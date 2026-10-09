Rating pemain Al Nassr vs Al Diriyah: Cristiano Ronaldo dan Kingsley Coman bersinar dalam kemenangan nyaman

Al Nassr menampilkan performa yang disiplin secara taktis dan klinis untuk menundukkan Al Diriyah 3-0, menegaskan status mereka sebagai kandidat utama juara. Tim tuan rumah langsung menunjukkan dominasi sejak awal lewat sistem pressing tinggi yang membuat tim tamu kesulitan mengalirkan bola melewati sepertiga tengah lapangan.

Saat peluit babak pertama berbunyi, pertandingan praktis sudah ditentukan karena Al Nassr memanfaatkan momen transisi untuk membangun keunggulan dua gol melalui Ronaldo dan Costa.

Pada babak kedua, anak asuh Postecoglou mengendalikan tempo dengan penguasaan bola yang cermat, membatasi Al Diriyah hanya pada satu tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit. Masuknya tenaga-tenaga baru di akhir laga memberi dorongan untuk gol ketiga, menyempurnakan penampilan yang ditandai 52% penguasaan bola dan total 17 tembakan yang mencengangkan.

GOAL memberi penilaian kepada para pemain Al Nassr dari Al-Awwal Park...