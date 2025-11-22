Rating Pemain Chelsea Vs Burnley: Bawa Kemari Barcelona! Pedro Neto Pahlawan, Andrey Santos Beri Moises Caicedo Ruang Untuk Rehat

Didorong oleh dukungan penggemar mereka di kandang, Burnley memulai pertandingan lebih baik dari kedua tim pada hari Sabtu, memaksa trio Chelsea Trevoh Chalobah, Santos, dan Tosin Adarabioyo untuk melakukan blok terakhir pada serangan balik. Kurangnya ritme dalam 30 menit awal, Chelsea segera menyala, memimpin ketika umpan silang menggoda Jamie Gittens disundul oleh Neto. Mempertahankan posisinya di sebelas awal, Liam Delap kemudian menembak melewati tiang saat tim Maresca membawa keunggulan mereka ke jeda.

Di babak kedua, Chelsea mempertahankan penguasaan bola jauh lebih baik tetapi serangan mereka sering kali gagal karena kurangnya keyakinan dari penyerang Joao Pedro dan Delap. Namun, tim London barat bersinar setiap kali mereka menemukan Neto, yang membentur tiang dengan tembakan rendah yang kuat tepat setelah satu jam. Dalam kesempatan langka, striker Burnley yang sedang dalam performa, Zian Flemming, lolos dari penggantian Benoit Badiashile tetapi menembak melewati dari dalam kotak penalti.

Sementara Burnley melakukan sejumlah perubahan untuk mencoba membalikkan keadaan, tim Scott Parker berusaha keras tetapi Chelsea akhirnya mengunci kemenangan ketika Fernandez menerima umpan dari pengganti Marc Guiu sebelum menghempaskan bola melewati kiper Clarets Martin Dubravka.

GOAL menilai pemain Chelsea dari Turf Moor...