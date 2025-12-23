Getty
BRUTAL! Napoli Juara Piala Super Italia, Rasmus Hojlund Sindir Keras Manchester United?
Hojlund bersinar bersama McTominay di Napoli
Manchester United meminjamkan Rasmus Hojlund ke Napoli selama semusim penuh, disertai opsi transfer permanen yang bisa diaktifkan pada 2026. Striker yang dulu didatangkan MU dengan banderol £72 juta itu tampak membuka peluang untuk menetap lebih lama di Stadio Diego Armando Maradona.
Hojlund menjadi salah satu dari deretan eks pemain Setan Merah—bersama Scott McTominay, Marcus Rashford, dan Antony—yang menemukan kembali performa terbaik setelah meninggalkan Manchester. Sejauh ini, ia telah mencatatkan tujuh gol dan tiga assist dari 19 penampilan bersama Partenopei.
Napoli juara, Hojlund sindir Manchester United
Kontras dengan kiprahnya di Italia, Hojlund hanya mencetak 26 gol dari 95 laga selama membela Man United. Ia dipinjamkan saat MU berusaha merombak lini serang dan mencari sosok No. 9 yang lebih konsisten.
Sementara pasukan Ruben Amorim masih naik-turun di musim 2025/26, Hojlund justru menuai banyak pujian di Liga Italia berkat etos kerja dan kontribusinya. Puncaknya, ia kini punya trofi untuk dipamerkan setelah Napoli menaklukkan Bologna di final Piala Super Italia alias Supercoppa Italiana, Selasa (23/12).
David Neres mencetak dua gol dalam pertandingan yang digelar di Al-Awwal Park, Arab Saudi, itu. Hojlund dan McTominay tampil penuh selama 90 menit dan menutup malam dengan medali juara di leher mereka.
Dengan senyum di wajahnya, Hojlund tak bisa menahan diri untuk menyentil klub induknya, Man United. Di tengah euforia, striker Denmark itu menulis di media sosial: “Beginilah yang disebut keputusan tepat.”
Keputusan Manchester United dipertanyakan
Kepergian Hojlund dari Old Trafford terjadi bersamaan dengan kedatangan Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Man United menggelontorkan £74 juta untuk striker Slovenia tersebut, namun sejauh ini nasibnya masih serupa dengan para pendahulunya.
Sesko baru mencetak dua gol dari 14 penampilan di musim debutnya yang juga diwarnai cedera. Padahal, sebagai striker berbakat berusia 22 tahun, ia diharapkan langsung memberi dampak besar.
Keputusan United melepas Hojlund sekaligus berinvestasi besar pada seorang pengganti yang sama hijaunya pun mulai dipertanyakan. Jamie Jackson, koresponden Manchester United untuk The Guardian, mengkritik langkah tersebut saat berbicara kepada talkSPORT: “Sejauh ini, dia (Sesko) baru setengah musim bermain, memang ada faktor cedera dan sebagainya. Tapi sekali lagi kita bicara level tertinggi, sepakbola elite. Pemain-pemain seperti ini didatangkan dengan alasan tertentu. Dia adalah nomor sembilan."
“Kalau melihat sejauh ini, saya justru menilai Hojlund terlihat sebagai pemain yang lebih baik. Hojlund punya kecepatan eksplosif, tipikal penyerang nomor sembilan, sekarang sedang dipinjamkan ke Napoli. Sesko terlihat agak kebingungan. Setiap kali dia menguasai bola, ada perasaan dia akan kehilangan bola. Itu bukan pertanda bagus."
“Kita semua ingin melihat pemain berkembang dan bersinar, siapa pun klub yang kita dukung. Kita suka melihat pemain menerangi pertandingan. Tapi dia sama sekali belum melakukan itu, bukan? Justru sebaliknya, ada kesan ‘Ya Tuhan, dia jadi beban saat ini’."
“Ini seperti masalah ayam dan telur—dia butuh menit bermain untuk percaya diri, tapi kepercayaan dirinya justru terkikis setiap kali bermain karena performanya tidak baik. Lalu itu berubah menjadi sprial negatif. Jadi, sejauh ini saya sama sekali tidak terkesan.”
- Getty
Harga yang harus ditebus Napoli
Manchester United sebenarnya masih memiliki opsi untuk memasukkan Hojlund kembali ke dalam rencana mereka. Namun, sang striker tampaknya tidak tertarik untuk kembali ke Old Trafford.
Jika Napoli mengaktifkan opsi pembelian permanen, MU bakal mengalami kerugian serius. Nilai transfer striker Denmark tersebut disebut berada di angka £38 juta—hampir setengah dari harga yang mereka bayarkan kepada Atalanta pada 2023 lalu.
Iklan