Liverpool GFXGetty/GOAL
Muhammad Zaki

Rating Pemain Liverpool Vs Wolves: The Reds Syukuran Florian Wirtz Pecah Telur! Akhirnya Cetak Gol Perdana, Playmaker Jerman Bantu Tim Arne Slot Menang Tak Meyakinkan

Liverpool akhirnya kembali ke empat besar usai menang tipis nan menegangkan 2-1 atas Wolverhampton Wanderers yang terpuruk di dasar klasemen. Hasil ini sekaligus memperpanjang rekor awal musim tanpa kemenangan Wolves di Liga Inggris. Florian Wirtz akhirnya membuka rekening golnya bersama The Reds, sementara Ryan Gravenberch kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk pertama kalinya sejak September, memastikan tiga poin krusial di Anfield bagi tim Arne Slot.

Laga dibuka dengan momen menyentuh, ketika putra mendiang Diogo Jota, Dinis dan Duarte, turun ke lapangan bersama para maskot. 

Saat permainan dimulai, Liverpool langsung tancap gas. Hugo Ekitike yang sedang on fire menghantam mistar, sebelum Mateus Mane membuang peluang Wolves lewat serangan balik.

Menjelang jeda dengan skor masih imbang, Liverpool lebih dulu menemukan ritme. Gravenberch memecah kebuntuan lewat sepakan keras melewati Jose Sa, lalu Ekitike yang lincah menyodorkan assist untuk Wirtz—gol perdana sang playmaker Jerman sejak didatangkan dari Bayer Leverkusen. Akhirnya!

Meski performa Wolves di 2025/26 hancur lebur, mereka sempat menunjukkan mental tandang yang patut diacungi jempol seperti saat menghadapi Aston Villa dan Arsenal. Tren itu berlanjut ketika Santiago Bueno memperkecil kedudukan lewat sundulan dari sepak pojok di babak kedua.

Berusaha segera mengembalikan jarak dua gol, Wirtz memamerkan kecerdikan dengan melewati beberapa pemain Wolves sebelum mengirim umpan ke Gravenberch, meski peluang emas itu melenceng. Giliran tim tamu mengancam ketika Tolu Arokodare, tanpa kawalan di kotak penalti, menyundul bola dari jarak dekat namun melebar.

Mengejar poin perdana di era kepelatihan Rob Edwards, Wolves terus menekan. Conor Bradley bahkan sampai dipaksa melakukan tekel krusial di menit akhir untuk menghentikan Mane yang tampil menonjol pada start liga perdananya. Namun tuan rumah mampu mengatasi tekanan hingga peluit akhir, memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi tujuh laga.

GOAL menilai rapor para pemain Liverpool yang menang atas Wolves di Anfield...

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    Alisson (6/10):

    Gagal mencatat clean sheet ke-100 di Liga Inggris. Tak berdaya saat sundulan Bueno memberi Wolves napas di babak kedua.

    Jeremie Frimpong (8/10):

    Start pertama sejak kemenangan atas Eintracht Frankfurt pada Oktober, dan langsung berkontribusi. Assist indah lewat umpan tarik untuk gol pembuka Gravenberch.

    Ibrahima Konate (4/10):

    Dinyatakan fit meski absen latihan tengah pekan. Kalah duel dari Arokodare saat Liverpool kembali kebobolan dari situasi bola mati.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Amat tenang menguasai bola. Akurasi umpan 92 persen (93/101).

    Milos Kerkez (6/10):

    Seperti Frimpong di sisi seberang, Kerkez rajin overlap dan memukul mundur Wolves, menyuntikkan energi ke Anfield.

    • Iklan
  • Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelandang

    Ryan Gravenberch (8/10):

    Cerdik menunggu di tepi kotak sebelum merangsek masuk di momen tepat untuk menyambut umpan tarik Frimpong.

    Curtis Jones (7/10):

    Bekerja keras di tengah. Warga lokal Liverpool ini mencatat 15 recovery, menjaga tekanan serangan tetap berkelanjutan.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Beroperasi di dekat Ekitike, bintang Argentina ini mencatat empat sentuhan di kotak Wolves, namun belum mampu memaksimalkannya.

  • Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerang

    Federico Chiesa (5/10):

    Mengisi posisi Szoboszlai yang diskors, namun nirkontribusi dan menjadi pemain pertama Liverpool yang ditarik setelah satu jam.

    Hugo Ekitike (8/10):

    Melanjutkan performa apik. Aksi solo run brilian sebelum mengirim assist untuk gol perdana Wirtz bersama Liverpool.

    Florian Wirtz (9/10):

    Melanjutkan momentum usai assist Liga Inggris perdananya kontra Tottenham. Tenang dan dingin saat menaklukkan Sa untuk gol kedua. Juga mencatat peluang terbanyak (3) dan menang duel terbanyak (11).

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pengganti & Manajer

    Conor Bradley (7/10):

    Pulih dari cedera yang memaksanya ditarik kontra Spurs, masuk selepas satu jam dan melakukan tekel penyelamat untuk menghentikan Mane.

    Cody Gakpo (-):

    Kembali dari cedera, namun waktu bermain terlalu singkat untuk mempengaruhi jalannya pertandingan.

    Trey Nyoni (-):

    Seperti Gakpo, terlalu singkat untuk membuat dampak bagi Liverpool.

    Arne Slot (6/10):

    Melakukan dua perubahan dari tim yang mengalahkan Tottenham. Frimpong bersinar dalam fase menyerang. Namun dengan Wolves konsisten mengancam di babak kedua, pergantian pemain mungkin bisa dilakukan sedikit lebih cepat.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Leeds United crest
Leeds United
LEE
0