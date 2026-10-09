Ini adalah laga dengan dua babak yang kontras, atau lebih tepatnya, kisah tentang delapan puluh menit dominasi yang diikuti sepuluh menit kekacauan taktis total. Borussia Dortmund menguasai 72% penguasaan bola dan mencatatkan 22 tembakan yang mengesankan, namun mereka meninggalkan Signal Iduna Park hanya dengan satu poin.

Setelah babak pertama yang berjalan hati-hati dan berakhir tanpa gol, pertandingan meledak pada menit ke-80 ketika David Svensson memecah kebuntuan, lalu segera disusul gol Nico Schlotterbeck yang tampak mengamankan tiga poin penuh untuk tuan rumah.

Namun, kerapuhan mental yang sesekali menghantui BVB kembali muncul pada menit-menit akhir pertandingan. Werder Bremen, yang sepanjang laga lebih banyak berada di pinggiran permainan, mencetak dua gol melalui Ludovit Reis dan mantan pemain Dortmund Niclas Fullkrug untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

GOAL memberi penilaian kepada para pemain Borussia Dortmund dari Signal Iduna Park...