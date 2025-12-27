Rating Pemain Arsenal Vs Brighton: Hokinya The Gunners Belum Habis! Gol Bunuh Diri Georginio Rutter & Sepakan Ciamik Martin Odegaard Antar Arsenal Kembali Ke Puncak Liga Inggris

Tak lama setelah Manchester City merebut puncak klasemen Liga Inggris lewat kemenangan 2-1 atas Nottingham Forest, Arsenal memberikan jawaban. Pada menit ke-15, Odegaard menghukum kesalahan sapuan kiper Brighton Bart Verbruggen dengan penyelesaian klinis ke sudut bawah gawang dari tepi kotak penalti. Babak pertama berjalan relatif datar, namun para pendukung tuan rumah murka ketika Verbruggen lolos dari kartu merah usai tekel keras terhadap Viktor Gyokeres, dan hanya diganjar kartu kuning. Arsenal seharusnya unggul 2-0 saat jeda, tetapi Verbruggen tampil gemilang menggagalkan Martin Zubimendi sebelum Leandro Trossard melepaskan tembakan melambung dari sudut sempit.

Ruang napas yang dicari-cari Arsenal akhirnya datang tujuh menit selepas rehat, ketika umpan sudut menggoda Declan Rice justru disundul Rutter ke gawangnya sendiri. Saat laga tampak akan berjalan nyaman bagi tuan rumah, Brighton membalas. Tembakan Yasin Ayari membentur tiang dan Diego Gomez menyambar bola pantul pada menit ke-64. Arsenal kemudian berutang pada David Raya, yang membuat penyelamatan luar biasa untuk menepis sepakan melengkung keras Yankuba Minteh. Gabriel Martinelli seharusnya mengunci kemenangan tiga menit menjelang bubaran, tetapi ia menyia-nyiakan umpan silang presisi Bukayo Saka. Meski begitu, Arsenal tetap menjaga jarak dua poin dari Man City asuhan Pep Guardiola.

GOAL menilai rating para pemain Arsenal yang mengalahkan Brighton di Emirates...