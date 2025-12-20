Chelsea draw at NewcastleGetty/Goal
Muhammad Zaki

Rating Pemain Chelsea Vs Newcastle: Reece James Sang Penyelamat! Kapten The Blues Pahlawan Comeback Usai Babak Pertama HOROR Dari Malo Gusto & Alejandro Garnacho

Tendangan bebas kelas dunia Reece James membuka jalan bagi comeback dramatis Chelsea mengimbangi Newcastle United, setelah The Blues menjalani babak pertama super horor. Dua gol cepat Nick Woltemade dalam 20 menit awal membuat tuan rumah berada di atas angin, namun kebangkitan di paruh kedua memastikan Chelsea pulang membawa satu poin. Sang kapten menjadi teladan lewat gol dan tekel spektakulernya, sebelum Joao Pedro memastikan laga seru ini berakhir tanpa pemenang, Sabtu (20/12).

Di stadion di mana karier Nicolas Jackson di Chelsea mungkin berakhir gara-gara kartu merah Mei lalu, Cole Palmer berusaha menenangkan tim tamu dengan percobaan lob berani yang sayangnya mendarat di atap gawang. The Blues kemudian tertinggal pada menit keempat ketika Robert Sanchez dengan sigap menepis tembakan Anthony Gordon, tetapi Nick Woltemade menyambar bola muntah dari jarak dekat. Kiper Spanyol itu kembali bekerja keras saat menepis sepakan keras Gordon, sementara The Blues kewalahan menghadapi intensitas pasukan Eddie Howe. Pada menit ke-20, skor menjadi 2-0 ketika umpan silang presisi Gordon disambut sontekan cerdik Woltemade. Pedro Neto sempat mengira memperkecil ketertinggalan, namun golnya dianulir karena handball, menutup 45 menit pertama di mana Chelsea kalah kelas dalam berduel dan pressing.

Babak kedua menghadirkan cerita berbeda. Chelsea butuh respons dan langsung mendapatkannya pada menit ke-49 saat sang kapten, Reece James, melengkungkan tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter. Setelah Trevoh Chalobah lolos dari hukuman penalti usai berbenturan dengan Gordon, Joao Pedro memanfaatkan kesalahan Malick Thiaw dan menaklukkan Aaron Ramsdale 24 menit menjelang laga berakhir untuk menetralkan skor. Kedua tim sama-sama menekan demi gol kemenangan; Harvey Barnes nyaris menuntaskannya lewat voli yang melintas tipis. Chelsea—yang bergeming di peringkat empat tapi bisa disalip tim-tim di bawahnya—boleh jadi merasa ini satu poin yang didapat ketimbang dua poin yang hilang, meski Enzo Maresca pasti prihatin dengan penampilan anak-anak asuhnya di babak pertama.

GOAL menilai rating para pemain Chelsea yang comeback di markas Newcastle United...

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-CHELSEAAFP

    Kiper & Bek

    Robert Sanchez (7/10):

    Bisa dibilang satu-satunya pemain yang layak mendapat pujian di babak pertama berkat sejumlah penyelamatan penting, meski tetap kebobolan. Memberi assist brilian untuk gol kedua Chelsea lewat umpan jauh akurat.

    Malo Gusto (4/10):

    Musimnya sejauh ini cukup baik, namun laga ini jelas bukan salah satu yang terbaik. Kewalahan menghadapi Gordon yang tampil eksplosif.

    Wesley Fofana (5/10):

    Gol pertama Newcastle tercipta karena ia kehilangan bola di tengah lapangan setelah terlalu lama menguasainya. Kemudian memberi ruang terlalu banyak bagi gol kedua Woltemade. Memang membaik seiring laga berjalan, tapi ini menjadi noda setelah serangkaian laga solid.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Gagal menyapu bersih pada gol pembuka Woltemade dan mungkin beruntung tidak dihukum penalti usai dorongan bahu pada Gordon.

    Marc Cucurella (6/10):

    Seperti banyak rekan setimnya, jauh lebih efektif di babak kedua saat Chelsea bangkit dalam permainan.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-CHELSEAAFP

    Gelandang

    Reece James (8/10):

    Amat tergesa-gesa di babak pertama, namun tendangan bebas jarak jauhnya yang brilian menjadi awal comeback Chelsea. Tetap solid di bek kanan setelah Gusto ditarik keluar, termasuk tekel spektakuler di menit-menit akhir untuk menghentikan Barnes. Tanpanya, Chelsea pasti pulang dengan tangan kosong.

    Moises Caicedo (7/10):

    Nyaris tak terlihat di sebagian besar babak pertama, tapi membaik signifikan ketika momentum mulai berpihak pada Chelsea dengan mengontrol lini tengah di antara bombardir tuan rumah.

    Cole Palmer (6/10):

    Sentuhan dan distribusinya kurang rapi jika mengacu standarnya yang tinggi. Ada peningkatan, tetapi laga ini tidak memunculkan versi terbaiknya. Terlihat belum 100 persen bugar, dan memang diganti Andrey Santos.

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerang

    Pedro Neto (6/10):

    Menunjukkan beberapa sentuhan apik, namun memberi Gordon terlalu banyak ruang untuk mengirim umpan silang gol kedua Newcastle. Tetap bekerja tanpa lelah.

    Joao Pedro (7/10):

    Kurang mendapat dukungan dan kerap kalah duel di babak pertama, namun mampu menjadi tumpuan lewat duel udara di babak kedua dan penyelesaiannya untuk gol penyama kedudukan sangat tenang. Masih butuh sokongan lebih di lini depan.

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Pergerakan tanpa bolanya yang ciamik memang selalu membawa mantan winger Manchester United ini mengisi ruang-ruang berbahaya, tetapi eksekusi aksinya selalu mengecewakan. Kesulitan menghadapi Lewis Miley yang notabene pemain muda dan bek kanan darurat. Hampir diusir wasit karena tekel ceroboh sebelum jeda. Bukan hari terbaiknya.

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pengganti & Manajer

    Enzo Fernandez (6/10):

    Membantu memberikan struktur dan kontrol lebih pada lini tengah Chelsea.

    Andrey Santos (5/10):

    Minim dampak dari bangku cadangan.

    Enzo Maresca (7/10):

    Secara taktik, Chelsea kalah total di babak pertama, terutama di lini tengah yang tampak timpang dan mudah dikerubungi Newcastle. Namun pengarahan di ruang ganti bekerja sangat baik; Chelsea keluar sebagai tim yang berbeda sementara The Magpies menurun. Jika ingin benar-benar menantang gelar, performa babak pertama seperti ini tak boleh terulang.

