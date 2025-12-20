Rating Pemain Chelsea Vs Newcastle: Reece James Sang Penyelamat! Kapten The Blues Pahlawan Comeback Usai Babak Pertama HOROR Dari Malo Gusto & Alejandro Garnacho

Di stadion di mana karier Nicolas Jackson di Chelsea mungkin berakhir gara-gara kartu merah Mei lalu, Cole Palmer berusaha menenangkan tim tamu dengan percobaan lob berani yang sayangnya mendarat di atap gawang. The Blues kemudian tertinggal pada menit keempat ketika Robert Sanchez dengan sigap menepis tembakan Anthony Gordon, tetapi Nick Woltemade menyambar bola muntah dari jarak dekat. Kiper Spanyol itu kembali bekerja keras saat menepis sepakan keras Gordon, sementara The Blues kewalahan menghadapi intensitas pasukan Eddie Howe. Pada menit ke-20, skor menjadi 2-0 ketika umpan silang presisi Gordon disambut sontekan cerdik Woltemade. Pedro Neto sempat mengira memperkecil ketertinggalan, namun golnya dianulir karena handball, menutup 45 menit pertama di mana Chelsea kalah kelas dalam berduel dan pressing.

Babak kedua menghadirkan cerita berbeda. Chelsea butuh respons dan langsung mendapatkannya pada menit ke-49 saat sang kapten, Reece James, melengkungkan tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter. Setelah Trevoh Chalobah lolos dari hukuman penalti usai berbenturan dengan Gordon, Joao Pedro memanfaatkan kesalahan Malick Thiaw dan menaklukkan Aaron Ramsdale 24 menit menjelang laga berakhir untuk menetralkan skor. Kedua tim sama-sama menekan demi gol kemenangan; Harvey Barnes nyaris menuntaskannya lewat voli yang melintas tipis. Chelsea—yang bergeming di peringkat empat tapi bisa disalip tim-tim di bawahnya—boleh jadi merasa ini satu poin yang didapat ketimbang dua poin yang hilang, meski Enzo Maresca pasti prihatin dengan penampilan anak-anak asuhnya di babak pertama.

GOAL menilai rating para pemain Chelsea yang comeback di markas Newcastle United...