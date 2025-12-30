Rating Pemain Chelsea Vs Bournemouth: Kasihan Estevao, Abang-Abangnya BEBAN SEMUA! Sang Wonderkid Obrak-Abrik The Cherries, Tapi Alejandro Garnacho Cs Bikin The Blues Ditahan

Bournemouth unggul cepat pada menit keenam ketika David Brooks menyambar bola muntah setelah tembakan jarak dekatnya ditepis Robert Sanchez. Chelsea segera merespons lewat penalti Cole Palmer, yang sukses mengeksekusi setelah Estevao dijatuhkan Antoine Semenyo di kotak terlarang.

Pasukan Enzo Maresca kemudian berbalik memimpin saat Enzo Fernandez melepas tembakan keras ke pojok atas gawang. Namun keunggulan itu hanya bertahan empat menit. Justin Kluivert menyamakan kedudukan setelah Trevoh Chalobah salah mengantisipasi lemparan jauh Semenyo, yang justru jatuh tepat ke kaki putra mantan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert itu.

The Cherries tampil lebih meyakinkan hingga turun minum, tetapi Chelsea menguasai babak kedua dengan Estevao selalu menjadi ancaman. Wonderkid Brasil itu memaksa Djordje Petrovic melakukan penyelamatan rendah yang apik, sementara mantan kiper The Blues itu juga harus sigap menepis sundulan Wesley Fofana saat sang juara Piala Dunia Antarklub itu terus menekan demi mencari gol kemenangan. Gol ketiga tak kunjung datang, dan justru Bournemouth nyaris mencurinya di injury time ketika sepakan voli Enes Unal melambung tipis di atas mistar.

GOAL menilai rating para pemain Chelsea yang ditahan Bournemouth di Stamford Bridge...