Guardiola Reijnders Rodri Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Man City Vs Chelsea: Gol Telat Enzo Fernandez Untungkan Arsenal, Tijjani Reijnders & Rodri Gigit Jari

Manchester City menampilkan performa luar biasa melawan Chelsea namun harus membayar mahal karena gagal mengunci kemenangan lebih awal. Mereka harus puas dengan hasil imbang 1-1 yang membuat Arsenal semakin menjauh dalam perburuan gelar Liga Primer.

Dengan Rodri yang kembali ke performa terbaiknya pada laga pertamanya sebagai starter sejak Oktober, City benar-benar mendominasi babak pertama melawan Chelsea yang tanpa manajer, di mana pelatih U-21 Calum McFarlane mengambil alih kendali sementara Liam Rosenior menunggu di balik layar untuk menggantikan Enzo Maresca. Tembakan Erling Haaland yang terdefleksi berhasil diselamatkan dan sempat menghantam tiang gawang, sementara Phil Foden gagal menemui sasaran sebelum Tijjani Reijnders memberi City keunggulan yang sangat pantas lewat aksi individu dan penyelesaian akhir yang memukau.

City seharusnya bisa unggul beberapa gol, tetapi mereka gagal mengindahkan peringatan dari serangan balik sesekali Chelsea dan tidak menambah keunggulan. Kekacauan kemudian terjadi di menit-menit akhir dan pertahanan City, yang menipis akibat cederanya Josko Gvardiol dan Ruben Dias, runtuh di dalam kotak penalti, membiarkan Enzo Fernandez menyambar bola dan menyamakan kedudukan pada menit ke-94.

Hasil ini membuat Arsenal unggul enam poin di puncak klasemen, dengan City kini juga dibuat cemas akan kebugaran dua bek tengah utama mereka.

GOAL memberikan rating pemain City dari Etihad Stadium...

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Menjalani babak pertama yang sepi, meski sedikit beruntung saat memainkan umpan pendek yang berjarak beberapa inci dari Estevao. Harus lebih waspada di babak kedua, menepis upaya Delap dan kemudian menggagalkan Fernandez dua kali.

    Matheus Nunes (7/10):

    Bekerja sama dengan Cherki untuk menciptakan ancaman nyata di sayap kanan dan menunjukkan peningkatan pada operannya lewat umpan diagonal impresif tepat ke kaki Reijnders yang berujung pada peluang Foden.

    Ruben Dias (7/10):

    Memimpin garis pertahanan tinggi yang menegaskan ambisi City untuk mendominasi permainan dan memotong bahaya pada kesempatan langka saat ancaman muncul. Harus ditarik keluar karena cedera di akhir laga, dan menarik untuk membayangkan apakah kekacauan di kotak penalti akan terjadi jika ia tetap berada di lapangan.

    Josko Gvardiol (7/10):

    Mengalami babak pertama yang penuh peristiwa tetapi harus keluar di awal babak kedua dengan cedera yang terlihat mengkhawatirkan, membutuhkan bantuan dua staf medis saat terpincang-pincang keluar lapangan. Sebelumnya, ia membuat serangkaian umpan lambung ke lini serang dan melakukan intervensi vital untuk memblok tembakan jarak dekat Estevao.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Penampilan solid di sebagian besar pertandingan, mampu mengatasi Palmer dan Fernandez. Sayangnya, performanya akan dinilai dari kegagalannya menghentikan Gusto yang menyisir sisi sayapnya untuk memicu gol penyeimbang.

    • Iklan
  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelandang

    Bernardo Silva (7/10):

    Benar-benar diuntungkan dari kembalinya Rodri karena memberinya kebebasan untuk maju ke depan dan menciptakan peluang. Sedikit kurang halus di sepertiga akhir, meski nyaris mencetak gol dengan upaya tendangan melengkung yang apik.

    Rodri (9/10):

    Penampilan yang benar-benar memukau dalam laga pertamanya sebagai starter selama tiga bulan saat ia mengendalikan permainan. Setiap operan yang dibuatnya mengarah pada permainan positif, sementara ia juga memadamkan bahaya dalam sekejap. Mengatur serangan untuk tembakan Haaland yang membentur tiang dan sundulannya pun dibuat dengan sempurna.

    Tijjani Reijnders (8/10):

    Ia dikenal sering muncul di tempat dan waktu yang tepat, tetapi untuk mencetak gol ini ia menunjukkan pergerakan memukau, berputar menjauh dari tiga bek untuk menghunjamkan tembakannya ke atap gawang. Di luar gol tersebut, ia bekerja sama dengan baik bersama Rodri dan menjadi pendamping yang berguna bagi Haaland.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Penyerang

    Rayan Cherki (7/10):

    Memulai dan mempercepat pergerakan yang berujung pada gol Reijnders. Saling melengkapi dengan baik bersama Rodri maupun Nunes dan tampak frustrasi ketika Bernardo gagal mengonversi umpan silang mendatarnya.

    Erling Haaland (5/10):

    Mengalami permainan yang sebagian besar sepi kecuali dua momen utama di babak pertama ketika tembakannya yang terdefleksi diselamatkan oleh Jorgensen dan kemudian ia menghantam tiang gawang.

    Phil Foden (6/10):

    Terlibat dalam banyak pergerakan terbaik City saat mereka mendominasi babak pertama dan sebagian besar babak kedua, tetapi seharusnya bisa berbuat lebih baik dengan dua percobaannya, yang tak satu pun tepat sasaran.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Pergantian & Manajer

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Memenangkan hati para penggemar dengan lari cepatnya untuk menggagalkan Delap. Karena itu, mereka mungkin akan memaafkannya karena tidak bisa menyapu bahaya di momen krusial.

    Jeremy Doku (6/10):

    Kecepatan dan tipu dayanya membuat Chelsea waspada, meski pergerakan terbaiknya adalah umpan membelah pertahanan kepada Foden.

    Nathan Ake (N/A):

    Menggantikan Dias pada menit ke-81.

    Pep Guardiola (7/10):

    Mengawali penampilan luar biasa melawan tim papan atas, bahkan dengan masalah institusional Chelsea. Ini terasa seperti kemenangan telak 1-0 sampai Fernandez memberikan sengatan di akhir laga yang mengubah segalanya dalam perburuan gelar. Namun, tidak ada kesalahan yang bisa ditimpakan kepada sang pelatih atas kejadian tersebut.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
0