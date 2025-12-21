Rating Pemain Man United Vs Aston Villa: Bruno Fernandes Cedera, Leny Yoro Memble, Mimpi Buruk Di Periode Natal Bagi Setan Merah Saat Morgan Rogers Beri 10 Kemenangan Beruntun Bagi Villans

Ruben Amorim bereksperimen lagi dengan taktik 3-4-3-nya, mencoba untuk menambahkan lebih banyak pemain di lini tengah, dan melihat United mampu menahan lawan yang sedang dalam performa baik. Cunha hampir berhasil mencetak gol lebih awal, sementara Ollie Watkins dan John McGinn menyia-nyiakan peluang bagus di sisi lain lapangan.

Pertandingan mulai bergelora sesaat sebelum babak pertama berakhir, ketika Rogers, yang merupakan pemain internasional Inggris, diperbolehkan meluncur ke dalam dari sayap kiri dan melengkungkan tendangan menakjubkan ke pojok atas gawang. Matty Cash kehilangan bola tiga menit memasuki waktu tambahan, dengan Cunha membuat dia membayar mahal saat ia menyarangkan penyelesaian impresif melewati Emi Martinez dari sudut sempit.

Para penggemar United melihat ketakutan terburuk mereka menjadi kenyataan di awal babak kedua, dengan kapten klub Fernandes tidak kembali ke lapangan. Dia dapat menyelesaikan 45 menit pertama, tetapi sempat memegangi hamstring-nya dan berharap tidak mengalami cedera serius.

Setelah gagal belajar dari pelajaran mereka mengenai Rogers, tim tamu melihat bintang Villa kembali mencetak gol keduanya tepat sebelum satu jam pertandingan. Sekali lagi dia diberi terlalu banyak ruang untuk melepaskan tembakan dan menemukan bagian belakang gawang.

Cunha seharusnya mencetak dua gol pada menit ke-67, tetapi penyerang asal Brasil tersebut entah bagaimana berhasil menyundul bola melebar setelah tidak terkawal tepat lima yard dari gawang. The Red Devils kini hanya memenangkan dua dari delapan pertandingan terakhir mereka di Liga Premier.

menilai pemain Manchester United dari Villa Park...