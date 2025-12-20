Rating Pemain Manchester City Vs West Ham: Arsenal DIKUDETA Erling Haaland! Brace Sang Striker Plus Gol Tijjani Reijnders Hantam The Hammers

Manchester City tak membuang waktu untuk membuka keunggulan. Erling Haaland mencetak gol ke-24-nya di semua kompetisi musim ini ketika tembakannya ditepis Alphonse Areola, namun sang kiper tak berdaya saat striker Norwegia itu menyambar bola rebound pada menit kelima. The Citizens seharusnya menggandakan keunggulan beberapa saat kemudian, tetapi sundulan Haaland menyambut umpan silang cantik Rayan Cherki masih melebar tipis.

Pasukan Pep Guardiola mendominasi penguasaan bola dan sebagian besar laga berlangsung di wilayah West Ham. Tekanan itu akhirnya berbuah lagi ketika Man City merangkai serangan rapi ke dalam kotak penalti. Haaland seolah akan menembak, namun memilih menyodorkan bola kepada Tijjani Reijnders yang menuntaskannya dengan sepakan keras ke atas melewati Areola.

Suporter tim tamu terdengar mencemooh saat turun minum, tapi The Hammers sempat memperlihatkan sedikit kebolehan di awal babak kedua ketika Jarrod Bowen lolos dari kawalan, meski tembakannya melebar. Harapan comeback pun segera pupus, lagi-lagi oleh Haaland. Menyempurnakan pergerakan cepat dari belakang, ia mencocor bola dari jarak dekat untuk gol EPL ke-19 musim ini.

Armada Nuno Espirito Santo kini enam laga tanpa kemenangan dan memasuki musim liburan akhir tahun di zona degradasi. Man City memuncaki klasemen, setidaknya hingga Arsenal menghadapi Everton pada Minggu (21/12) dini hari WIB.

GOAL menilai rating pemain Manchester City dari Etihad...