kesalahan Gabriel. Distribusi bolanya bagus, begitu pula penanganannya di bawah tekanan, tetapi tampak sedikit terlambat bereaksi terhadap gol Junior Kroupi.

    Jurrien Timber (8/10):

    Solid seperti biasa. Melakukan satu sapuan vital di tiang jauh tak lama setelah gol Rice.

    William Saliba (7/10):

    Terlihat sama terkejutnya dengan siapa pun atas kesalahan Gabriel. Mengalami malam yang cukup nyaman setelah itu.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Melakukan kesalahan fatal yang menghadiahi Bournemouth keunggulan, tetapi merespons dengan brilian lewat gol penyeimbang tak lama kemudian.

    Piero Hincapie (7/10):

    Tugas berat menghadapi Semenyo tetapi ia meladeninya dengan baik. Berusaha maju ke depan bila ada kesempatan.

  • Bournemouth v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelandang

    Martin Zubimendi (6/10):

    Permainan Arsenal yang kurang padu di babak pertama tercermin dari penampilannya. Tumben ceroboh saat menguasai bola. Bukan performa terbaiknya.

    Declan Rice (9/10):

    Kembali ke tim setelah absen saat kemenangan atas Villa dan kembali menyuguhkan performa man-of-the-match. Penyelesaian brilian untuk mengubah skor menjadi 2-1 di awal babak kedua, lalu menambah satu gol lagi 20 menit jelang bubaran.

    Martin Odegaard (7/10):

    Permainan apik untuk mengkreasikan gol pertama Rice dan sangat terlibat dalam gol keduanya. Ini adalah pertandingan Liga Primer ketiga berturut-turut di mana ia menghasilkan gol atau assist. Mulai kembali ke performa terbaiknya.

  • Bournemouth v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerang

    Noni Madueke (6/10):

    Terlihat sangat lincah di awal laga dan lariannya ke dalam kotak penalti yang berujung pada gol penyeimbang Gabriel. Sedikit memudar seiring berjalannya pertandingan.

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Beberapa jentikan bola (flick) yang bagus, tetapi dibuat tak berkutik. Bukan ancaman berarti, meski ia berhasil merepotkan pertahanan Bournemouth dalam proses terjadinya gol Rice.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Sempat menemukan ruang di sisi kiri beberapa kali, tetapi penyelesaian akhirnya tidak cukup baik.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-ARSENALAFP

    Pergantian & Manajer

    Gabriel Jesus (6/10):

    Bekerja keras dan berusaha menahan bola di bawah tekanan.

    Bukayo Saka (7/10):

    Baru berada di lapangan beberapa menit ketika ia menyambut umpan Odegaard dan memberikan umpan sempurna kepada Rice untuk mengubah skor menjadi 3-1.

    Leandro Trossard (6/10):

    Tidak benar-benar bisa masuk ke dalam permainan setelah masuk, melakukan beberapa sentuhan yang kurang rapi.

    Mikel Merino (N/A):

    Menggantikan Odegaard untuk tahap akhir pertandingan.

    Mikel Arteta (6/10):

    Melakukan beberapa perubahan di lini serang dan mungkin berharap para pemain pengganti memberikan dampak yang lebih besar.

