Man City 3-0 LiverpoolGOAL
Muhammad Zaki

Rating Pemain Liverpool Vs Manchester City: The Reds RONTOK! Ibrahima Konate & Conor Bradley Jadi Mainan, Lini Depan Mahal Cuma Pajangan

Liverpool melihat kebangkitan kecil mereka berakhir saat kalah 3-0 dari Manchester City di Premier League pada hari Minggu. The Reds tidak dapat membangun kemenangan mereka atas Aston Villa dan Real Madrid dalam penampilan yang lesu yang melihat Erling Haaland, Nico Gonzalez, dan Jeremy Doku menghukum mereka selama pertandingan ke-1.000 Pep Guardiola sebagai manajer. Kebangkitan mini Liverpool terhenti usai kalah 3-0 dari Manchester City di Liga Inggris, Minggu (9/11). The Reds gagal melanjutkan momentum kemenangan atas Aston Villa dan Real Madrid setelah tampil loyo dalam laga yang menjadi perayaan pertandingan ke-1.000 Pep Guardiola sebagai pelatih. Erling Haaland, Nico Gonzalez, dan Jeremy Doku menjadi algojo yang menenggelamkan tim asuhan Arne Slot di Etihad Stadium.

Laga ke-199 antara dua rival ini dimulai dengan tempo yang datar, tapi Liverpool yang pertama ketiban sial pada menit ke-12 ketika Giorgi Mamardashvili menjatuhkan Jeremy Doku di kotak penalti meski kontak yang terjadi amat minimal. Beruntung kiper asal Georgia itu menebus kesalahannya dengan menepis tendangan penalti Erling Haaland. Akan tetapi, Man City tak perlu menunggu lama untuk memimpin—Haaland mengalahkan Ibrahima Konate dalam duel udara dan menanduk umpan silang Matheus Nunes menjadi gol pembuka di menit ke-29.

Kesulitan merebut kendali pertandingan, Liverpool sempat mengira sukses menyamakan kedudukan lewat sundulan Virgil van Dijk hasil umpan Mohamed Salah pada menit ke-38, namun VAR menganulirnya karena Andy Robertson dianggap menghalangi kiper dalam posisi offside. Menjelang turun minum, penderitaan tim tamu semakin dalam ketika tembakan Nico Gonzalez membentur Van Dijk dan membuat Mamardashvili mati langkah, menggandakan skor bagi tuan rumah.

The Reds nampak lebih menjanjikan di awal babak kedua, dan Cody Gakpo yang masuk sebagai penggaanti membuang peluang emas untuk memperkecil defisit dari umpan Conor Bradley. Man City lantas memastikan kemenangan saat Doku menutup penampilannya yang memukau dengan sebuah gol spektakuler dari luar kotak penalti pada menit 63.

Menjelang akhir laga, Mohamed Salah hampir mencetak gol hiburan, tapi sepakan jarak dekatnya hanya menyamping tipis. The Citizens pun mengantongi tiga poin krusial yang membuat mereka—dan bukan Liverpool—sebagai penantang utama Arsenal dalam pacuan gelar Liga Inggris musim ini.

GOAL menilai rating para pemain Liverpool yang porak-poranda di markas Manchester City...

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    Giorgi Mamardashvili (6/10):

    Melakukan pelanggaran yang berujung penalti setelah menjatuhkan Doku, tapi menebus kesalahan dengan penyelamatan gemilang atas tendangan Haaland. Tak berkutik di semua gol Man City, dan memang tak bisa berbuat lebih banyak lagi.

    Conor Bradley (6/10):

    Sangat kerepotan menghadapi kelincahan Doku, meski menunjukkan tekad luar biasa untuk terus bertahan. Menyumbang beberapa umpan silang berbahaya yang gagal dimanfaatkan rekan setim.

    Ibrahima Konate (4/10):

    Ikut campur dalam duel Bradley melawan Doku di momen tak perlu sehingga winger Man City itu lolos ke dalam kotak penalti. Dengan kata lain, turut bersalah menyebabkan penalti yang untungnya ditepis Mamardashvili. Tapi heroisme sang kiper terbuang percuma karena Konate lantas dipecundangi Haaland dalam duel udara yang berujung gol pembuka.

    Virgil van Dijk (5/10):

    Sempat menyamakan skor lewat sundulan kuat apik, tapi golnya dianulir. Tak lama setelah itu, bola tembakan Gonzalez mengenai dirinya dan masuk ke gawang sendiri. Malam yang sial bagi sang kapten.

    Andy Robertson (5/10):

    Gagal menutup pergerakan Nunes, yang umpan silangnya berbuah gol Haaland. Kemudian dinilai mengganggu permainan dalam posisi offside, menyebabkan tandukan Van Dijk dianulir.

    • Iklan
  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-LIVERPOOLAFP

    Gelandang

    Ryan Gravenberch (5/10):

    Sering kalah duel dan jarang mampu menandingi intensitas lini tengah City. Hanya memenangi 22 persen (2/9) perebutan bola.

    Alexis Mac Allister (4/10):

    Kesulitan menekan lawan dan kerap terlambat menutup ruang, total hanya memenangkan dua dari lima duel. Digantikan setelah tampil di bawah standar dan sempat menerima kartu kuning karena melanggar Doku.

    Dominik Szoboszlai (5/10):

    Minim kontribusi karena Liverpool tak mampu membangun serangan dengan baik. Tak punya banyak kesempatan melakukan penetrasi khasnya.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerang

    Mohamed Salah (7/10):

    Meski jarang mendapat operan di babak pertama, Mo Salah menjadi satu-satunya ancaman nyata Liverpool di lini depan. Mengirim umpan sudut brilian untuk gol Van Dijk yang dianulir dan nyaris mencetak gol di akhir laga.

    Hugo Ekitike (5/10):

    Terisolasi di depan dan nyaris tak mendapat suplai bola. Ditarik keluar lebih awal di babak kedua.

    Florian Wirtz (5/10):

    Sesekali memberi napas di sisi kiri dengan pergerakan diagonalnya, tapi tak banyak menimbulkan bahaya berarti bagi pertahanan Man City. Jangankan '007', ia sekarang resmi mengukir '0010' di Liga Inggris.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pengganti & Manajer

    Cody Gakpo (5/10):

    Masuk di awal babak kedua dan membuang peluang emas untuk memperkecil ketertinggalan.

    Milos Kerkez (5/10):

    Tak mampu memberi dampak berarti setelah masuk menggantikan Robertson.

    Curtis Jones (6/10):

    Tampil cukup rapi setelah menggantikan Mac Allister, meski tak banyak mengubah jalannya laga.

    Joe Gomez (N/A):

    Bermain terlalu singkat untuk dinilai.

    Federico Chiesa (N/A):

    Substitusi di menit akhir, tanpa kesempatan memberi pengaruh.

    Arne Slot (5/10):

    Timnya tampak kehilangan arah sejak awal laga. Pergantian pemain tak banyak membantu; buat apa memecahkan rekor transfer Britania Raya untuk membeli Alexander Isak kalau lebih memilih memasukkan Joe Gomez—yang notabene belum pernah mencetak satu gol pun di level senior—ketika dalam posisi mengejar ketertinggalan? Entahlah, mungkin hanya untuk pajangan. Secara keseluruhan, babak pertama yang buruk dari anak-anak asuhnya praktis menentukan hasil akhir.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Premier League
West Ham United crest
West Ham United
WHU
Liverpool crest
Liverpool
LIV