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FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-WERDER BREMENAFP
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Borussia Dortmund vs Werder Bremen: Nico Schlotterbeck dan David Svensson mencetak gol saat BVB kolaps pada akhir laga

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Borussia Dortmund
FEATURES
Borussia Dortmund vs Werder Bremen
Werder Bremen
Bundesliga

Borussia Dortmund mengalami keruntuhan lini belakang pada akhir laga di Signal Iduna Park, menyia-nyiakan keunggulan dua gol pada menit-menit terakhir. Meski David Svensson dan Nico Schlotterbeck mencetak gol, Werder Bremen mencuri satu poin pada masa injury time.

Ini adalah laga dengan dua babak yang kontras, atau lebih tepatnya, kisah tentang delapan puluh menit dominasi yang diikuti sepuluh menit kekacauan taktis total. Borussia Dortmund menguasai 72% penguasaan bola dan mencatatkan 22 tembakan yang mengesankan, namun mereka meninggalkan Signal Iduna Park hanya dengan satu poin.

Setelah babak pertama yang berjalan hati-hati dan berakhir tanpa gol, pertandingan meledak pada menit ke-80 ketika David Svensson memecah kebuntuan, lalu segera disusul gol Nico Schlotterbeck yang tampak mengamankan tiga poin penuh untuk tuan rumah.

Namun, kerapuhan mental yang sesekali menghantui BVB kembali muncul pada menit-menit akhir pertandingan. Werder Bremen, yang sepanjang laga lebih banyak berada di pinggiran permainan, mencetak dua gol melalui Ludovit Reis dan mantan pemain Dortmund Niclas Fullkrug untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

GOAL memberi penilaian kepada para pemain Borussia Dortmund dari Signal Iduna Park...

  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    Gregor Kobel - 5/10:

    Selama 80 menit, Kobel hanya menjadi penonton saat Dortmund mendominasi penguasaan bola. Namun, ia akan kecewa karena kebobolan dua kali hanya dari empat tembakan tepat sasaran.

    Joane Gadou - 6/10:

    Pemain muda itu tampil tenang dalam sebagian besar pertandingan, memanfaatkan atribut fisiknya untuk meredam serangan balik Bremen yang jarang terjadi. Namun, intensitas pada 10 menit terakhir tampak terlalu berat bagi lini belakang, dan Gadou kehilangan penjagaannya dalam rangkaian yang berujung pada gol penyeimbang Fullkrug.

    Waldemar Anton - 6/10:

    Anton sebagian besar tampil sangat baik dalam hal penempatan posisi sepanjang mayoritas pertandingan, membantu Dortmund mempertahankan garis pertahanan tinggi. Ia berkontribusi dalam permainan build-up saat BVB mengalirkan bola, tetapi ia juga menjadi bagian dari kolaps pertahanan secara kolektif yang memberi Bremen dua peluang bersih di depan gawang pada akhir laga.

    Nico Schlotterbeck - 7/10:

    Sang kapten sempat merasa sudah mengamankan kemenangan lewat golnya pada menit ke-85. Secara statistik, ia tampil dominan, tetapi sebagai pemimpin unit pertahanan, ia harus bertanggung jawab atas kurangnya organisasi yang membuat keunggulan 2-0 lenyap hanya dalam rentang empat menit.

  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Gelandang

    Marcel Sabitzer - 6/10:

    Sabitzer bekerja keras di ruang antarlini, tetapi tidak memiliki percikan kreativitas yang dibutuhkan untuk membongkar tim tamu. Ia menjadi bagian dari pergantian ganda pada menit ke-72 saat pertandingan masih buntu di skor 0-0.

    Felix Nmecha - 6/10:

    Nmecha memberikan kehadiran fisik yang solid di poros ganda, menyelesaikan banyak operan saat Dortmund mengendalikan tempo.

    Jobe Bellingham - 6/10:

    Bermain dalam peran yang lebih maju di dalam struktur 3-4-2-1, Bellingham menunjukkan kilasan dorongan khasnya, tetapi kesulitan menemukan umpan akhir. Ia ditarik keluar pada menit ke-72 saat Niko Kovac mencari tenaga segar untuk memecah kebuntuan.

    David Svensson - 8/10:

    Svensson menjadi sosok paling menonjol di lini tengah yang sering kesulitan mengubah penguasaan bola menjadi peluang bersih. Golnya pada menit ke-80 menjadi ganjaran yang pantas atas penampilan enerjiknya, dan ia tampak seperti penentu kemenangan sampai drama di akhir laga terjadi.

  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Serangan

    Ethan Nwaneri - 6/10:

    Remaja itu menunjukkan kualitas teknik yang bagus di sisi lapangan, tetapi kesulitan memberi dampak pada permainan di sepertiga akhir saat menghadapi blok rendah Bremen. Ia digantikan oleh Fabio Silva sesaat setelah laga melewati satu jam.

    Serhou Guirassy - 5/10:

    Guirassy terisolasi untuk periode yang panjang dan gagal mencetak gol meski Dortmund melepaskan total 22 tembakan. Permainan menahan bolanya cukup baik, tetapi ia tidak memberikan ancaman gol seperti yang sudah diharapkan fans BVB.

    Maximilian Beier - 5/10:

    Malam yang membuat frustrasi bagi Beier, yang kesulitan terlibat dalam permainan meski Dortmund mendominasi wilayah. Ia tidak memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk mengonversi setengah peluang dan sering kali mendapati dirinya dikepung pertahanan Bremen.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-WERDER BREMENAFP

    Pemain pengganti & manajer

    Fabio Silva - 6/10:

    Masuk pada menit ke-63 dan mencatat assist untuk gol pembuka Svensson. Memberikan dampak positif, meski kemudian memudar setelah Dortmund unggul.

    Joey Veerman - 5/10:

    Tampil singkat yang kacau. Ia mencatat assist untuk gol Schlotterbeck, tetapi kemudian menjadi sosok sentral dalam kolaps di akhir laga saat Bremen mengacak-acak lini tengah Dortmund.

    Konstantinos Karetsas - 5/10:

    Masuk pada menit ke-72 tetapi gagal memberikan perlindungan defensif yang dibutuhkan maupun opsi serangan saat pertandingan berubah menjadi adu serang.

    Niko Kovac - 4/10:

    Secara taktis, Kovac mendominasi 80 menit pertama, tetapi pengelolaan pertandingannya dalam 10 menit terakhir buruk. Timnya tampak sama sekali tidak siap menghadapi perubahan taktik Bremen di akhir laga, dan pergantiannya gagal menenangkan tim yang gugup.

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