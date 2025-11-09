Rating Pemain Liverpool Vs Manchester City: The Reds RONTOK! Ibrahima Konate & Conor Bradley Jadi Mainan, Lini Depan Mahal Cuma Pajangan

Laga ke-199 antara dua rival ini dimulai dengan tempo yang datar, tapi Liverpool yang pertama ketiban sial pada menit ke-12 ketika Giorgi Mamardashvili menjatuhkan Jeremy Doku di kotak penalti meski kontak yang terjadi amat minimal. Beruntung kiper asal Georgia itu menebus kesalahannya dengan menepis tendangan penalti Erling Haaland. Akan tetapi, Man City tak perlu menunggu lama untuk memimpin—Haaland mengalahkan Ibrahima Konate dalam duel udara dan menanduk umpan silang Matheus Nunes menjadi gol pembuka di menit ke-29.

Kesulitan merebut kendali pertandingan, Liverpool sempat mengira sukses menyamakan kedudukan lewat sundulan Virgil van Dijk hasil umpan Mohamed Salah pada menit ke-38, namun VAR menganulirnya karena Andy Robertson dianggap menghalangi kiper dalam posisi offside. Menjelang turun minum, penderitaan tim tamu semakin dalam ketika tembakan Nico Gonzalez membentur Van Dijk dan membuat Mamardashvili mati langkah, menggandakan skor bagi tuan rumah.

The Reds nampak lebih menjanjikan di awal babak kedua, dan Cody Gakpo yang masuk sebagai penggaanti membuang peluang emas untuk memperkecil defisit dari umpan Conor Bradley. Man City lantas memastikan kemenangan saat Doku menutup penampilannya yang memukau dengan sebuah gol spektakuler dari luar kotak penalti pada menit 63.

Menjelang akhir laga, Mohamed Salah hampir mencetak gol hiburan, tapi sepakan jarak dekatnya hanya menyamping tipis. The Citizens pun mengantongi tiga poin krusial yang membuat mereka—dan bukan Liverpool—sebagai penantang utama Arsenal dalam pacuan gelar Liga Inggris musim ini.

