CunhaGetty/GOAL
Gill Clark dan Muhammad Zaki

Rating Pemain Manchester United Vs Arsenal: Taktik Berani Michael Carrick Berhasil, Tendangan Geledek Matheus Cunha & Patrick Dorgu Bikin The Gunners Melongo

Manchester United membuat kejutan besar dengan mengalahkan Arsenal 3-2 di Emirates Stadium, Minggu (25/1), sekaligus mencatat dua kemenangan dari dua laga di bawah arahan manajer interim Michael Carrick. Gol bunuh diri Lisandro Martinez sempat memberi The Gunners keunggulan, namun tim tamu membalas lewat Bryan Mbeumo buntut blunder Martin Zubimendi. Patrick Dorgu dan pemain pengganti Matheus Cunha kemudian mencetak gol spektakuler untuk membawa pulang tiga poin dan mengguncang ambisi juara pasukan Mikel Arteta.

Arsenal menguasai fase awal pertandingan, tetapi membutuhkan sedikit keberuntungan untuk membuka skor atas Manchester United. Bukayo Saka mengirim umpan ke kotak penalti yang disambut Martin Odegaard, dan tembakannya berbelok setelah mengenai Lisandro Martinez sebelum melewati Senne Lammens.

Man United merespons dengan baik. Bruno Fernandes sempat menyia-nyiakan dua peluang, namun gol penyama akhirnya datang melalui Bryan Mbeumo, yang juga diuntungkan oleh kesalahan lawan. Pemain Kamerun itu memanfaatkan umpan ngawur Martin Zubimendi, tetap tenang melewati David Raya, lalu menceploskan bola untuk menjadikan skor 1-1.

Laga benar-benar hidup di awal babak kedua ketika Patrick Dorgu menggoyang Emirates dengan sebuah gol menakjubkan. Usai kerja sama ciamik dengan Fernandes, Dorgu melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang melesat ke sudut atas gawang tanpa bisa dijangkau Raya.

Mikel Arteta merespons dengan empat pergantian sekaligus, memasukkan Ben White, Viktor Gyokeres, Eberechi Eze, dan Mikel Merino demi mengejar gol penyeimbang. Noni Madueke menyusul, namun Arsenal tetap kesulitan menciptakan peluang bersih.

Julukan Set Piece FC memang layak dinobatkan untuk The Gunners, yang menyamakan kedudukan lewat situasi bola mati. Merino mencetak gol dari jarak dekat setelah Lammens gagal meninju bola hasil sepak pojok, membuat skor 2-2. Namun respons Man United cepat dan mematikan. Matheus Cunha menguasai bola dan melengkungkan tembakan tak terbendung melewati Raya, memastikan laga yang bersejarah bagi tim tamu.

GOAL menilai rating para pemain Manchester United yang menaklukkan Arsenal di Emirates...

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN UTDAFP

    Kiper & Bek

    Senne Lammens (7/10):

    Melakukan penyelamatan bagus dari sundulan Martin Zubimendi di babak pertama dan dari Saka di babak kedua. Terhalang kemelut saat sepak pojok yang berujung gol kedua Arsenal.

    Diogo Dalot (6/10):

    Tampil solid di sisi kanan dan menikmati duel sengit dengan Leandro Trossard.

    Harry Maguire (8/10):

    Kokoh di lini belakang, dominan di udara, dan piawai membawa bola keluar dari area bertahan sebelum gol Dorgu tercipta.

    Lisandro Martinez (6/10):

    Tanpa sengaja membelokkan bola ke gawang sendiri saat berduel dengan Timber. Menebusnya dengan tekel krusial di masa injury time.

    Luke Shaw (7/10):

    Bekerja sangat baik meredam ancaman Saka di sisi kiri pertahanan Manchester United.

    • Iklan
  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN UTDAFP

    Gelandang

    Casemiro (8/10):

    Meski memasuki bulan-bulan terakhirnya sebagai pemain Manchester United, ia tampil luar biasa. Mengontrol lini tengah dan terasa ada di mana-mana.

    Kobbie Mainoo (7/10):

    Kembali dipercaya sebagai starter dan tampil disiplin. Kepercayaan dirinya meningkat, meski terlihat kelelahan di babak kedua.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerang

    Amad Diallo (6/10):

    Bukan laga paling terbaiknya buat Manchester United, tetapi beberapa umpan yang ia lepaskan cukup merepotkan Raya.

    Bruno Fernandes (6/10):

    Akan menyesali dua peluang emas yang terbuang di babak pertama.

    Bryan Mbeumo (8/10):

    Menyulitkan Saliba dan Gabriel sepanjang laga. Finishing dinginnya saat menyamakan skor menjadi gol kesembilannya musim ini.

    Patrick Dorgu (8/10):

    Relatif medioker di babak pertama, lalu meledak dengan gol sensasional untuk membawa Manchester United unggul 2-1.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pengganti & Manajer

    Matheus Cunha (8/10):

    Masuk dari bangku cadangan dan langsung menjadi penentu lewat tembakan melengkung kelas atas.

    Benjamin Sesko (6/10):

    Berusaha keras menyapu bola di garis gawang, tetapi tak mampu mencegah gol penyeimbang Arsenal.

    Noussair Mazraoui (N/A):

    Hanya mendapat menit-menit akhir.

    Michael Carrick (8/10):

    Tetap mempercayai XI yang sama saat mengalahkan Manchester City dan kembali menuai hasil impresif. Keputusannya mengganti Mbeumo dengan Cunha terbukti jitu, dengan sang penyerang mencetak gol kemenangan yang brilian.

Champions League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Kairat Almaty crest
Kairat Almaty
KAL
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Fulham crest
Fulham
FUL
0