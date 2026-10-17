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Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Inter vs Bologna: Thuram dan Augusto pimpin kebangkitan efektif pada babak kedua

Player ratings
C. Augusto
M. Thuram
Inter
Bologna vs Inter
Bologna
Serie A

Inter Milan mempertahankan posisinya di puncak klasemen Serie A dengan kemenangan 3-1 atas Bologna di Stadio Renato Dall'Ara berkat permainan yang gigih. Laga dimulai dengan buruk bagi tim asuhan Christian Chivu setelah Tommaso Pobega memanfaatkan kelengahan pertahanan untuk membawa tuan rumah unggul dalam sepuluh menit pertama.

Meski mendapat pukulan di awal pertandingan, Inter tetap tenang dengan penguasaan bola mencapai 65,1 persen dan perlahan membuat lini tengah lawan tak berkutik. Gol penyama kedudukan tepat sebelum turun minum terbukti menjadi titik balik, yang sepenuhnya mengalihkan momentum psikologis kepada tim tamu.

Babak kedua menunjukkan kepiawaian Inter dalam mengelola pertandingan dan melakukan pergantian pemain yang berdampak besar. Dengan nilai gol harapan (xG) 3,35 berbanding 0,9 milik Bologna, skor akhir mencerminkan keunggulan kreativitas Inter. Kemenangan ini memastikan Inter tetap tak terkalahkan di puncak klasemen setelah tujuh pekan pertandingan, sekaligus menegaskan statusnya sebagai tim yang harus dikalahkan dalam perburuan Scudetto. Berikut nilai para pemain Inter:

  • Kiper & Lini Pertahanan

    Josep Martinez - 6/10

    Sang kiper menjalani malam yang relatif tenang meski kebobolan lebih awal. Martinez tak banyak bisa berbuat untuk mencegah penyelesaian akurat Pobega pada menit ke-10. Ia menutup laga dengan tiga penyelamatan dan menjadi tumpuan yang stabil dalam permainan operan Inter, yang mencatatkan 683 operan, meski kemampuan distribusi bolanya jarang diuji oleh tekanan tinggi.

    Yann Aurel Bisseck - 6,5/10

    Bermain di sisi kanan formasi tiga bek, Bisseck unggul secara fisik, tetapi sesekali kurang disiplin dalam menjaga posisi saat menghadapi serangan balik pada awal laga. Penampilannya kian stabil seiring berjalannya pertandingan dan turut memperkukuh pertahanan tim, yang membatasi tuan rumah hanya pada empat tembakan tepat sasaran.

    Manuel Akanji - 8/10

    Sebagai pilar utama di jantung pertahanan, Akanji berperan penting dalam membangun serangan dan mendapat penilaian tinggi berdasarkan berbagai metrik statistik. Ia mengatur lini belakang dengan efektif setelah dikejutkan gol pembuka, memastikan garis pertahanan tetap tinggi untuk mempersempit ruang bagi para penyerang lawan.

    Alessandro Bastoni - 7,5/10

    Bastoni seperti biasa menyumbangkan umpan-umpan progresif dari belakang dan kerap berperan sebagai pengatur serangan tambahan. Meski tidak terlibat langsung dalam gol-gol tersebut, kemampuannya melewati garis pertama tekanan lawan sangat penting untuk menjaga kendali pertandingan.

  • Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Lini tengah

    Piotr Zielinski - 7,5/10

    Zielinski sesekali menunjukkan kecemerlangan tekniknya dan memberikan assist krusial untuk gol Carlos Augusto pada menit ke-69. Ia mengatur tempo dengan baik sebelum ditarik keluar menjelang akhir laga, setelah berhasil memanfaatkan ruang di antara lini lawan.

    Nicolo Barella - 8/10

    Sang kapten memberi contoh lewat permainannya, termasuk assist penting untuk gol penyama kedudukan Marcus Thuram sesaat sebelum turun minum. Barella menjadi motor tim, terus bergerak maju dan menghubungkan permainan. Energinya saat transisi menjadi alasan utama tim mampu membalikkan ketertinggalan awal.

