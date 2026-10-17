Josep Martinez - 6/10

Sang kiper menjalani malam yang relatif tenang meski kebobolan lebih awal. Martinez tak banyak bisa berbuat untuk mencegah penyelesaian akurat Pobega pada menit ke-10. Ia menutup laga dengan tiga penyelamatan dan menjadi tumpuan yang stabil dalam permainan operan Inter, yang mencatatkan 683 operan, meski kemampuan distribusi bolanya jarang diuji oleh tekanan tinggi.

Yann Aurel Bisseck - 6,5/10

Bermain di sisi kanan formasi tiga bek, Bisseck unggul secara fisik, tetapi sesekali kurang disiplin dalam menjaga posisi saat menghadapi serangan balik pada awal laga. Penampilannya kian stabil seiring berjalannya pertandingan dan turut memperkukuh pertahanan tim, yang membatasi tuan rumah hanya pada empat tembakan tepat sasaran.

Manuel Akanji - 8/10

Sebagai pilar utama di jantung pertahanan, Akanji berperan penting dalam membangun serangan dan mendapat penilaian tinggi berdasarkan berbagai metrik statistik. Ia mengatur lini belakang dengan efektif setelah dikejutkan gol pembuka, memastikan garis pertahanan tetap tinggi untuk mempersempit ruang bagi para penyerang lawan.

Alessandro Bastoni - 7,5/10

Bastoni seperti biasa menyumbangkan umpan-umpan progresif dari belakang dan kerap berperan sebagai pengatur serangan tambahan. Meski tidak terlibat langsung dalam gol-gol tersebut, kemampuannya melewati garis pertama tekanan lawan sangat penting untuk menjaga kendali pertandingan.