Rating Pemain Man City Vs Chelsea: Gol Telat Enzo Fernandez Untungkan Arsenal, Tijjani Reijnders & Rodri Gigit Jari

Dengan Rodri yang kembali ke performa terbaiknya pada laga pertamanya sebagai starter sejak Oktober, City benar-benar mendominasi babak pertama melawan Chelsea yang tanpa manajer, di mana pelatih U-21 Calum McFarlane mengambil alih kendali sementara Liam Rosenior menunggu di balik layar untuk menggantikan Enzo Maresca. Tembakan Erling Haaland yang terdefleksi berhasil diselamatkan dan sempat menghantam tiang gawang, sementara Phil Foden gagal menemui sasaran sebelum Tijjani Reijnders memberi City keunggulan yang sangat pantas lewat aksi individu dan penyelesaian akhir yang memukau.

City seharusnya bisa unggul beberapa gol, tetapi mereka gagal mengindahkan peringatan dari serangan balik sesekali Chelsea dan tidak menambah keunggulan. Kekacauan kemudian terjadi di menit-menit akhir dan pertahanan City, yang menipis akibat cederanya Josko Gvardiol dan Ruben Dias, runtuh di dalam kotak penalti, membiarkan Enzo Fernandez menyambar bola dan menyamakan kedudukan pada menit ke-94.

Hasil ini membuat Arsenal unggul enam poin di puncak klasemen, dengan City kini juga dibuat cemas akan kebugaran dua bek tengah utama mereka.

GOAL memberikan rating pemain City dari Etihad Stadium...