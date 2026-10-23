Al Nassr menunjukkan keunggulan taktisnya di Majmaah Sports City dan mengatasi laga yang berpotensi menyulitkan dengan kemenangan meyakinkan 3-1. Tim tamu langsung mengambil kendali ketika Abdullah Al-Hamdan membuka skor pada menit keempat setelah menerima umpan akurat dari Sadio Mane.

Meski mengendalikan tempo sepanjang sisa babak pertama, Al Nassr tetap mewaspadai serangan transisi Al-Faisaly. Mereka pun bermain disiplin, tetapi agak berhati-hati, untuk mempertahankan keunggulan 1-0 hingga jeda.

Al Nassr meningkatkan intensitas pada babak kedua. Ronaldo menggandakan keunggulan hanya empat menit setelah pertandingan dilanjutkan berkat assist Joao Felix. Namun, kelengahan membuat Theo Bongonda memperkecil ketertinggalan Al-Faisaly pada menit ke-66 dan sempat mengancam kendali tim tamu.

Masuknya pemain-pemain yang lebih segar kemudian membuahkan hasil. Gabriel mencetak gol pada menit ke-79 untuk mengembalikan keunggulan dua gol, memastikan Al Nassr membawa pulang tiga poin dan terus memberikan tekanan di papan atas klasemen.

GOAL memberikan nilai kepada para pemain Al Nassr dari Majmaah Sports City...