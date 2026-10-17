Meski mendapat pukulan di awal pertandingan, Inter tetap tenang dengan penguasaan bola mencapai 65,1 persen dan perlahan membuat lini tengah lawan tak berkutik. Gol penyama kedudukan tepat sebelum turun minum terbukti menjadi titik balik, yang sepenuhnya mengalihkan momentum psikologis kepada tim tamu.
Babak kedua menunjukkan kepiawaian Inter dalam mengelola pertandingan dan melakukan pergantian pemain yang berdampak besar. Dengan nilai gol harapan (xG) 3,35 berbanding 0,9 milik Bologna, skor akhir mencerminkan keunggulan kreativitas Inter. Kemenangan ini memastikan Inter tetap tak terkalahkan di puncak klasemen setelah tujuh pekan pertandingan, sekaligus menegaskan statusnya sebagai tim yang harus dikalahkan dalam perburuan Scudetto. Berikut nilai para pemain Inter: