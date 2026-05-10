Raphinha sangat jujur mengenai status Lamine Yamal di FC Barcelona

Raphinha mengakui bahwa di FC Barcelona, ia belum bisa menyaingi rekan setimnya, Lamine Yamal.
Musim ini, Yamal telah berkembang menjadi ikon kreativitas tak terbantahkan di Barcelona, sehingga cedera yang dialami pemain sayap ini meninggalkan lubang besar dalam susunan pemain inti Hansi Flick. Meskipun Raphinha adalah kandidat yang logis untuk mengisi sayap kanan, mantan pemain Leeds United ini dengan cepat menjauhkan diri dari perbandingan dengan wonderkid berusia delapan belas tahun tersebut.
''Jika saya bermain di sayap kanan, jangan berharap sesuatu yang istimewa, karena saya bukan Lamine. Lamine adalah bintang dengan apa yang dia lakukan,'' kata Raphinha dengan kejujuran yang menyegarkan dalam wawancara dengan Movistar, seperti dikutip Sport.
Perjalanan Raphinha untuk kembali ke El Clásico berjalan sulit setelah cedera yang dialaminya saat membela tim nasional. Pemain sayap ini absen akibat cedera yang dideritanya dalam pertandingan persahabatan Brasil di Amerika Serikat, sehingga ia harus melewatkan pertandingan perempat final Liga Champions yang krusial melawan Atlético Madrid pada awal musim ini.
Setelah menjalani masa pemulihan di negaranya, pemain sayap ini akhirnya siap untuk berkontribusi, meskipun ia mengakui bahwa kondisinya belum 100 persen fit. Mengenai kondisinya saat ini, ia berkata: ''Lawan ini mungkin cocok untuk saya. Saya sedang berusaha kembali ke performa terbaik saya. Saya belum sepenuhnya pulih. Kami memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang cukup sulit; mereka masih memiliki peluang untuk memenangkan kompetisi, jadi mereka tidak akan memberi kami kemudahan. Jika kami menang, kami akan merayakan gelar juara."
Meskipun rumor tentang kepindahannya ke Liga Premier atau Arab Saudi terus beredar, Raphinha memanfaatkan masa menjelang pertandingan untuk sekali lagi menegaskan kesetiaannya kepada klub raksasa Catalan tersebut. Dengan kontrak yang masih berlaku selama beberapa tahun ke depan, pemain asal Brasil ini untuk saat ini tidak berencana meninggalkan klub, terlepas dari semua gejolak seputar posisinya di skuad.
Raphinha menegaskan keinginannya untuk tetap di klub dan menyatakan: ''Saya melihat diri saya masih bermain di sini selama bertahun-tahun. Saya memiliki kontrak hingga 2028 dan jika klub ingin berbicara dengan saya, saya terbuka untuk itu.''
Dalam beberapa pekan terakhir, Flick harus mengatur susunan pemainnya dengan cermat. Misalnya, ia tidak memasukkan Raphinha ke dalam starting lineup saat pertandingan melawan Osasuna baru-baru ini. Namun, dengan gelar juara liga yang kini sudah di ujung jari, sang pelatih diperkirakan akan sangat mengandalkan pengalaman pemain asal Brasil itu saat menghadapi Los Blancos. Meskipun Raphinha mungkin tidak memiliki bakat individu istimewa yang ia kaitkan dengan Yamal, disiplin taktis dan ancaman golnya tetap sangat penting bagi Barcelona. Blaugrana ingin mematahkan harapan gelar Real Madrid secara definitif dan mengamankan gelar di Spotify Camp Nou yang penuh sesak.