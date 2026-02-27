Plot Twist Transfer Rashford! Dibeli Barcelona, Lalu Dijual Lagi Ke Liga Inggris?

Pakar sepakbola Eropa, Guillem Balague, mengungkap bahwa direktur olahraga Barcelona, Deco, telah menyiapkan skenario tersebut. Dalam wawancara dengan Manchester Evening News, Balague menjelaskan: “Itu hanya pinjaman karena mereka tidak mampu membelinya saat itu, tetapi £30 juta, mereka berpikir jika dia tampil sesuai harapan, mereka akan membayarnya. Mereka berharap kondisi finansial membaik sehingga tidak perlu menegosiasikan ulang.”

Strategi ini bertumpu pada fakta bahwa reputasi Rashford di Inggris tetap tinggi, terlebih setelah penampilannya yang mengesankan di La Liga. Balague menambahkan: “Deco berbicara dengan orang-orang di Aston Villa dan Manchester United, dan mereka terkejut United melepasnya dengan harga hanya £30 juta di usia 27 tahun. Mereka melihat ini sebagai peluang pasar. Ada dua kemungkinan: jika mereka menyukainya dan dia tampil baik, mereka membelinya. Tapi mereka juga bisa tetap membelinya lalu menjualnya kembali ke Liga Inggris karena dia jelas punya pasar besar di sana. Namun, opsi pertama sejak awal adalah mempertahankannya. Barca sendiri baru belakangan ini memutuskan langkah apa yang akan mereka ambil.”