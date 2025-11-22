Burnley 0-2 ChelseaGOAL
Anugerah Pamuji

Rating Pemain Chelsea Vs Burnley: Bawa Kemari Barcelona! Pedro Neto Pahlawan, Andrey Santos Beri Moises Caicedo Ruang Untuk Rehat

Pedro Neto dan Enzo Fernandez mencetak gol di masing-masing babak saat Chelsea memperkecil jarak dengan pemimpin Liga Premier Arsenal dalam kemenangan ketat 2-0 atas Burnley di Turf Moor. Pasukan Enzo Maresca naik ke posisi kedua di klasemen dengan penampilan yang membuat Andrey Santos bersinar menggantikan Moises Caicedo, yang diistirahatkan menjelang pertandingan Liga Champions yang menggugah selera melawan Barcelona pada hari Selasa.

Didorong oleh dukungan penggemar mereka di kandang, Burnley memulai pertandingan lebih baik dari kedua tim pada hari Sabtu, memaksa trio Chelsea Trevoh Chalobah, Santos, dan Tosin Adarabioyo untuk melakukan blok terakhir pada serangan balik. Kurangnya ritme dalam 30 menit awal, Chelsea segera menyala, memimpin ketika umpan silang menggoda Jamie Gittens disundul oleh Neto. Mempertahankan posisinya di sebelas awal, Liam Delap kemudian menembak melewati tiang saat tim Maresca membawa keunggulan mereka ke jeda.

Di babak kedua, Chelsea mempertahankan penguasaan bola jauh lebih baik tetapi serangan mereka sering kali gagal karena kurangnya keyakinan dari penyerang Joao Pedro dan Delap. Namun, tim London barat bersinar setiap kali mereka menemukan Neto, yang membentur tiang dengan tembakan rendah yang kuat tepat setelah satu jam. Dalam kesempatan langka, striker Burnley yang sedang dalam performa, Zian Flemming, lolos dari penggantian Benoit Badiashile tetapi menembak melewati dari dalam kotak penalti.

Sementara Burnley melakukan sejumlah perubahan untuk mencoba membalikkan keadaan, tim Scott Parker berusaha keras tetapi Chelsea akhirnya mengunci kemenangan ketika Fernandez menerima umpan dari pengganti Marc Guiu sebelum menghempaskan bola melewati kiper Clarets Martin Dubravka.

GOAL menilai pemain Chelsea dari Turf Moor...

  • Burnley v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Bek

    Robert Sanchez (5/10):

    Distribusi penjaga gawang kadang-kadang tidak stabil, melakukan tendangan pembersihan langsung ke belakang kepala rekan setimnya Fernandez di babak pertama.

    Reece James (5/10):

    Dikembalikan ke starting XI, kapten tim ini menghasilkan performa yang tenang di babak pertama sebelum digantikan saat jeda. Bek sayap tersebut terlihat tersenyum setelah jeda, yang menunjukkan bahwa dia menghindari cedera.

    Tosin Adarabioyo (7/10):

    Satu lagi pengenalan ke dalam susunan pemain awal, bek tengah ini membuat blok yang luar biasa untuk mencegah Burnley's Jaidon Anthony mencetak gol. Dia kemudian berpengaruh dalam gol Neto, dengan bermain bola melambung ke arah Cucurella, yang mencatat pra-assist.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Terkadang berhadapan dengan pemain lincah Burnley Loum Tchaouna, sang bek menunjukkan ketenangan yang luar biasa dalam pertarungan, menunggu waktu yang tepat untuk melakukan blok yang bagus. Namun, dia beruntung tidak memberikan penalti di babak pertama ketika dia menaruh tangannya pada apa yang tampak seperti tendangan re-start dari kiper Robert Sanchez, meskipun wasit berpikir sebaliknya.

    Marc Cucurella (7/10):

    Pemain internasional Spanyol ini sangat terlibat dalam proses gol sundulan Neto, menjaga agar umpan melambung Adarabioyo tetap hidup sebelum memberikan umpan kepada Gittens.

    • Iklan
  • FBL-ENG-PR-BURNLEY-CHELSEAAFP

    Gelandang

    Andrey Santos (8/10):

    Ditugaskan untuk mengisi posisi Moises Caicedo yang duduk di bangku cadangan, pemain muda ini tampil sangat baik, memberikan perlindungan solid di depan gawang Chelsea.

    Enzo Fernandez (8/10):

    Gelandang Argentina ini menciptakan ruang untuk sundulan Neto di tiang jauh, melakukan pergerakan tanpa pamrih yang menarik perhatian bek kiri Burnley Quilindschy Hartman. Dan di saat-saat terakhir pertandingan, ia mencetak gol kedua Chelsea setelah beberapa aksi brilian dari Guiu.

  • Burnley v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerang

    Pedro Neto (8/10):

    Menggila sekali lagi, pemain sayap ini hampir memberikan assist kepada Gittens dengan umpan silang menggoda sebelum menyambut bola rekannya dengan sundulan luar biasa. Mantan bintang Wolves itu hampir mencetak gol kedua setelah jeda tetapi usahanya membentur tiang.

    Joao Pedro (5/10):

    Ditempatkan di posisi favoritnya sebagai No. 10, penyerang ini kesulitan di babak pertama, dengan Chelsea bersinar di sisi luar daripada melalui tengah. Pemain Brasil ini lebih sering menguasai bola setelah jeda, tetapi dia sering gagal mengatur kakinya dengan benar.

    Jamie Gittens (7/10):

    Pemain sayap Inggris U-21 ini hampir membawa Chelsea unggul, digagalkan pada menit terakhir oleh penyelamatan luar biasa Kyle Walker, sebelum melengkungkan umpan silang untuk gol pembuka Neto.

    Liam Delap (6/10):

    Dalam penampilan yang panas dingin, penyerang ini sesekali menunjukkan permainan hold-up yang bagus, meskipun kadang-kadang dia seharusnya lebih cepat bermain dengan rekan-rekannya.

  • Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Cadangan & Manajer

    Benoit Badiashile (5/10):

    Menggantikan kapten klub James pada babak kedua, mantan pemain Monaco itu kehilangan pemain Burnley, Flemming, pada satu kesempatan, sebelum menerima kartu kuning karena bergulat dengan Maxime Esteve.

    Malo Gusto (6/10):

    Menggantikan Delap di babak kedua, pemain Prancis itu memberikan dampak yang baik, memaksa penjaga gawang Burnley, Dubravka, untuk melakukan penyelamatan di akhir pertandingan.

    Marc Guiu (7/10):

    Dimainkan dengan sisa 15 menit waktu normal, penyerang muda itu menunjukkan kekuatan luar biasa untuk mengatur gol Fernandez di saat-saat akhir.

    Enzo Maresca (7/10):

    Melakukan perubahan dengan empat perubahan dari sisi yang mengalahkan Wolves 3-0, dia membuat keputusan berani untuk mengistirahatkan Caicedo dan memulai Santos, yang membuahkan hasil yang luar biasa. Pemain Italia itu juga dipaksa untuk merombak pertahanan pada babak kedua dan pergantiannya sangat tepat.

Premier League
Brentford crest
Brentford
BRE
Burnley crest
Burnley
BUR
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Arsenal crest
Arsenal
ARS