Raphinha merasa bangga dengan Barcelona meskipun upaya comeback mereka gagal melawan Atletico Madrid, sementara bintang Brasil itu memprediksi akhir musim yang spektakuler

“Saya sangat bangga dengan tim ini,” kata Raphinha di zona campuran setelah peluit akhir dibunyikan. “Jika kita terus bermain seperti ini, kita akan memiliki akhir musim yang spektakuler.” Suasana di stadion ternyata sangat positif untuk tim yang tersingkir, karena para pendukung tuan rumah tetap tinggal lama setelah peluit dibunyikan untuk menyanyikan lagu-lagu untuk para pemain mereka. Raphinha dengan cepat mengakui dampak dari Grada d’Animacio yang baru debut, mencatat: “Kebenarannya adalah kami yang harus berterima kasih kepada para penggemar, mereka telah melakukan hal yang spektakuler. Saat kami bermain di kandang, kami perlu merasakan dukungan penggemar. Itu hal yang penting bagi kami. Saya pikir para penggemar merasa bangga.”

Raphinha mengakui bahwa defisit awal terlalu besar untuk diatasi: “Kami telah memberikan segalanya. Atletico bermain sangat baik. Kami telah melakukan segala yang mungkin, kami hanya sedikit kurang. Kami kecewa tidak lolos ke final, tetapi dengan lebih banyak kesimpulan positif daripada negatif. Intensitas dengan yang kami masukkan, keinginan untuk bangkit… Atletico mengakhiri pertandingan di laga pertama, kami harus mengakui keunggulan mereka.”