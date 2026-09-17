Berbicara kepada media klub setelah pertandingan, Raphinha mengakui bahwa ia tidak pernah benar-benar puas dengan performanya dan selalu mencari aspek yang bisa meningkatkan permainannya. Penyerang itu juga menyoroti betapa nyamannya ia bermain dalam peran sentral ketika unit kolektif tim berfungsi dengan mulus.

"Selalu penting untuk berpikir bahwa Anda perlu berkembang di suatu aspek. Saya tidak akan pernah mengatakan kepada Anda bahwa saya bermain baik atau bahwa saya sedang berada di performa terbaik; saya selalu berusaha memperbaiki semua yang saya bisa. Saya tentu bisa memberi lebih kepada tim daripada yang saat ini saya berikan. Saya senang dengan gol-gol ini dan kemenangan ini, yang merupakan hal terpenting," kata Raphinha.



