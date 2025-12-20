Man CityGOAL/Getty
Rating Pemain Manchester City Vs West Ham: Arsenal DIKUDETA Erling Haaland! Brace Sang Striker Plus Gol Tijjani Reijnders Hantam The Hammers

Satu penampilan sensasional lagi dari Erling Haaland mengantar Manchester City ke puncak klasemen Liga Inggris berkat kemenangan dominan 3-0 atas West Ham di Etihad Stadium, Sabtu (20/12). Haaland memborong dua gol, menambah koleksi golnya di EPL menjadi 19, serta menyumbang assist untuk gol Tijjani Reijnders. Kemenangan telak ini membuat Man City unggul satu poin atas Arsenal.

Manchester City tak membuang waktu untuk membuka keunggulan. Erling Haaland mencetak gol ke-24-nya di semua kompetisi musim ini ketika tembakannya ditepis Alphonse Areola, namun sang kiper tak berdaya saat striker Norwegia itu menyambar bola rebound pada menit kelima. The Citizens seharusnya menggandakan keunggulan beberapa saat kemudian, tetapi sundulan Haaland menyambut umpan silang cantik Rayan Cherki masih melebar tipis.

Pasukan Pep Guardiola mendominasi penguasaan bola dan sebagian besar laga berlangsung di wilayah West Ham. Tekanan itu akhirnya berbuah lagi ketika Man City merangkai serangan rapi ke dalam kotak penalti. Haaland seolah akan menembak, namun memilih menyodorkan bola kepada Tijjani Reijnders yang menuntaskannya dengan sepakan keras ke atas melewati Areola.

Suporter tim tamu terdengar mencemooh saat turun minum, tapi The Hammers sempat memperlihatkan sedikit kebolehan di awal babak kedua ketika Jarrod Bowen lolos dari kawalan, meski tembakannya melebar. Harapan comeback pun segera pupus, lagi-lagi oleh Haaland. Menyempurnakan pergerakan cepat dari belakang, ia mencocor bola dari jarak dekat untuk gol EPL ke-19 musim ini.

Armada Nuno Espirito Santo kini enam laga tanpa kemenangan dan memasuki musim liburan akhir tahun di zona degradasi. Man City memuncaki klasemen, setidaknya hingga Arsenal menghadapi Everton pada Minggu (21/12) dini hari WIB.

GOAL menilai rating pemain Manchester City dari Etihad...

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    Gianluigi Donnarumma (7/10):

    Laga yang sangat santai, mungkin semestinya bisa digunakan untuk membungkus kado Natal. 

    Nico O'Reilly (7/10):

    Tenang dan rapi, sesuai reputasinya sebagai talenta City yang impresif.

    Josko Gvardiol (7/10):

    Minim pekerjaan bertahan, meski tetap harus mengawasi satu-satunya ancaman West Ham, Bowen.

    Ruben Dias (7/10):

    Nyaris tanpa cela, memimpin garis pertahanan dan membuat beberapa intervensi penting.

    Matheus Nunes (8/10):

    Bermain tinggi seperti mayoritas lini belakang City dan terus menekan The Hammers.

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelandang

    Tijjani Reijnders (8/10):

    Hari kerja yang memuaskan: koneksi umpan apik dan satu gol. Digantikan Lewis 20 menit jelang akhir.

    Nico Gonzalez (7/10):

    Banyak menguasai bola di jantung permainan dengan akurasi operan di atas 90 persen. Ditarik pada menit ke-67 untuk Khusanov.

    Bernardo Silva (8/10):

    Sore yang terkontrol, mengatur tempo dan membongkar rapuhnya pertahanan West Ham.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-WEST HAMAFP

    Penyerang

    Phil Foden (8/10):

    Merepotkan Kilman sepanjang laga dengan tusukan-tusukan eksplosif, bergerak dari sisi kiri hingga ke tengah untuk berkolaborasi dengan Haaland.

    Rayan Cherki (7/10):

    Aktif dan agresif menekan bek lawan, menunjukkan sentuhan rapi di sekitar kotak penalti. Diganti pada menit ke-67.

    Erling Haaland (9/10):

    Dua gol, satu assist, dan performa dominan. Haaland menjadi denyut utama dari semua hal baik Man City.

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pengganti & Manajer

    Rico Lewis (6/10):

    Banyak menyentuh bola saat masuk, tetapi waktunya tak cukup untuk memberi dampak besar.

    Savinho (7/10):

    Menunjukkan banyak niat menyerang ketika masuk pada menit ke-67. 

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Masuk untuk mengisi lini belakang, minim keterlibatan.

    Divine Mukasa (6/10):

    Debut Liga Inggris melawan mantan klubnya. Sentuhan terbatas, namun terlihat tajam.

    Pep Guardiola (7/10):

    Akan senang dengan hasil yang akan menjadi salah satu kemenangan termudah timnya musim ini. Jika dia bisa menjaga Haaland tetap bugar, perburuan gelar sangat mungkin dilakukan. 

