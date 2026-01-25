Joao Pedro EstevaoGetty
Rating Pemain Chelsea Vs Crystal Palace: Kilat Estevao & Joao Pedro Patahkan Sayap Si Elang, Armada Liam Rosenior Salip Liverpool

Duo pemuda Brasil milik Chelsea menjadi bintang utama pertunjukkan Minggu (25/1) malam ketika The Blues menang atas Crystal Palace 3-1 di Selhurst Park dan naik ke peringkat keempat Liga Inggris. Estevao Willian membuka keunggulan dengan aksi individu brilian sebelum Joao Pedro menggandakan skor sesaat setelah jeda. Penalti Enzo Fernandez memastikan kemenangan Chelsea, sementara Palace harus bermain dengan 10 orang usai Adam Wharton diganjar kartu merah di babak kedua.

Crystal Palace sempat mengancam lebih dulu pada menit kedelapan. Jean-Philippe Mateta dan Ismaila Sarr berhasil merebut bola buntut kesalahan Pedro Neto dan Benoit Badiashile di area berbahaya. Mateta langsung melaju dan melepaskan tembakan, namun Robert Sanchez sigap menutup ruang dan menggagalkan peluang tersebut.

Gol pembuka Chelsea lahir lewat kesalahan fatal The Eagles menjelang setengah jam laga berjalan. Estevao membaca back-pass buruk, berlari menuju gawang, sembari mampu menahan tekanan Tyrick Mitchell. Meski sempat terlihat kepanjangan mengontrol bola, wonderkid Brasil itu ternyata melepaskan finishing brilian yang tak mampu dibendung Dean Henderson.

Peluang relatif minim di babak pertama, namun The Blues langsung tancap gas selepas turun minum. Estevao kembali menjadi aktor utama dengan melepaskan umpan lambung first-time melewati lini belakang Palace untuk Joao Pedro. Sang striker lantas menusuk kotak penalti, melewati Adam Wharton, lalu menghantam bola ke gawang untuk mengubah skor menjadi 2-0.

Estevao terus menjadi pusat permainan terbaik Chelsea. Ia hampir menambah gol lewat tembakan melengkung kaki kiri yang memaksa Henderson melakukan penyelamatan penuh. Tak lama berselang, tim tamu mendapat penalti setelah tembakan Pedro mengenai tangan Jaydee Canvot. Enzo Fernandez maju sebagai eksekutor dan menuntaskan tugasnya dengan dingin untuk mengunci tiga poin.

Hari buruk Palace semakin lengkap ketika Wharton melakukan tekel telat terhadap Moises Caicedo dan menerima kartu kuning kedua. Chris Richards memang mencetak gol hiburan di menit akhir, namun itu tak mengubah hasil akhir. Chelsea mengamankan poin penting dan menyalip Liverpool untuk duduk di posisi empat klasemen Liga Inggris, setidaknya sebelum Manchester United dijamu Arsenal di hari yang sama.

GOAL memberi nilai rating pemain Chelsea yang perkasa di markas Crystal Palace...

  FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-CHELSEA

    Kiper & Bek

    Kiper & Bek

    Robert Sanchez (7/10):

    Melakukan penyelamatan krusial dari Mateta di awal laga. Setelah itu relatif jarang diuji. Bakal kecewa berat usai clean sheet-nya dirusak di menit akhir oleh para pemain bertahan di depannya, meski sudah melakukan penyelamatan gemilang.

    Reece James (7/10):

    Penampilan apik dari sang kapten. Kuat dalam bertahan dan aktif membantu serangan lewat overlap.

    Trevoh Chalobah (8/10):

    Tampil impresif menghadapi Mateta. Berperan penting dalam gol kedua Chelsea lewat sebuah tekel bersih.

    Benoit Badiashile (5/10):

    Hampir saja membuat blunder fatal yang berujung gol Palace, beruntung diselamatkan Sanchez.

    Marc Cucurella (6/10):

    Performanya dalam beberapa pekan terakhir sangat mengecewakan, termasuk di laga ini. Kurang padu bekerja sama dengan Pedro Neto di sisi kiri dan menyia-nyiakan peluang di babak kedua.

  FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-CHELSEA

    Gelandang

    Gelandang

    Moises Caicedo (7/10):

    Tetap solid meski harus bermain penuh kehati-hatian setelah mendapat kartu kuning di menit awal dan beruntung tak mendapat kartu kedua.

    Andrey Santos (7/10):

    Efektif di lini tengah. Melakukan sapuan penting di babak pertama, kuat dalam duel, dan rapi dalam distribusi bola.

  Penyerang

    Penyerang

    Estevao (8/10):

    Penampilan penuh energi. Mencetak gol pembuka dengan lari yang luar biasa dan finishing yang bahkan lebih bagus lagi. Nyaris menambah gol sebelum jeda, sebelum memberi assist untuk Joao Pedro.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Sempat menyia-nyiakan peluang dari situasi terbuka, namun tenang saat mengeksekusi penalti.

    Pedro Neto (5/10):

    Seperti biasa, bekerja keras tetapi tidak banyak menimbulkan masalah bagi Palace. 

    Joao Pedro (8/10):

    Hampir tak terlihat di babak pertama, namun bangkit dengan gol penting tepat setelah jeda dan keberhasilannya memenangkan penalti.

  Pengganti & Manajer

    Pengganti & Manajer

    Wesley Fofana (6/10):

    Menggantikan Caicedo yang sudah mendapat kartu kuning. Membantu menjaga keunggulan Chelsea meski turut gagal membuang bola saat sebuah kemelut merampas clean sheet.

    Malo Gusto (6/10):

    Tampil selama 15 menit untuk mempertebal pertahanan.

    Jamie Gittens (6/10):

    Tampil singkat dan tak punya cukup waktu memberi dampak.

    Jorrel Hato (-):

    Masuk saat laga sudah berada dalam kendali Chelsea.

    Liam Delap (-):

    Mengganti Joao Pedro di menit akhir.

    Liam Rosenior (7/10):

    Kembali harus bermain tanpa Cole Palmer, namun timnya tampil meyakinkan dan lebih direct ketimbang era Enzo Maresca. Ini menjadi kemenangan keempat dari lima laga sejak ia menggantikan Maresca sebagai pelatih Chelsea.

