Rating Pemain Man United Vs Aston Villa: Bruno Fernandes Cedera, Leny Yoro Memble, Mimpi Buruk Di Periode Natal Bagi Setan Merah Saat Morgan Rogers Beri 10 Kemenangan Beruntun Bagi Villans

Manchester United mengalami hilangnya keceriaan Natal akibat cedera Bruno Fernandes saat kunjungan mereka ke Aston Villa, dengan dua gol Morgan Rogers membawa tuan rumah menang 2-1 dan meraih kemenangan kesepuluh berturut-turut di semua kompetisi. Matheus Cunha mendapatkan hadiah di akhir babak pertama, ketika ia berhasil mencetak gol, namun kelemahan pertahanan memastikan bahwa The Red Devils meninggalkan West Midlands tanpa hasil.

Ruben Amorim bereksperimen lagi dengan taktik 3-4-3-nya, mencoba untuk menambahkan lebih banyak pemain di lini tengah, dan melihat United mampu menahan lawan yang sedang dalam performa baik. Cunha hampir berhasil mencetak gol lebih awal, sementara Ollie Watkins dan John McGinn menyia-nyiakan peluang bagus di sisi lain lapangan.

Pertandingan mulai bergelora sesaat sebelum babak pertama berakhir, ketika Rogers, yang merupakan pemain internasional Inggris, diperbolehkan meluncur ke dalam dari sayap kiri dan melengkungkan tendangan menakjubkan ke pojok atas gawang. Matty Cash kehilangan bola tiga menit memasuki waktu tambahan, dengan Cunha membuat dia membayar mahal saat ia menyarangkan penyelesaian impresif melewati Emi Martinez dari sudut sempit.

Para penggemar United melihat ketakutan terburuk mereka menjadi kenyataan di awal babak kedua, dengan kapten klub Fernandes tidak kembali ke lapangan. Dia dapat menyelesaikan 45 menit pertama, tetapi sempat memegangi hamstring-nya dan berharap tidak mengalami cedera serius.

Setelah gagal belajar dari pelajaran mereka mengenai Rogers, tim tamu melihat bintang Villa kembali mencetak gol keduanya tepat sebelum satu jam pertandingan. Sekali lagi dia diberi terlalu banyak ruang untuk melepaskan tembakan dan menemukan bagian belakang gawang.

Cunha seharusnya mencetak dua gol pada menit ke-67, tetapi penyerang asal Brasil tersebut entah bagaimana berhasil menyundul bola melebar setelah tidak terkawal tepat lima yard dari gawang. The Red Devils kini hanya memenangkan dua dari delapan pertandingan terakhir mereka di Liga Premier.

GOAL menilai pemain Manchester United dari Villa Park...
  • Leny Yoro Morgan Rogers Manchester United Aston Villa 2025-26Getty

    Penjaga Gawang & Bek

    Senne Lammens (6/10):

    Menjaga gawang dengan baik untuk menghadang upaya awal dari McGinn dan menunjukkan tangkapan yang aman ketika diperlukan. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai kedua gol dari Rogers karena dia tidak bisa bergerak.

    Leny Yoro (4/10):

    Bertanggung jawab atas gol pertama Villa karena terlalu lama mengatasi ancaman yang dibawa oleh Rogers. Dengan mudah dilewati sebelum bola berakhir di sudut atas. Gagal memblok bintang utama Villa lagi untuk gol kedua tim tuan rumah.

    Ayden Heaven (6/10):

    Remaja ini masih belajar, tetapi bersedia mengorbankan tubuhnya untuk kebaikan bersama. Melakukan dua blok berani di babak pertama dan menantang Watkins dengan teguh.

    Luke Shaw (5/10):

    Bisa saja didorong ke lini tengah ketika Fernandes harus diganti, tetapi tetap berada di belakang. Frustrasi dengan orang-orang di sekitarnya karena Rogers dibiarkan memiliki ruang yang terlalu besar untuk menunjukkan keahliannya.

