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FBL-KSA-NASSR-DIRIYAHAFP
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Al Nassr vs Al Diriyah: Cristiano Ronaldo dan Kingsley Coman bersinar dalam kemenangan nyaman

Player ratings
Al Nassr FC
C. Ronaldo
FEATURES
Al Nassr FC vs Al Diriyah
Al Diriyah
Saudi Pro League
K. Coman

Al Nassr menjaga perburuan mereka menuju puncak klasemen Liga Pro Saudi dengan kemenangan telak 3-0 atas Al Diriyah di Al-Awwal Park. Gol-gol dari Cristiano Ronaldo, Samu Costa, dan Kingsley Coman memastikan malam yang berjalan mulus bagi tim asuhan Ange Postecoglou.

Al Nassr menampilkan performa yang disiplin secara taktis dan klinis untuk menundukkan Al Diriyah 3-0, menegaskan status mereka sebagai kandidat utama juara. Tim tuan rumah langsung menunjukkan dominasi sejak awal lewat sistem pressing tinggi yang membuat tim tamu kesulitan mengalirkan bola melewati sepertiga tengah lapangan.

Saat peluit babak pertama berbunyi, pertandingan praktis sudah ditentukan karena Al Nassr memanfaatkan momen transisi untuk membangun keunggulan dua gol melalui Ronaldo dan Costa.

Pada babak kedua, anak asuh Postecoglou mengendalikan tempo dengan penguasaan bola yang cermat, membatasi Al Diriyah hanya pada satu tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit. Masuknya tenaga-tenaga baru di akhir laga memberi dorongan untuk gol ketiga, menyempurnakan penampilan yang ditandai 52% penguasaan bola dan total 17 tembakan yang mencengangkan.

GOAL memberi penilaian kepada para pemain Al Nassr dari Al-Awwal Park...

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Kiper & Bek belakang

    Bento - 7/10:

    Malam yang relatif tenang bagi sang kiper, yang jarang mendapat ujian dari serangan Al Diriyah yang kesulitan menembus pertahanan. Ia mencatatkan satu penyelamatan dan menunjukkan distribusi bola yang meyakinkan untuk membantu memulai serangan dari belakang, memastikan Al Nassr menjaga nirbobol mereka tanpa alarm berarti.

    Nawaf Al-Boushail - 7/10:

    Menunjukkan kesadaran posisi yang sangat baik dan menjadi kunci kemampuan tim mempertahankan garis pertahanan yang tinggi.

    Mohamed Simakan - 8/10:

    Jantung pertahanan tim. Simakan dominan di udara dan agresif dalam melakukan intersepsi. Kemampuannya untuk cepat melakukan pemulihan memungkinkan para bek sayap naik tinggi, berkontribusi besar pada kemampuan tim mengurung lawan di area pertahanan mereka sendiri.

    Inigo Martinez - 7/10:

    Penampilan yang tenang dari bek berpengalaman itu. Martinez efisien saat menguasai bola dan menunjukkan disiplin taktis yang luar biasa, memastikan bentuk pertahanan tetap tidak terpecah bahkan pada beberapa momen ketika Al Diriyah mencoba melancarkan serangan balik.

    Awad Aman - 7/10:

    Kuat di sisi lapangan, Aman memberikan lebar permainan yang konsisten dan soliditas defensif hingga ia ditarik keluar pada menit ke-84.

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Gelandang

    Kingsley Coman - 8/10:

    Coman menjadi ancaman konstan dengan kecepatan eksplosif dan permainan langsungnya. Ia menutup penampilan apik dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-77, yang secara efektif mematikan harapan sisa untuk bangkit dari tim tamu, sebelum kemudian digantikan tak lama setelahnya.

    Abudllah Al-Khaibari - 7/10:

    Jangkar lini tengah, Al-Khaibari memberikan perlindungan yang dibutuhkan untuk empat bek di belakang. Etos kerjanya saat tidak menguasai bola serta operan-operan sederhana namun efektif memungkinkan para pemain yang lebih kreatif tampil menonjol lebih jauh di area permainan.

    Samu Costa - 8/10:

    Tampil menonjol di ruang mesin tim. Samu tidak hanya mengatur tempo, tetapi juga mencetak gol kedua pada menit ke-35, dengan menyambar sepak pojok dari Joao Felix.

    Sadio Mane - 8/10:

    Meski tidak mencatatkan namanya di papan skor, pengaruh Mane tak terbantahkan. Ia memberikan umpan penting untuk gol Kingsley Coman pada menit ke-77 dan terus merepotkan barisan pertahanan Al Diriyah dengan pergerakannya yang cerdas.

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Serangan

    Cristiano Ronaldo - 8/10:

    Penyerang veteran itu terus menentang usia, membuka skor pada menit ke-23. Pergerakannya tanpa bola menarik pertahanan Al Diriyah keluar dari posisinya, menciptakan ruang untuk dimanfaatkan rekan-rekannya sepanjang babak pertama.

    Joao Felix - 8/10:

    Bermain dalam peran yang lebih cair, Felix menjadi pusat kreativitas serangan. Ia menyumbang assist untuk gol Costa pada menit ke-35 dan terlibat dalam hampir setiap rangkaian serangan berbahaya Al Nassr sebelum diistirahatkan pada menit ke-78.

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  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Pemain pengganti & manajer

    Saad Fahad Al-Nasser - 6/10:

    Masuk pada akhir laga menggantikan Aman untuk menuntaskan menit-menit terakhir dan menjaga struktur pertahanan.

    Ayman Yahya - 6/10:

    Dimasukkan pada menit ke-78 untuk memberikan energi segar pada fase akhir saat permainan mulai melambat.

    Abdullah Al-Hamdan - 6/10:

    Menggantikan Joao Felix pada akhir laga dan bekerja keras untuk terus memberi tekanan pada lini belakang Al Diriyah.

    Sami Al-Najei - 6/10:

    Masuk menggantikan Al-Khaibari untuk menyegarkan lini tengah dan memastikan tidak ada kehilangan konsentrasi pada akhir laga.

    Ange Postecoglou - 9/10:

    Sebuah mahakarya taktik dari sang manajer. Keputusannya memainkan formasi 4-4-2 yang seimbang memungkinkan kontrol total di sisi sayap, dan manajemen pertandingannya memastikan hasil laga tidak pernah diragukan. Catatan 10 tembakan tepat sasaran timnya dibandingkan satu milik lawan mencerminkan persiapannya yang superior.

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