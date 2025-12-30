Man United Wolves ratings gfxGetty
Rating Pemain Manchester United Vs Wolves: Mikir Apa Sih, Amorim?! Performa Lagi Bagus Malah Balik Ke Taktik Terkutuk, Gagal Menang Lawan Lumbung Poinnya Liga Inggris

Manchester United menjadi tim ketiga yang gagal mengalahkan Wolves musim ini karena mereka hanya bisa bermain imbang 1-1 di kandang melawan salah satu tim terburuk dalam sejarah Premier League. Ruben Amorim membayar harga untuk kembali ke formasi tiga bek yang kurang bijaksana, menghilangkan semua kegembiraan dan ketidakpastian yang telah membantu mereka mengalahkan Newcastle di pertandingan sebelumnya. Manchester United menjadi tim ketiga musim ini yang gagal mengalahkan Wolves setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 di Old Trafford melawan salah satu tim terburuk dalam sejarah Liga Inggris. Ruben Amorim harus menanggung konsekuensi dari keputusan konyol kembali menggunakan skema tiga bek, menghilangkan segala elemen kejutan dan dinamika yang sebelumnya membawa Setan Merah menang atas Newcastle.

Padahal, Manchester United nampak cemerlang dengan skema empat bek saat menaklukkan Newcastle. Namun Ruben Amorim ternyata se-keras kepala itu, memilih kembali ke skema tiga bek terkutuk miliknya yang sudah banyak dikritik untuk menghadapi Wolves. Sepanjang babak pertama, tim tamu yang belum pernah satu kali pun mencicipi kemenangan musim ini justru terlihat jauh lebih rapi, meski Setan Merah tetap menciptakan peluang lebih banyak dan sempat unggul lewat gol defleksi Joshua Zirkzee yang lahir dari aksi brilian Ayden Heaven.

Wolves, yang kalah dalam 12 laga beruntun di semua kompetisi dan terakhir mencuri poin pada awal Oktober, menutup babak pertama dengan performa lebih meyakinkan. Hugo Bueno nyaris mencetak gol dari jarak dekat namun digagalkan kaki Senne Lammens. Tepat sebelum turun minum, tim asuhan Rob Edwards akhirnya menyamakan skor lewat situasi sepak pojok, memanfaatkan buruknya organisasi pertahanan Man United. Upaya sapuan sundulan Zirkzee justru mengarah kembali ke kotak penalti, dan Ladislav Krejci dengan senang hati menanduk bola masuk.

Di babak kedua, Man United tampil habis-habisan demi kembali unggul. Benjamin Sesko menyia-nyiakan peluang termudah dengan sundulan tepat ke arah Jose Sa, yang kemudian melakukan penyelamatan impresif untuk mencegah Yerson Mosquera mencetak gol bunuh diri lagi. Patrick Dorgu sempat mengira dirinya menjadi pahlawan di menit akhir, tetapi golnya dianulir karena offside. Peluit panjang pun menyisakan banyak pertanyaan besar bagi Amorim, setelah Man United kembali gagal merangsek ke zona empat besar.

GOAL menilai rating para pemain Manchester United yang lesu melawan Wolves si juru kunci Liga Inggris...

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-WOLVESAFP

    Kiper & Bek

    Senne Lammens (7/10):

    Refleks cepat untuk menghalau peluang Hugo Bueno. Tak bisa menjangkau sundulan Krejci, tetapi menebusnya dengan double-save krusial di babak kedua—satu dengan tangan kanan, satu lagi menggagalkan Mosquera.

    Ayden Heaven (7/10):

    Arsitek gol Zirkzee setelah merebut bola dari Hwang Hee-chan dan menggiringnya ke depan bak Beckenbauer muda. Bertahan dengan solid, melanjutkan performa apiknya kontra Newcastle.

    Lisandro Martinez (6/10):

    Turun level dibanding laga comeback-nya di Boxing Day. Sulit memberi pengaruh dari lini belakang dan gagal mengorganisasi pertahanan saat Wolves menyamakan skor.

    Luke Shaw (6/10):

    Cukup solid saat bertahan, tetapi umpan-umpannya dari sepak pojok jauh dari memuaskan.

  • Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelandang

    Diogo Dalot (6/10):

    Kurang efektif saat diplot sebagai wing-back karena minim kreasi. Namun tetap disiplin dalam bertahan.

    Manuel Ugarte (5/10):

    Ceroboh saat menguasai bola dan semakin menegaskan mengapa Man United butuh gelandang bertahan yang baru.

    Casemiro (5/10):

    Akurasi umpannya buruk dan gagal menghadirkan kekuatan serta rasa aman yang biasanya ia berikan.

    Patrick Dorgu (5/10):

    Kembali medioker setelah tampil eksplosif kontra Newcastle. Jauh lebih tumpul di sisi kiri, dan parahnya lagi membiarkan Krejci bebas saat gol penyeimbang.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-WOLVESAFP

    Penyerang

    Matheus Cunha (5/10):

    Mengecewakan saat menghadapi mantan klubnya. Tak mampu memenuhi ekspektasi tinggi dan minim kontribusi ketika tim membutuhkannya.

    Benjamin Sesko (5/10):

    Mengawali laga dengan apik dan seharusnya bisa mencetak hat-trick di babak pertama, mengenai tiang dan melepas tembakan tipis melebar. Pemborosan peluangnya sekarang harus mulai jadi perhatian serius, dengan semua upayanya di babak kedua kehilangan ketajaman.

    Joshua Zirkzee (5/10):

    Golnya sangat terbantu defleksi dan dribel Heaven, dan itu satu-satunya catatan positif Zirkzee. Kesalahan sapuannya berujung gol Wolves, lalu ia ditarik keluar saat jeda.

  • Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pengganti & Manajer

    Jack Fletcher (5/10):

    Terlihat belum siap dengan level Liga Inggris. Namun ini lebih pada keputusan Amorim yang memasukannya langsung ke situasi sulit.

    Leny Yoro (6/10):

    Menyuntikkan sedikit urgensi dan energi tambahan.

    Bendito Mantato (5/10):

    Debut di momen yang tidak ideal. Kegugupnya terlihat jelas saat satu umpan silangnya melenceng jauh ke tribun Stretford End.

    Ruben Amorim (3/10):

    Tak ada yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri. Kembali ke formasi yang sudah sering gagal, menempatkan pemain ke posisi di mana mereka paling tidak efektif, dan melempar pemain muda ke situasi sulit. Rating tiga untuk tiga bek-mu, Ruben.

