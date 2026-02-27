Plot Twist Transfer Rashford! Dibeli Barcelona, Lalu Dijual Lagi Ke Liga Inggris?

Article continues below
Rashford tampil impresif bersama Barcelona musim ini, membuat opsi pembelian permanen senilai £26 juta (€30 juta) terlihat seperti salah satu kesepakatan terbaik dekade ini. Namun, kondisi finansial Barca yang masih belum stabil memaksa klub terus mencari celah untuk menyeimbangkan neraca keuangan.
Dengan mengaktifkan klausul tersebut, Blaugrana bisa berperan sebagai “perantara”, membeli Rashford dengan harga relatif murah lalu menjualnya kembali ke rival domestik Manchester United dengan nilai lebih tinggi. Klub Liga Inggris mana pun kemungkinan harus membayar lebih mahal jika bernegosiasi langsung dengan kubu Old Trafford.
Pakar sepakbola Eropa, Guillem Balague, mengungkap bahwa direktur olahraga Barcelona, Deco, telah menyiapkan skenario tersebut. Dalam wawancara dengan Manchester Evening News, Balague menjelaskan: “Itu hanya pinjaman karena mereka tidak mampu membelinya saat itu, tetapi £30 juta, mereka berpikir jika dia tampil sesuai harapan, mereka akan membayarnya. Mereka berharap kondisi finansial membaik sehingga tidak perlu menegosiasikan ulang.”
Strategi ini bertumpu pada fakta bahwa reputasi Rashford di Inggris tetap tinggi, terlebih setelah penampilannya yang mengesankan di La Liga. Balague menambahkan: “Deco berbicara dengan orang-orang di Aston Villa dan Manchester United, dan mereka terkejut United melepasnya dengan harga hanya £30 juta di usia 27 tahun. Mereka melihat ini sebagai peluang pasar. Ada dua kemungkinan: jika mereka menyukainya dan dia tampil baik, mereka membelinya. Tapi mereka juga bisa tetap membelinya lalu menjualnya kembali ke Liga Inggris karena dia jelas punya pasar besar di sana. Namun, opsi pertama sejak awal adalah mempertahankannya. Barca sendiri baru belakangan ini memutuskan langkah apa yang akan mereka ambil.”
Meski opsi Barcelona membeli lalu menjual kembali Rashford terbuka lebar, preferensi sang pemain bisa menjadi faktor penentu. Rashford tampak nyaman di Spanyol dan kembali bermain dengan kebebasan yang sempat hilang pada bulan-bulan terakhirnya di Man United di bawah asuhan Ruben Amorim.
Namun, daya tarik Liga Inggris tetap kuat dan Barca juga membutuhkan dana segar untuk membiayai target transfer lain. Aston Villa menjadi salah satu peminat terdepan, terutama setelah Rashford sempat menjalani periode pinjaman yang sukses di Villa Park pada paruh kedua musim 2024/25. Kala itu, Villa tidak mengaktifkan klausul £40 juta. Namun, kesempatan merekrutnya dengan angka serupa—sekaligus membantu Barcelona meraih keuntungan—bisa membuat klub asal Birmingham itu kembali membuka negosiasi musim panas ini.
Meski skenario jual cepat tampak logis, laporan terbaru menyebut Barcelona kini cenderung ingin mempertahankan Rashford, asalkan beban finansial bisa ditekan. Balague mengisyaratkan adanya permainan tarik-ulur dengan Manchester United.
“Sekarang mereka ingin mempertahankannya. Mereka ingin menurunkan angka £26 juta (€30 juta), tetapi Manchester United tidak akan mengubah itu. Dan juga, untuk beberapa tahun ke depan, mereka ingin menawarkan gaji yang lebih rendah kepada Rashford,” ujarnya.
Situasi ini masih dinamis jelang dibukanya bursa transfer musim panas. Jika Man United tetap bersikukuh pada harga £26 juta, Barcelona harus memilih: mempertahankan pemain yang sedang bersinar atau menjualnya kembali ke Liga Inggris demi keuntungan cepat. Bagi Man United, melihat mantan bintang akademi mereka berseragam rival Inggris tentu akan menjadi pil pahit untuk ditelan.