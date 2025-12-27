Rating Pemain Manchester City Vs Nottingham Forest: Guardiola Sungkem Dulu Sama Rayan Cherki! Gol Menit Akhir Bintang Prancis Selamatkan Cityzens

Gol Reijnders lahir di awal babak kedua setelah 45 menit pertama berjalan seimbang dan minim peluang bersih. Gol itu memicu duel terbuka dan saling jual-beli serangan. Cherki nyaris menggandakan keunggulan The Citizens, tetapi digagalkan penyelamatan gemilang John Victor, kiper Nottingham Forest, yang juga mematahkan peluang Phil Foden.

Forest kemudian bangkit melalui serangan balik memukau, merangsek melewati barisan tamu, dengan Omari Hutchinson menyambar umpan tarik dari Igor Jesus yang tampil impresif.

Setengah jam terakhir terasa seperti pertandingan basket dengan tempo tinggi dan serangan silih berganti, namun Man City akhirnya meraih kemenangan kedelapan beruntun di semua ajang berkat gol Cherki di menit 83, yang semakin hari semakin sah menjadi pembelian tercerdas di EPL musim ini mengingat banderolnya hanya £34 juta.

GOAL menilai rating para pemain Manchester City yang menang di markas Nottingham Forest...