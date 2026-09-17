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imago-sport-1083403545.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

Raphinha yang tak terbendung cetak hat-trick dan ungkap rahasia di balik rentetan kemenangan luar biasa Barcelona!

Barcelona
Raphinha
LaLiga

Raphinha mencetak hat-trick brilian untuk membantu Barcelona meraih kemenangan telak 7-2 atas Racing Santander. Penyerang asal Brasil itu memuji dampak Hansi Flick dan menekankan besarnya ambisi skuad setelah awal musim mereka yang memecahkan rekor.

  • Hat-trick gemilang memperpanjang rentetan kemenangan

    Barcelona melanjutkan start sensasional mereka pada musim ini dengan kemenangan telak 7-2 atas Racing Santander, dengan Raphinha memainkan peran utama. Penyerang Brasil itu mencetak hat-trick brilian untuk membawa koleksi gol impresifnya di La Liga menjadi sembilan gol musim ini, sekaligus berhak membawa pulang bola pertandingan resmi saat peluit akhir dibunyikan. Kemenangan meyakinkan itu semakin menegaskan momentum tanpa henti tim di bawah asuhan Hansi Flick.

    Raphinha mengungkapkan kegembiraannya atas penampilan tim sambil tetap menjaga tekad pribadi yang besar untuk terus berkembang.

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    Mengejar kesempurnaan dan kenyamanan taktis

    Berbicara kepada media klub setelah pertandingan, Raphinha mengakui bahwa ia tidak pernah benar-benar puas dengan performanya dan selalu mencari aspek yang bisa meningkatkan permainannya. Penyerang itu juga menyoroti betapa nyamannya ia bermain dalam peran sentral ketika unit kolektif tim berfungsi dengan mulus.

    "Selalu penting untuk berpikir bahwa Anda perlu berkembang di suatu aspek. Saya tidak akan pernah mengatakan kepada Anda bahwa saya bermain baik atau bahwa saya sedang berada di performa terbaik; saya selalu berusaha memperbaiki semua yang saya bisa. Saya tentu bisa memberi lebih kepada tim daripada yang saat ini saya berikan. Saya senang dengan gol-gol ini dan kemenangan ini, yang merupakan hal terpenting," kata Raphinha.


  • Memuji Flick dan mendukung rekan setim

    Raphinha dengan cepat menyoroti pengaruh transformatif pelatih Hansi Flick, dengan memberi kredit kepada juru taktik asal Jerman itu karena telah sepenuhnya mengubah mentalitas dan kepercayaan dirinya di klub. Penyerang itu juga mengungkapkan alasan ia tanpa pamrih menyerahkan kesempatan penalti kepada Lamine Yamal pada babak pertama demi membantu meningkatkan moral rekan setimnya itu.

    "Saya pikir Lamine membutuhkannya pada momen itu di babak pertama. Dia gagal mengeksekusinya, tidak apa-apa. Saya juga bisa gagal; itu normal. Setiap kali saya bisa, saya akan berusaha membantunya. Bukan hanya dia, tetapi Karim dan Anthony juga. Saya tahu lebih baik daripada siapa pun bahwa seorang striker membutuhkan golnya," jelas Raphinha.

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    Mempertahankan mentalitas juara

    Menatap ke depan, Raphinha menegaskan bahwa skuad ini memiliki mentalitas dan penempatan taktis yang tepat untuk tetap berada di puncak sepakbola Eropa. Dengan hasrat yang tak tergoyahkan untuk menciptakan peluang dan mencetak gol di setiap laga, pemain Brasil itu menegaskan bahwa batas kemampuan tim ini masih sangat jauh.

    "Kami punya mentalitas bahwa kapan pun kami bisa, kami harus mencari lebih banyak gol, menciptakan lebih banyak peluang, dan itu terlihat di lapangan. Posisi kami untuk mencetak gol jauh lebih baik, dan itulah mengapa kami memiliki semua yang kami butuhkan untuk berada di puncak," pungkas Raphinha.

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