Raphinha sangat jujur mengenai status Lamine Yamal di FC Barcelona

Perjalanan Raphinha untuk kembali ke El Clásico berjalan sulit setelah cedera yang dialaminya saat membela tim nasional. Pemain sayap ini absen akibat cedera yang dideritanya dalam pertandingan persahabatan Brasil di Amerika Serikat, sehingga ia harus melewatkan pertandingan perempat final Liga Champions yang krusial melawan Atlético Madrid pada awal musim ini.

Setelah menjalani masa pemulihan di negaranya, pemain sayap ini akhirnya siap untuk berkontribusi, meskipun ia mengakui bahwa kondisinya belum 100 persen fit. Mengenai kondisinya saat ini, ia berkata: ''Lawan ini mungkin cocok untuk saya. Saya sedang berusaha kembali ke performa terbaik saya. Saya belum sepenuhnya pulih. Kami memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang cukup sulit; mereka masih memiliki peluang untuk memenangkan kompetisi, jadi mereka tidak akan memberi kami kemudahan. Jika kami menang, kami akan merayakan gelar juara."