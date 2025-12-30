Arsenal Wolves ratings GFXGetty/GOAL
Muhammad Zaki

Rating Pemain Arsenal Vs Aston Villa: Gabriel Hidupkan Lagi 'Set-Piece FC', The Gunners HANCURKAN Villa!

Gabriel Magalhaes menyegarkan kembali ambisi gelar Arsenal di Liga Inggris dengan membuka skor dalam kemenangan telak atas Aston Villa, Rabu (31/12) dini hari WIB. Gol sang bek di awal babak kedua menjadi pemantik kebangkitan The Gunners, sebelum Martin Zubimendi, Leandro Trossard, dan Gabriel Jesus ikut mencatatkan nama di papan skor untuk memberi tim Unai Emery kekalahan pertama sejak 1 November.

Villa tiba di Emirates Stadium dengan modal 11 (sebelas!) kemenangan beruntun dan seharusnya bisa membuka skor di awal pertandingan. Baru 13 menit laga berjalan, Ezri Konsa mencuri bola dari Viktor Gyokeres yang terlalu lama menguasai bola dan mengirimkan umpan ke Ollie Watkins di tiang jauh. Namun sepakan striker Inggris itu tipis melebar. Gyokeres sendiri mendapat dua peluang bagus lewat sundulan di babak pertama, tetapi semuanya gagal menemui sasaran.

Arsenal juga sempat diselamatkan William Saliba tepat sebelum jeda. Sang bek menjulurkan kaki untuk menggagalkan peluang emas Watkins, meski bendera offside sudah terangkat—sesuatu yang tentu tidak ia ketahui saat melakukan intervensi krusial itu.

Momen-momen terbuang tersebut akhirnya menghantui tim tamu. Di awal babak kedua, Arsenal memecah kebuntuan lewat situasi bola mati. Sepak pojok Bukayo Saka dari sisi kanan membuat Emi Martinez berada di bawah tekanan Gabriel Magalhaes. Kiper Argentina itu hanya mampu menepis setengah hati, bola liar pun bergulir masuk ke gawangnya sendiri.

Bak hiu mencium darah, gol tersebut langsung membangunkan Arsenal dan tiba-tiba mereka terlihat sebagai tim yang berbeda. Mereka menggandakan keunggulan saat Martin Odegaard merebut bola di area Villa dan menyodorkan umpan matang kepada Martin Zubimendi, yang dengan tenang menyentuh bola melewati Martinez. Tuan rumah semakin dominan. Odegaard dua kali nyaris mencetak gol sebelum Leandro Trossard mematikan harapan comeback Villa lewat sepakan klinis dari tepi kotak penalti, memanfaatkan kegagalan tim tamu membuang bola hasil umpan kapten Arsenal.

Tapi pesta gol belum usai. Gabriel Jesus, yang masuk menggantikan Gyokeres, mencetak gol keempat Arsenal lewat sentuhan pertamanya. Villa hanya mampu mencetak gol hiburan di masa tambahan waktu ketika Donyell Malen secara tak terduga mengirim bola kepada Watkins untuk diselesaikan dari jarak dekat, menutup pahitnya kepulangan Unai Emery ke Emirates Stadium.

Sebelum laga, Emery digadang-gadang sebagai sosok terpilih untuk menjegal laju gelar Arsenal (lagi), setelah mencatatkan 11 kemenangan beruntun bersama Villa. Salah satu dari kemenangan impresif tersebut memang mereka dapatkan melawan The Gunners, tapi kali ini Mikel Arteta telah belajar dari kesalahannya.

GOAL menilai rating para pemain Arsenal yang menghentikan rentetan kemenangan Aston Villa...

    Kiper & Bek

    David Raya (7/10):

    Mungkin mengharapkan laga yang lebih sibuk menghadapi Villa yang sedang panas, tetapi nyatanya ia nyaris hanya menjadi penonton sepanjang laga. Melakukan satu penyelamatan bagus di injury time, meski kemudian kebobolan sesaat setelahnya.

    Jurrien Timber (7/10):

    Kembali mengisi posisi bek kanan dan Arsenal langsung terlihat lebih seimbang dengan kehadirannya.

    William Saliba (7/10):

    Sentuhan brilian untuk menggagalkan peluang emas Watkins sebelum jeda. Bendera offside sudah terangkat, tetapi ia tetap sigap melakukan tugasnya.

    Gabriel Magalhaes (8/10):

    Start pertamanya sejak pulih dari cedera langsung berbuah gol pembuka yang menentukan arah pertandingan. Juga melakukan sundulan berani untuk menghentikan peluang Tielemans di babak kedua.

    Piero Hincapie (6/10):

    Mengirimkan umpan matang untuk Gyokeres di babak pertama dan nyaris mencetak gol ketiga Arsenal, tetapi terpeleset di dalam kotak penalti pada momen krusial.

    Gelandang

    Martin Odegaard (8/10):

    Kerja kerasnya merebut bola dan umpan terobosan mematikan kepada Zubimendi menjadi kunci gol kedua. Menyia-nyiakan satu peluang, lalu memaksa Martinez melakukan penyelamatan dengan performa babak kedua yang sangat kuat.

    Martin Zubimendi (8/10):

    Menunjukkan ketenangan luar biasa saat menyambut umpan Odegaard dan menyelesaikannya dengan dingin untuk menggandakan keunggulan.

    Mikel Merino (5/10):

    Hampir tak ada kontribusinya, terutama di babak pertama. Beruntung lolos dari kartu kuning kedua setelah menarik Rogers.

    Penyerang

    Bukayo Saka (6/10):

    Masih jauh dari performa terbaiknya dan kerap kehilangan bola. Namun, ia tetap memberi kontribusi penting lewat assist dari sepak pojok untuk gol pembuka.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Sang striker anyar lagi-lagi mengecewakan, dan Arsenal terus menang tanpa kontribusinya. Hanya lima sentuhan di babak pertama, dua di antaranya sundulan yang melenceng. Minim suplai, tetapi tetap perlu lebih tajam.

    Leandro Trossard (7/10):

    Selalu aktif di sisi kiri, meski kesulitan menciptakan peluang untuk Gyokeres. Menebusnya dengan gol ketiga Arsenal lewat sepakan yang sangat bersih.

    Pengganti & Manajer

    Christian Norgaard (6/10):

    Masuk menggantikan Merino pada 15 menit terakhir.

    Gabriel Jesus (8/10):

    Langsung mencetak gol dengan sentuhan pertamanya usai masuk menggantikan Gyokeres, mengubah skor menjadi 4-0.

    Myles Lewis-Skelly (6/10):

    Masuk saat laga sudah aman.

    Ben White (-):

    Masuk di menit akhir untuk mengamankan kemenangan.

    Noni Madueke (-):

    Juga masuk di penghujung laga.

    Mikel Arteta (7/10):

    Arsenal kembali tampak kurang meyakinkan di babak pertama, dengan absennya Rice amat terasa. Namun, respons timnya setelah jeda menunjukkan karakter kuat. Sulit meminta laga yang lebih sempurna.

