Rating Pemain Arsenal Vs Manchester United: Gagal Maning, Arteta?! Blunder Fatal Martin Zubimendi Bikin Asa Juara The Gunners Goyah

Keunggulan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris terpangkas menjadi empat poin setelah secara mengejutkan kalah 3-2 dari Manchester United, Minggu (25/1). Alih-alih tampil meyakinkan layaknya calon juara, The Gunners justru bermain dengan rasa gugup dan cemas, dan itu amat terasa sampai membuat publik Emirates frustrasi sepanjang laga.

Terlepas dari hasil akhir, Arsenal sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup baik dan memecah kebuntuan setelah setengah jam laga berjalan. Bukayo Saka mengirim umpan tarik kepada Martin Odegaard, yang kemudian melepas bola rendah ke arah Jurrien Timber. Posisi Timber tampaknya membuat bek Manchester United Lisandro Martinez salah antisipasi, hingga tanpa sengaja membelokkan bola ke gawang sendiri melewati Senne Lammens.

Gol tersebut justru membangunkan Man United yang sebelumnya tampil lesu. Bruno Fernandes dua kali melepaskan tembakan melebar, pertama saat serangan balik dan kemudian memanfaatkan salah umpan William Saliba tak lama setelah gol pembuka. Pertahanan tuan rumah yang tampil ceroboh akhirnya harus membayar mahal ketika operan longgar Martin Zubimendi direbut Bryan Mbeumo, yang dengan tenang melewati mantan rekan setimnya di Brentford, David Raya, untuk menyamakan skor sebelum jeda.

Selepas turun minum, Setan Merah berbalik unggul lewat gol spektakuler. Fernandes menyentil bola pantul ke arah Patrick Dorgu yang bergerak dari sisi kiri ke tengah, lalu sang pemain melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti yang menghantam bagian bawah mistar sebelum masuk ke gawang.

Mikel Arteta melakukan empat pergantian pemain pada menit ke-58 dan menghabiskan seluruh bangku cadangannya sebelum 15 menit terakhir demi membalikkan keadaan. Sekali lagi, situasi bola mati menolong The Gunners. Lammens gagal menghalau sepak pojok dengan bersih dan Mikel Merino sigap menyambar bola jarak dekat enam menit jelang waktu normal berakhir.

Namun drama ternyata belum selesai. Serangan cair Man United di menit-menit akhir diakhiri oleh Matheus Cunha yang bergerak ke dalam dan melepaskan tembakan melengkung ke sudut bawah gawang. Raya kembali tak berdaya, dan The Red Devils pun membawa pulang tiga poin penuh dari Emirates.

GOAL menilai rating para pemain Arsenal yang dipecundangi Manchester United di Emirates...

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    David Raya (6/10):

    Sulit menyalahkannya atas ketiga gol yang tercipta. Bahkan sempat membuat situasi jadi lebih sulit bagi sahabat dekatnya, Mbeumo, untuk mencetak gol yang seharusnya bisa lebih mudah.

    Jurrien Timber (6/10):

    Memaksa Martinez mencetak gol bunuh diri lewat pergerakannya yang cerdas ke kotak penalti Man United. Bukan sosok yang pantas disalahkan atas apa yang terjadi setelahnya.

    William Saliba (6/10):

    Melakukan tekel krusial untuk menggagalkan Fernandes sebelum gol penyama kedudukan Man United. Kerap maju membantu serangan dan terlihat lebih nyaman menguasai bola dibanding sebagian besar lini depan Arsenal.

    Gabriel Magalhaes (6/10):

    Tak sepenuhnya dominan menghadapi Mbeumo yang bertubuh lebih kecil di wilayahnya sendiri, maupun Martinez saat situasi sepak pojok.

    Piero Hincapie (5/10):

    Penampilan yang mengecewakan, baik dengan maupun tanpa bola. Diganti oleh Ben White

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelandang

    Martin Zubimendi (4/10):

    Hari yang jarang terjadi bagi salah satu rekrutan terbaik musim ini. Salah umpan fatal memberi kesempatan Mbeumo menyamakan skor. Dari tiga kesalahan Arsenal yang berujung gol liga musim ini, dua di antaranya melibatkan dirinya. Digantikan Merino.

    Declan Rice (5/10):

    Sempat menguasai lini tengah saat Arsenal masih unggul 0-0, tetapi pengaruhnya memudar ketika tim membutuhkan ketenangan untuk bangkit.

    Martin Odegaard (5/10):

    Satu lagi laga besar di mana sang kapten gagal mengendalikan permainan, meski sempat memperlihatkan sekilas kualitas. Digantikan Eze.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN UTDAFP

    Penyerang

    Bukayo Saka (6/10):

    Pemain paling hidup di kubu Arsenal, meski standar penampilan tim secara keseluruhan rendah. Seperti rekan-rekannya, momen terbaiknya hadir di awal babak pertama.

    Gabriel Jesus (5/10):

    Dipilih sebagai starter alih-alih Gyokeres, namun sentuhan pertamanya kerap mengecewakan dan minim ancaman bagi lini belakang Man United. Akhirnya digantikan striker Swedia tersebut.

    Leandro Trossard (5/10):

    Malam yang medioker bagi spesialis laga besar Arsenal. Ditarik keluar untuk Madueke.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pemain Pengganti & Manajer

    Ben White (5/10):

    Masuk menggantikan Hincapie, tetapi tak memberi peningkatan berarti.

    Eberechi Eze (5/10):

    Masuk menggantikan Odegaard, namun sama-sama gagal mengubah jalannya laga.

    Mikel Merino (7/10):

    Menggantikan Zubimendi dan kembali mencetak gol di momen penting, meski kebahagiaannya cepat sirna oleh gol Cunha.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Masuk menggantikan Jesus. Lebih agresif dalam duel, tetapi tetap tak membuahkan hasil.

    Noni Madueke (5/10):

    Menggantikan Trossard. Terlalu sering kehilangan kontrol hingga bola keluar lapangan.

    Mikel Arteta (4/10):
    Inilah wajah terburuk Arsenal versi Arteta: terlalu emosional dan cepat kehabisan ide dari permainan terbuka. Empat pergantian pemain di awal babak kedua terendus sebagai langkah putus asa. Kini jarak dengan Manchester City dan Aston Villa tinggal empat poin. Akankah gagal maning?!

