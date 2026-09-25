60 kali dipanggil, 46 penampilan, 11 gol dengan seragam Timnas Italia, yang menjadi 101 pemanggilan, 86 pertandingan, dan 19 gol jika juga menghitung tim kelompok umur. Catatan Giacomo Raspadori bersama Timnas Italia jelas bukan milik pemain yang baru datang. Dari Mancini hingga Gattuso, lewat Spalletti, dalam lima setengah tahun terakhir, sejak debut melawan Republik Ceko pada Juni 2021, penyerang kelahiran Bentivoglio itu selalu ada. Dan dia juga akan ada malam ini, melawan Belgia di Olimpico, Roma, pada laga pertama Mancini jilid kedua.
Raspadori, nomor 10 dan peran yang belum ditentukan: di mana dia bisa bermain bersama Sarri dan Mancini?
NOMOR 10? Tidak ada tekanan
Raspadori kemungkinan tidak akan turun sebagai starter, tetapi ia siap memberi kontribusinya dengan masuk pada babak kedua. Dengan nomor 10 di punggungnya. Sebuah jersey yang prestisius sekaligus berat, yang tidak takut dikenakan oleh si kecil lincah yang dibesarkan di Sassuolo, lalu dilempar ke panggung sepakbola besar oleh Roberto De Zerbi. Sepanjang kariernya, ia selalu memikul tanggung jawab, bahkan ketika bukan pilihan utama, seperti di Napoli dan di Madrid, kubu Atletico Madrid. Ia siap melakukannya juga bersama tim nasional Italia, yang di sana ia tak pernah benar-benar menjadi starter, benar-benar menjadi penggerak. Juga karena persoalan peran, soal posisi. Raspadori bisa melakukan segalanya, bisa bermain di mana saja, tetapi sulit menemukan penempatan yang benar-benar tepat baginya di lapangan. Saat ini, di mana ia benar-benar bisa menjadi nilai tambah?
SEBUAH ALTERNATIF
Memiliki fisik layaknya pemain sayap menyerang, dengan gaya seorang finisher, pada awal kariernya Raspadori sempat dibandingkan dengan Di Natale dan Aguero, tetapi sebagai nomor 9 murni ia tak pernah benar-benar berfungsi, bukan hanya karena persoalan postur tubuh. Dalam 4-3-3 racikan Mancini di tim nasional Italia dan Sarri di Atalanta, ia bermain sebagai winger, tetapi ia tidak selalu memiliki langkah untuk menusuk dan melewati lawan, dan saat jauh dari gawang ia nyaris tak berbahaya. Lalu? Hal-hal terbaik justru ia tampilkan saat menopang seorang penyerang tengah, sebagai penyerang kedua atau gelandang serang, dalam 4-2-3-1. Di sanalah ia menyala, di sanalah ia menjadi ancaman. Sampai hari ini Raspadori tampaknya terutama adalah sebuah alternatif, saat pertandingan sedang berjalan. Bukan seorang starter. Tidak persis seperti yang seharusnya dimiliki nomor 10 Italia.
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