  • Bruno Fernandes Manchester United Aston Villa 2025-26Getty

    Gelandang

    Diogo Dalot (5/10):

    Seharusnya bisa melakukan lebih baik untuk gol kedua Villa, dengan pemain Portugal itu gagal mencegah Youri Tielemans mengeluarkan umpan silang. Tidak terlibat sebanyak yang diharapkan Amorim, terutama dalam menyerang.

    Manuel Ugarte (4/10):

    Gagal memperhatikan Rogers, yang dapat bergerak ke ruang di belakang pemain Uruguay tersebut. Ceroboh dalam penguasaan bola pada terlalu banyak kesempatan. Digantikan oleh pemain debutan Fletcher di babak kedua.

    Bruno Fernandes (5/10):

    Memberikan kekhawatiran cedera bagi United ketika meraih hamstringnya di pertengahan babak pertama. Awalnya mampu bermain terus, tetapi digantikan saat jeda untuk menghindari risiko pada kebugarannya.

    Patrick Dorgu (5/10):

    Diberi kebebasan untuk maju, yang membantu United menjaga para bek sayap Villa yang agresif tetap berada di dalam setengah lapangan mereka. Merebut bola kembali untuk satu-satunya gol United. Masih kurang percaya diri dan terkadang terlalu lama memainkan bola. Mengirim umpan silang akurat untuk Cunha, yang terbuang sia-sia.

  • Matheus Cunha Manchester United Aston Villa 2025Getty

    Penyerang

    Mason Mount (6/10):

    Diharapkan menjadi bagian dari tiga pemain depan United, tetapi lebih mundur untuk bergabung dalam trio lini tengah. Memberikan kendali lebih besar bagi Red Devils di bidang tengah. Melepaskan tembakan melebar di awal babak kedua.

    Matheus Cunha (6/10):

    Mengirimkan usaha awal yang nyaris melewati tiang. Mencetak gol di waktu tambahan babak pertama ketika mendapatkan bola dari Cash dan tidak melakukan kesalahan saat menembus Martinez. Melewatkan peluang emas di babak kedua ketika sundulannya dari umpan Dorgu melebar dari belakang gawang.

    Benjamin Sesko (5/10):

    Diminta untuk memimpin lini serang dan seharusnya bisa memanfaatkan peluang yang jelas saat berhadapan satu lawan satu. Ia menembak ke arah Martinez, bukannya mencongkel bola melewatinya. Ditarik keluar pada babak kedua.

  • Bruno Fernandes Manchester United 2025-26Getty

    Cadangan & Manajer

    Lisandro Martinez (6/10):

    Menggantikan Fernandes di babak kedua, yang berarti dia diminta untuk memainkan peran baru di lini tengah ketika United menguasai bola. Melepaskan tembakan jarak jauh yang meleset beberapa inci dari tiang. Turun ke posisi tiga bek di akhir pertandingan.

    Joshua Zirkzee (6/10):

    Terlibat dalam beberapa permainan membangun yang rapi, tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar. United tidak bisa memberinya kesempatan mencetak gol.

    Jack Fletcher (6/10):

    Putra dari legenda United, Darren Fletcher. Diberikan debut di Premier League saat United mengejar kemenangan. Akan mendapatkan manfaat dari pengalaman ini.

    Shea Lacey (N/A):

    Diperkenalkan dari bangku cadangan di akhir pertandingan. Bakat yang menarik dengan lebih banyak potensi di masa depan. Melakukan satu tembakan tepat ke arah Martinez.

    Ruben Amorim (6/10):

    Akan merasa terdorong oleh banyak hal yang dia lihat dari United, tetapi pada akhirnya tidak mendapatkan hasil. Akan khawatir menunggu pembaruan medis mengenai Fernandes, karena Red Devils tidak bisa kehilangan kapten mereka terlalu lama.

