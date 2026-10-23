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Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Al Nassr vs Al-Faisaly: Cristiano Ronaldo dan Angelo Gabriel pastikan kemenangan di Majmaah

Player ratings
C. Ronaldo
Al Nassr FC
Al-Faisaly vs Al Nassr FC
Al-Faisaly
Saudi Pro League

Al Nassr meraih kemenangan tandang penting 3-1 atas Al-Faisaly berkat penampilan efektif lini serang bertabur bintang mereka. Gol Abdullah Al-Hamdan, Cristiano Ronaldo, dan pemain pengganti Angelo Gabriel memastikan kemenangan Al Nassr, meski tuan rumah sempat memberikan perlawanan yang mengkhawatirkan di tengah laga.

Al Nassr menunjukkan keunggulan taktisnya di Majmaah Sports City dan mengatasi laga yang berpotensi menyulitkan dengan kemenangan meyakinkan 3-1. Tim tamu langsung mengambil kendali ketika Abdullah Al-Hamdan membuka skor pada menit keempat setelah menerima umpan akurat dari Sadio Mane.

Meski mengendalikan tempo sepanjang sisa babak pertama, Al Nassr tetap mewaspadai serangan transisi Al-Faisaly. Mereka pun bermain disiplin, tetapi agak berhati-hati, untuk mempertahankan keunggulan 1-0 hingga jeda.

Al Nassr meningkatkan intensitas pada babak kedua. Ronaldo menggandakan keunggulan hanya empat menit setelah pertandingan dilanjutkan berkat assist Joao Felix. Namun, kelengahan membuat Theo Bongonda memperkecil ketertinggalan Al-Faisaly pada menit ke-66 dan sempat mengancam kendali tim tamu.

Masuknya pemain-pemain yang lebih segar kemudian membuahkan hasil. Gabriel mencetak gol pada menit ke-79 untuk mengembalikan keunggulan dua gol, memastikan Al Nassr membawa pulang tiga poin dan terus memberikan tekanan di papan atas klasemen.

GOAL memberikan nilai kepada para pemain Al Nassr dari Majmaah Sports City...

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Kiper dan Pertahanan

    Bento - 6/10:

    Kiper asal Brasil itu menjalani sore yang relatif tenang, dengan hanya menghadapi dua tembakan tepat sasaran. Ia nyaris tidak perlu beraksi selama satu jam pertama, tetapi tidak banyak yang bisa dilakukannya untuk menghentikan tembakan terarah Bongonda pada menit ke-66. Distribusi bolanya dapat diandalkan dan membantu Al Nassr membangun serangan dari belakang saat menghadapi tekanan Al-Faisaly yang tidak terlalu intens.

    Nawaf Boushal - 6/10:

    Bermain di sisi kanan pertahanan, Al-Boushail bekerja keras, tetapi sesekali terlambat kembali ke posisinya ketika Al-Faisaly berusaha melancarkan serangan balik. Ia memberi dukungan yang cukup baik di sisi lapangan, meski umpan akhirnya tidak setepat rekan-rekannya yang bermain lebih ke depan.

    Abdulelah Al-Amri - 7/10:

    Al-Amri tampil solid, terutama dalam duel udara saat ia mendominasi para penyerang Al-Faisaly. Ia tegas dalam melakukan tekel dan menunjukkan kerja sama yang baik dengan Martinez untuk menjaga garis pertahanan tetap tinggi sepanjang sebagian besar pertandingan.

    Inigo Martinez - 7/10:

    Pemain veteran asal Spanyol itu memberikan kepemimpinan di lini pertahanan yang dibutuhkan dalam laga tandang seperti ini. Penempatan posisi Martinez sangat baik sehingga ia mampu menggagalkan beberapa upaya umpan panjang tuan rumah. Ia juga mencatatkan tingkat keberhasilan operan yang tinggi dan menjadi pemain utama yang membawa bola maju dari area pertahanan.

    Awad Aman - 5/10:

    Laga yang sulit bagi pemain muda ini. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-14, yang tampaknya membuatnya menahan agresivitas alaminya. Disiplin taktisnya menurun, sehingga ia ditarik keluar saat jeda ketika pelatih menginginkan stabilitas lebih di sisi lapangan.

  • FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP

    Lini tengah

    Abdullah Al-Khaibari - 7/10:

    Sosok kunci dalam pertahanan lini tengah, Al-Khaibari efektif melindungi empat bek hingga diganti pada menit ke-81. Ia merebut beberapa bola kedua yang krusial dan memberi para pemain kreatif di depannya keleluasaan untuk tampil tanpa terlalu mencemaskan tugas bertahan.

    Samu Costa - 6/10:

    Penampilan gelandang ini agak tidak konsisten. Meski banyak menjelajah lapangan, kartu kuning pada menit ke-24 membuatnya harus lebih berhati-hati. Ia kesulitan menyamai kualitas teknik Felix dan akhirnya diganti pada menit ke-67 ketika Al Nassr berupaya kembali mengendalikan permainan.

    Joao Felix - 8/10:

    Felix menunjukkan kecerdasannya dalam membaca ruang seperti biasa, terus bergerak di antara lini untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain. Visi bermainnya terlihat jelas pada menit ke-49 saat ia memberikan assist untuk gol Ronaldo. Ia terus-menerus menyulitkan Al-Faisaly.

  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Serangan

    Abdullah Al-Hamdan - 8/10:

    Al-Hamdan menentukan arah pertandingan lewat penyelesaian tajam pada menit ke-4. Pergerakannya tanpa bola sangat baik, kerap menarik bek lawan menjauh untuk menciptakan ruang bagi Ronaldo. Ia terus menjadi ancaman selama 81 menit berada di lapangan sebelum diganti setelah tampil sangat produktif.

    Sadio Mane - 7/10:

    Pengaruh Mane sudah terasa sejak awal ketika ia memberikan assist untuk gol pembuka. Kecepatan dan permainan langsungnya memaksa Al-Faisaly bertahan dengan blok rendah, meski ia tentu kecewa karena gagal mencetak gol sendiri. Ia akhirnya ditarik keluar pada menit ke-86 untuk menjaga tenaganya menghadapi pertandingan berikutnya.

    Cristiano Ronaldo - 8/10:

    Sang kapten tampil menentukan dengan mencetak gol kedua yang krusial pada menit ke-49. Pergerakan Ronaldo yang luar biasa terlihat jelas, dan ia tetap menjadi tumpuan setiap serangan Al Nassr. Kehadirannya saja memaksa lini belakang Al-Faisaly mundur lebih dalam daripada yang mereka inginkan.

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  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Pemain Cadangan dan Pelatih

    Ayman Yahya - 6/10:

    Masuk pada jeda pertandingan menggantikan Aman dan memberikan keseimbangan lebih baik di sayap. Ia bekerja keras saat bertahan dan bermain sederhana untuk menjaga keunggulan.

    Angelo Gabriel - 8/10:

    Pergantian yang mengubah jalannya laga. Masuk pada menit ke-67, ia menambah kecepatan dan bermain lebih langsung. Golnya pada menit ke-79 memastikan kemenangan sekaligus menunjukkan kemampuannya menuntaskan peluang secara klinis di bawah tekanan tinggi.

    Sami Al-Najei - 6/10:

    Masuk pada menit ke-81 untuk memperkuat lini tengah, ia membantu tim melewati fase akhir pertandingan tanpa banyak kesulitan.

    Saad Hussain Haqawi - N/A:

    Masuk pada menit ke-81 untuk menambah perlindungan di lini pertahanan.

    Salem Al-Najdi - N/A:

    Masuk pada menit ke-86 untuk membantu menghabiskan waktu.

    Ange Postecoglou - 8/10:

    Rancangan taktik sang pelatih memungkinkan Al Nassr mendominasi penguasaan bola (meski kedua tim sama-sama mencatatkan 50 persen, Al Nassr lebih berkualitas saat memasuki area serangan). Keputusannya memasukkan Gabriel terbukti jitu untuk meredam momentum Al-Faisaly tepat ketika mereka mulai kembali menguasai permainan.

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