Kepergian Hojlund dari Old Trafford terjadi bersamaan dengan kedatangan Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Man United menggelontorkan £74 juta untuk striker Slovenia tersebut, namun sejauh ini nasibnya masih serupa dengan para pendahulunya.

Sesko baru mencetak dua gol dari 14 penampilan di musim debutnya yang juga diwarnai cedera. Padahal, sebagai striker berbakat berusia 22 tahun, ia diharapkan langsung memberi dampak besar.

Keputusan United melepas Hojlund sekaligus berinvestasi besar pada seorang pengganti yang sama hijaunya pun mulai dipertanyakan. Jamie Jackson, koresponden Manchester United untuk The Guardian, mengkritik langkah tersebut saat berbicara kepada talkSPORT: “Sejauh ini, dia (Sesko) baru setengah musim bermain, memang ada faktor cedera dan sebagainya. Tapi sekali lagi kita bicara level tertinggi, sepakbola elite. Pemain-pemain seperti ini didatangkan dengan alasan tertentu. Dia adalah nomor sembilan."

“Kalau melihat sejauh ini, saya justru menilai Hojlund terlihat sebagai pemain yang lebih baik. Hojlund punya kecepatan eksplosif, tipikal penyerang nomor sembilan, sekarang sedang dipinjamkan ke Napoli. Sesko terlihat agak kebingungan. Setiap kali dia menguasai bola, ada perasaan dia akan kehilangan bola. Itu bukan pertanda bagus."

“Kita semua ingin melihat pemain berkembang dan bersinar, siapa pun klub yang kita dukung. Kita suka melihat pemain menerangi pertandingan. Tapi dia sama sekali belum melakukan itu, bukan? Justru sebaliknya, ada kesan ‘Ya Tuhan, dia jadi beban saat ini’."

“Ini seperti masalah ayam dan telur—dia butuh menit bermain untuk percaya diri, tapi kepercayaan dirinya justru terkikis setiap kali bermain karena performanya tidak baik. Lalu itu berubah menjadi sprial negatif. Jadi, sejauh ini saya sama sekali tidak terkesan.”