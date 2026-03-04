Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Raphinha merasa bangga dengan Barcelona meskipun upaya comeback mereka gagal melawan Atletico Madrid, sementara bintang Brasil itu memprediksi akhir musim yang spektakuler
Keunggulan Atleti pada leg pertama terbukti menentukan.
Kerusakan akhirnya terjadi pada leg pertama di Metropolitano, di mana tim Diego Simeone menang telak 4-0. Barcelona mendominasi pertandingan balasan dari awal hingga akhir, dengan dua gol dari Marc Bernal dan penalti Raphinha membawa mereka ke ambang keajaiban. Namun, gol keempat terbukti sulit diraih karena Atletico mengandalkan pertahanan ketat untuk melindungi keunggulan agregat tipis mereka. Meskipun papan skor akhirnya menentukan kekalahan mereka, usaha tanpa henti di lapangan tidak meninggalkan ruang untuk penyesalan.
- Getty Images Sport
Raphinha merasa bangga meskipun harus tersingkir dengan cara yang menyedihkan.
“Saya sangat bangga dengan tim ini,” kata Raphinha di zona campuran setelah peluit akhir dibunyikan. “Jika kita terus bermain seperti ini, kita akan memiliki akhir musim yang spektakuler.” Suasana di stadion ternyata sangat positif untuk tim yang tersingkir, karena para pendukung tuan rumah tetap tinggal lama setelah peluit dibunyikan untuk menyanyikan lagu-lagu untuk para pemain mereka. Raphinha dengan cepat mengakui dampak dari Grada d’Animacio yang baru debut, mencatat: “Kebenarannya adalah kami yang harus berterima kasih kepada para penggemar, mereka telah melakukan hal yang spektakuler. Saat kami bermain di kandang, kami perlu merasakan dukungan penggemar. Itu hal yang penting bagi kami. Saya pikir para penggemar merasa bangga.”
Raphinha mengakui bahwa defisit awal terlalu besar untuk diatasi: “Kami telah memberikan segalanya. Atletico bermain sangat baik. Kami telah melakukan segala yang mungkin, kami hanya sedikit kurang. Kami kecewa tidak lolos ke final, tetapi dengan lebih banyak kesimpulan positif daripada negatif. Intensitas dengan yang kami masukkan, keinginan untuk bangkit… Atletico mengakhiri pertandingan di laga pertama, kami harus mengakui keunggulan mereka.”
Simeone selamat dari badai di Camp Nou
Bagi Diego Simeone dan Atletico Madrid, malam itu menjadi pelajaran berharga tentang bertahan. Tim Rojiblancos terus diterpa serangan sejak menit pertama, dengan kiper Juan Musso dipaksa melakukan beberapa penyelamatan berkualitas tinggi untuk mempertahankan keunggulan agregat. Saat skor 3-0, ketegangan terasa kental, namun ketangguhan pertahanan tim tamu akhirnya membawa mereka ke final Copa del Rey pertama dalam 13 tahun.
“Kami berada di final, itu yang terpenting. Kami tahu ini bisa rumit, mereka adalah salah satu tim terbaik di dunia, sama seperti kami. Kami lolos, kami mencetak lebih banyak gol daripada mereka, dan kami lolos,” kata Musso kepada RTVE. Mencermati momen-momen akhir, ia menambahkan: “Jangan pikirkan apa-apa. Bela, berikan segalanya untuk jersey, berikan segalanya untuk mimpi menjadi juara, dan itulah yang selalu kami coba lakukan, membantu rekan setim. Ada hari-hari ketika Anda bermain baik, ada hari-hari ketika Anda bermain kurang baik. Kami bermain melawan Barcelona di Camp Nou, wajar jika mereka juga melakukan hal mereka. Keyakinan kami selalu bahwa tim memberikan yang terbaik untuk mewujudkan mimpi kami, yaitu menjadi juara.”
- AFP
Target ganda untuk tim Flick
Meskipun perjalanan di Copa del Rey telah berakhir, Raphinha menegaskan bahwa Barcelona harus segera mengalihkan fokus mereka ke dua trofi terbesar yang masih tersisa. Mantan pemain Leeds itu mendesak rekan-rekannya untuk segera bangkit, mengatakan: “Saatnya kita mengangkat kepala. Besok adalah hari baru. Kita harus bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Kini saatnya memikirkan akhir pekan. Untuk mengejar Liga dan Liga Champions, itulah yang harus kita lakukan.”
Barca akan kembali beraksi di La Liga dengan bertandang ke markas Athletic Club pada Sabtu sebelum mereka fokus pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Newcastle.
Iklan