Muhammad Zaki

Rating Pemain Manchester City Vs Nottingham Forest: Guardiola Sungkem Dulu Sama Rayan Cherki! Gol Menit Akhir Bintang Prancis Selamatkan Cityzens

Rayan Cherki menegaskan statusnya sebagai rekrutan terbaik Liga Inggris musim ini. Ia menjadi pembeda yang mengamankan tiga poin Manchester City setelah Pep Guardiola dan pasukannya diuji habis-habisan oleh Nottingham Forest yang alot dan berbahaya. Namun, pada akhirnya Man City pulang dengan kemenangan vital 2-1. Cherki memberi assist untuk gol pembuka Tijjani Reijnders, menjadikannya assist ketujuh musim ini—terbanyak bersama Bruno Fernandes.

Gol Reijnders lahir di awal babak kedua setelah 45 menit pertama berjalan seimbang dan minim peluang bersih. Gol itu memicu duel terbuka dan saling jual-beli serangan. Cherki nyaris menggandakan keunggulan The Citizens, tetapi digagalkan penyelamatan gemilang John Victor, kiper Nottingham Forest, yang juga mematahkan peluang Phil Foden.

Forest kemudian bangkit melalui serangan balik memukau, merangsek melewati barisan tamu, dengan Omari Hutchinson menyambar umpan tarik dari Igor Jesus yang tampil impresif. 

Setengah jam terakhir terasa seperti pertandingan basket dengan tempo tinggi dan serangan silih berganti, namun Man City akhirnya meraih kemenangan kedelapan beruntun di semua ajang berkat gol Cherki di menit 83, yang semakin hari semakin sah menjadi pembelian tercerdas di EPL musim ini mengingat banderolnya hanya £34 juta.

GOAL menilai rating para pemain Manchester City yang menang di markas Nottingham Forest...

    Kiper & Bek

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Membuat dua penyelamatan. Satu tangkapan mudah dari tendangan bebas Elliot Anderson, satu lagi nyaris berujung gol saat ia menepis tembakan Neco Williams ke arah Nicolo Savona, beruntung tembakannya melambung. Sempat ragu saat menghalau crossing, namun lolos dari bahaya.

    Matheus Nunes (5/10):

    Kontribusi menyerang menghasilkan beberapa setengah peluang, tetapi ia, bersama separuh pemain Man City, tertangkap basah saat gol penyama Forest, ketika Callum Hudson-Odoi dan Igor Jesus mengunggulinya dalam duel. Perlu diakui, gol Forest lahir dari pergerakan tim yang brilian.

    Ruben Dias (5/10):

    Bermain di ambang risiko setelah kartu kuning pada babak pertama dan nyaris menerima kartu kuning kedua di awal babak kedua. Kurang tegas mengomandoi lini belakang saat Forest menyamakan skor.

    Josko Gvardiol (6/10):

    Kesulitan mengawal Jesus di babak pertama dan terseret ke dalam kotak penalti saat Forest mencetak gol penyama lewat kombinasi ciamik. Sisi positifnya, agresivitas menyerangnya membuka jalur bagi Cherki untuk memberi assist bagi gol pembuka, dan ia pula yang memberi assist untuk gol kemenangan Cherki.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Laga yang berat bagi sang youngster. Diuji habis oleh winger Forest, mendapat kartu saat melanggar Savona, dan kecolongan Hutchinson pada momen gol penyeimbang.

    Gelandang

    Bernardo Silva (5/10):

    Tak mampu memengaruhi permainan dan kesulitan meredam gelombang serangan Forest di babak kedua.

    Nico Gonzalez (5/10):

    Kewalahan mengikuti tempo laga dan tampak kehabisan energi di akhir. Dilewati Gibbs-White pada fase serangan Forest untuk gol penyeimbang.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Lebih sering menusuk ke kotak penalti ketimbang mengontrol tempo. Memang berbuah gol, namun konsekuensinya Man City beberapa kali kesulitan menahan Forest.

    Penyerang

    Rayan Cherki (9/10):

    Pembeda! Assist cerdik, nyaris mencetak gol sebelum digagalkan ujung jari John Victor, lalu memastikan tiga poin dengan tembakan rendah tak terbendung.

    Erling Haaland (5/10):

    Ruang geraknya dibatasi ketat oleh Nikola Milenkovic. Satu-satunya peluang menjanjikan yang ia dapat berakhir melayang sampai tribun.

    Phil Foden (7/10):

    Kombinasi apik dengan Cherki untuk membelah pertahanan Forest, namun sepakannya digagalkan penyelamatan kelas dunia Victor.

    Pengganti & Manajer

    Savinho (6/10):

    Menambah daya gedor saat menggantikan Reijnders, menguji Victor dari sudut sempit.

    Nathan Ake (-):

    Masuk pada menit ke-89 menggantikan Cherki untuk mengamankan skor.

    Pep Guardiola (6/10):

    Performa terlemah Man City dalam beberapa pekan terakhir, namun tiga poin tetap selamat berkat Cherki. Sungkem dulu, Pep!

