Raspadori kemungkinan tidak akan turun sebagai starter, tetapi ia siap memberi kontribusinya dengan masuk pada babak kedua. Dengan nomor 10 di punggungnya. Sebuah jersey yang prestisius sekaligus berat, yang tidak takut dikenakan oleh si kecil lincah yang dibesarkan di Sassuolo, lalu dilempar ke panggung sepakbola besar oleh Roberto De Zerbi. Sepanjang kariernya, ia selalu memikul tanggung jawab, bahkan ketika bukan pilihan utama, seperti di Napoli dan di Madrid, kubu Atletico Madrid. Ia siap melakukannya juga bersama tim nasional Italia, yang di sana ia tak pernah benar-benar menjadi starter, benar-benar menjadi penggerak. Juga karena persoalan peran, soal posisi. Raspadori bisa melakukan segalanya, bisa bermain di mana saja, tetapi sulit menemukan penempatan yang benar-benar tepat baginya di lapangan. Saat ini, di mana ia benar-benar bisa menjadi nilai tambah?