Rating Pemain Manchester United Vs Newport County: Setan Merah Hampir Dijegal Klub Kroco Wales!

Manchester United membuang keunggulan 2-0 melawan klub League Two, namun akhirnya diselamatkan oleh dua gol babak kedua.

Manchester United lolos ke putaran kelima Piala FA namun kemenangan mereka sama sekali tak bisa dibilang meyakinkan. Ya, The Red Devils dipaksa susah payah mengalahkan klub League Two Newport County, menang 4-2 setelah mengembalikan keunggulan yang sempat direbut.

Setan Merah memulai laga dengan ideal setelah Bruno Fernandes dan Kobbie Mainoo masuk papan skor dalam kurun 13 menit. Dengan skor 2-0 di awal laga melawan tim divisi empat, armada Erik ten Hag mestinya dapat memaksimalkan situasi dan semakin menambah daya gedor demi memastikan kemenangan. Tapi nyatanya MU malah lengah dan tuan rumah pun berhasil mengimbangi kendali pertandingan.

Bryn Morris menceploskan satu gol sebelum turun minum, menaklukkan kiper debutan Altay Bayindir demi memperpanjang napas Newport. Mereka memanfaatkan momentum gol tersebut dan Will Evans menyamakan kedudukan hanya dua menit setelah turun minum.

Fans Newport pun mulai memimpikan replay di Old Trafford atau bahkan menyingkirkan Man United dan mewujudkan magic of the FA Cup. Tapi sayangnya tak ada giant killing yang terjadi, karena besarnya jurangnya kualitas kedua tim.

Antony mengembalikan keunggulan Man United pada menit 68 sebelum Rasmus Hojlund memastikan kemenangan pada masa injury time.