    Federico Dimarco - 6,5/10

    Dimarco terus menjadi opsi serangan di sisi kiri, memberi kelebaran dan mengirim umpan-umpan berbahaya ke kotak penalti. Meski tidak mencatatkan gol maupun assist sebelum ditarik keluar pada menit ke-69, posisinya memaksa bek-bek sayap lawan bertahan jauh ke belakang.

    Luis Henrique - 5/10

    Henrique menjalani laga yang sulit di lini tengah. Ia melakukan kesalahan fatal pada awal pertandingan ketika kehilangan bola kepada Juan Miranda, yang berujung langsung pada gol pembuka. Ia kesulitan menemukan kembali ritme permainannya dan digantikan Andy Diouf pada menit ke-69 saat pelatih menginginkan permainan yang lebih vertikal.

    Petar Sucic - 6,5/10

    Sucic tampil disiplin, membantu menutup ruang saat bertahan sekaligus memberi Barella kebebasan bergerak. Namun, ia menyia-nyiakan peluang emas untuk memperbesar keunggulan pada menit ke-76, ketika tembakannya membentur tiang meski gawang sudah kosong.

  • FBL-ITA-SERIE A-BOLOGNA-INTERAFP

    Serangan

    Marcus Thuram - 7,5/10

    Thuram menjadi tumpuan serangan dan tampil menentukan pada saat yang paling dibutuhkan. Sundulannya pada menit ke-44 datang tepat waktu, mematahkan semangat lawan sesaat sebelum jeda. Ia terus menjadi ancaman, tetapi menerima kartu kuning karena diving pada menit ke-61 sebelum diganti pada menit ke-79.

    Francesco Pio Esposito - 5/10

    Malam yang sulit bagi penyerang muda ini. Esposito kesulitan memberi pengaruh berarti dalam pertandingan dan menerima kartu kuning pada menit ke-35 akibat tekel yang dilakukannya karena frustrasi. Ia menjadi pemain pertama yang ditarik keluar pada awal babak kedua.

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  • FBL-ITA-SERIE A-BOLOGNA-INTERAFP

    Pemain Cadangan dan Pelatih

    Carlos Augusto - 9/10

    Pengubah jalannya pertandingan yang tak terbantahkan. Masuk pada menit ke-69, Augusto mencetak gol lewat sentuhan pertamanya untuk membawa timnya unggul, lalu memberikan assist untuk gol pengunci kemenangan pada menit-menit akhir. Meski mendapat kartu kuning pada menit ke-79, kontribusinya sebagai pemain pengganti sungguh luar biasa.

    Ange-Yoan Bonny - 8/10

    Menggantikan Esposito pada menit ke-58, Bonny menghadirkan kekuatan fisik yang sebelumnya kurang di lini depan. Golnya pada menit ke-82 dianulir karena offside, tetapi ia langsung menebusnya dengan mencetak gol ketiga hanya semenit berselang, yang praktis mengakhiri persaingan.

    Andy Diouf - 6/10

    Masuk menggantikan Henrique untuk menambah tenaga segar, Diouf menjalankan perannya dengan cukup baik dan membantu tim mempertahankan hasil pada 20 menit terakhir.

    Henrikh Mkhitaryan - N/A

    Ia masuk menggantikan Thuram pada menit ke-79 untuk menghadirkan ketenangan berkat pengalamannya.

    Hakan Calhanoglu - N/A

    Ia masuk pada menit-menit akhir menggantikan Zielinski untuk membantu mengendalikan fase akhir pertandingan.

    Christian Chivu - 8,5/10

    Sang pelatih layak mendapat pujian besar atas fleksibilitas taktiknya. Menyadari perlunya perubahan dalam permainan di sepertiga akhir lapangan, Chivu mengambil keputusan jitu dengan memasukkan Bonny dan Augusto. Keduanya mencetak gol untuk memastikan kemenangan lewat kebangkitan.

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