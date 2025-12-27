Arsenal beat BrightonGetty/Goal
Muhammad Zaki

Rating Pemain Arsenal Vs Brighton: Hokinya The Gunners Belum Habis! Gol Bunuh Diri Georginio Rutter & Sepakan Ciamik Martin Odegaard Antar Arsenal Kembali Ke Puncak Liga Inggris

Gol perdana Martin Odegaard musim ini membantu Arsenal menang tipis namun penuh ketegangan 2-1 atas Brighton, sekaligus mengembalikan mereka ke puncak klasemen Liga Inggris. Kapten Gunners itu melepaskan tembakan indah di awal laga sebelum gol bunuh diri Georginio Rutter seolah membuka jalan bagi tuan rumah. Gol balasan Diego Gomez membuat akhir pertandingan menegangkan, tetapi pasukan Mikel Arteta mampu bertahan hingga peluit akhir demi tiga poin krusial pada Sabtu (28/12) malam, di Emirates.

Tak lama setelah Manchester City merebut puncak klasemen Liga Inggris lewat kemenangan 2-1 atas Nottingham Forest, Arsenal memberikan jawaban. Pada menit ke-15, Odegaard menghukum kesalahan sapuan kiper Brighton Bart Verbruggen dengan penyelesaian klinis ke sudut bawah gawang dari tepi kotak penalti. Babak pertama berjalan relatif datar, namun para pendukung tuan rumah murka ketika Verbruggen lolos dari kartu merah usai tekel keras terhadap Viktor Gyokeres, dan hanya diganjar kartu kuning. Arsenal seharusnya unggul 2-0 saat jeda, tetapi Verbruggen tampil gemilang menggagalkan Martin Zubimendi sebelum Leandro Trossard melepaskan tembakan melambung dari sudut sempit.

Ruang napas yang dicari-cari Arsenal akhirnya datang tujuh menit selepas rehat, ketika umpan sudut menggoda Declan Rice justru disundul Rutter ke gawangnya sendiri. Saat laga tampak akan berjalan nyaman bagi tuan rumah, Brighton membalas. Tembakan Yasin Ayari membentur tiang dan Diego Gomez menyambar bola pantul pada menit ke-64. Arsenal kemudian berutang pada David Raya, yang membuat penyelamatan luar biasa untuk menepis sepakan melengkung keras Yankuba Minteh. Gabriel Martinelli seharusnya mengunci kemenangan tiga menit menjelang bubaran, tetapi ia menyia-nyiakan umpan silang presisi Bukayo Saka. Meski begitu, Arsenal tetap menjaga jarak dua poin dari Man City asuhan Pep Guardiola.

GOAL menilai rating para pemain Arsenal yang mengalahkan Brighton di Emirates...

    Kiper & Bek

    David Raya (7/10):

    Nyaris tanpa pekerjaan berarti selama satu jam pertama dan tak banyak bisa berbuat pada gol Brighton. Namun penyelamatan kelas dunia untuk menahan Minteh di menit akhir sangat krusial.

    Declan Rice (7/10):

    Beroperasi di posisi tak biasa sebagai bek kanan. Oa terlibat dalam proses gol Odegaard dan sepak pojoknya berujung gol kedua Arsenal. Penampilan energik dan solid.

    William Saliba (6/10):

    Tak membuat kesalahan fatal, tetapi juga tak benar-benar menonjol. Akan senang menyambut kembalinya Gabriel Magalhaes sebagai partner ideal.

    Piero Hincapie (7/10):

    Didatangkan musim panas, Hincapie tampil solid tanpa melakukan banyak kesalahan saat dimainkan sebagai bek tengah maupun bek kiri.

    Myles Lewis-Skelly (5/10):

    Start perdananya di Liga Inggris musim ini, karena Riccardo Calafiori mengalami masalah saat pemanasan. Namun kontribusinya terbatas, dan Arteta memilih menariknya, menggeser Hincapie ke kiri, sebelum memasukkan Gabriel.

    Gelandang

    Martin Odegaard (7/10):

    Melepaskan penyelesaian luar biasa saat diberi ruang. Tampil penuh percaya diri di awal, meski pengaruhnya menurun ketika Brighton meningkatkan tekanan.

    Martin Zubimendi (6/10):

    Bagian dari lini tengah yang sempat mengontrol laga sebelum gol Brighton mengubah momentum. Mestinya bisa memberi kontribusi lebih ke depan.

    Mikel Merino (6/10):

    Cemerlang saat diplot sebagai penyerang darurat, namun kali ini tak sedominan itu di peran alaminya di lini tengah.

    Penyerang

    Bukayo Saka (7/10):

    Tenang memberi assist untuk gol Odegaard dan kerap menang duel atas Maxim De Cuyper. Tak banyak momen mencolok, tetapi selalu mampu menciptakan sesuatu.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Awal laga berantakan, dengan maupun tanpa bola. Ada perbaikan, namun masih belum menyatu sepenuhnya sebagai pemain anyar.

    Leandro Trossard (6/10):

    Disoraki sebagian pendukung tandang, namun tampil cukup baik melawan mantan klubnya meski efektivitasnya menurun seiring waktu.

    Pengganti & Manajer

    Gabriel Magalhaes (6/10):

    Kembali memperkuat Arsenal setelah lebih dari sebulan menepi karena cedera.

    Gabriel Jesus (5/10):

    Relatif senyap sejak masuk sebagai pengganti.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Menyia-nyiakan peluang emas dari bangku cadangan.

    Mikel Arteta (6/10):

    Bukan penampilan paling meyakinkan dari timnya, yang terlihat gugup setelah kebobolan. Arteta tak akan puas dengan respons yang kurang tajam, dan para pemain pengganti pun tak banyak mengubah arah laga.

